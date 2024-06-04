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    MSI Z790 Project Zero Plus: Olağanüstü hız aşırtma ve CAMM2 bellek

    MSI, Computex 2024 kapsamında hem mevcut hem de yeni nesiller için donanımlarını tanıttı. Firma aynı zamanda ekstrem hız aşırtma sunan CAMM2 bellekli Z790 Project Zero Plus anakartını da sergiledi.
    MSI Z790 Project Zero Plus: Olağanüstü hız aşırtma ve CAMM2 Tam Boyutta Gör
    MSI hem Intel Z890 hem de AMD X870 serisi anakartlarını Computex 2024 fuarında sergiledi. Fuar kapsamında yeni bellek standardı CAMM2’yi de daha fazla görmeye başladık. MSI, birkaç gün önce sosyal medyada gösterdiği CAMM2 bellekli Z790 Project Zero Plus anakartını fuarda sergileyerek diğer üreticilere katıldı.

    CAMM2 bellekli MSI Z790 Project Zero Plus

    Intel CPU'larla aşırı hız aşırtma için tasarlanmış MSI'ın en yeni Z790 Project Zero Plus anakartı CAMM2'yi benimsiyor. Dizüstü bilgisayarlar için SO-DIMM'e bir alternatif olarak kabul edilen CAMM2, yatay olarak takılan ve üzerinde daha fazla bellek sığdırabilen standart. CAMM2 aynı zamanda tek bir modül ile çift kanal DDR5 performansı da sunabiliyor.

    MSI Z790 Project Zero Plus: Olağanüstü hız aşırtma ve CAMM2 Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, her modül 128 GB'a kadar destekleyerek üst düzey bilgisayar ihtiyaçları için kapasite endişelerini ortadan kaldırıyor. MSI, bu optimizasyonlar ile aşırı hız aşırtmaya izin vererek en üst seviyeyi arayan meraklılar için eşsiz performans sunulduğunu söylüyor. CAMM2 standart olarak kartta DDR5-8400 hızlarını vadediyor. MSI, hız aşırtma için oldukça iddialı konuşsa da bir demo veya örnek göremedik. Firam detay veremse de hız aşırma için XMP profili uygulanmış olabilir, bu da bellek performansını üstün gecikme süresiyle LPDDR5X hızlarına çıkarılmasını sağlayabilir. MSI, bu anakartı yıl içinde piyasaya sürecek. Firma CAMM2 modüllerinin mevcut olmasını sağlamak için Kingston ile ortaklık da yapacak. Ancak bu anakartların en azından 2024 yılında her pazarda yaygın olmayacağını belirtelim. Şimdilik bir fiyat bilgisi de bulunmuyor. Bu arada belirtmeden geçmeyelim; anakarttaki konektörler arka tarafta toplanmış durumda. Bu da daha iyi kablo yönetimi anlamına geliyor.

    Bilmeyenler için CAMM2, çift kanallı SO-DIMM yapılandırmalarının yeteneklerini tek bir modülde birleştirerek geleneksel DDR5 SO-DIMM dizüstü bilgisayar yapılandırmalarından yüzde 64 daha küçük olmasını sağlarken aynı zamanda günümüz CPU'larının 128 bit bellek veri yolunun tamamını kullanabilmekte. Ayrıca CAMM2 yalnızca DDR5 bellek modüllerini değil LPDDR5X bellek modüllerini de destekliyor. Bu standardın esas amacı dizüstülerde daha fazla alan açmak olsa da standardın masaüstü ile de uyumlu olduğu unutulmamalı.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98668/msi-z790-project-zero-plus-motherboard-adopts-camm2-memory-for-extreme-overclocking/index.html https://www.msi.com/news/detail/MSI-Unveils-Diverse-New-Product-Lineup-for-DIY-Enthusiasts-at-COMPUTEX-143753
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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