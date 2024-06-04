MSI Z790 Project Zero Plus: Olağanüstü hız aşırtma ve CAMM2 bellek

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Tam Boyutta Gör MSI hem Intel Z890 hem de AMD X870 serisi anakartlarını Computex 2024 fuarında sergiledi. Fuar kapsamında yeni bellek standardı CAMM2’yi de daha fazla görmeye başladık. MSI, birkaç gün önce sosyal medyada gösterdiği CAMM2 bellekli Z790 Project Zero Plus anakartını fuarda sergileyerek diğer üreticilere katıldı.

CAMM2 bellekli MSI Z790 Project Zero Plus

Intel CPU'larla aşırı hız aşırtma için tasarlanmış MSI'ın en yeni Z790 Project Zero Plus anakartı CAMM2'yi benimsiyor. Dizüstü bilgisayarlar için SO-DIMM'e bir alternatif olarak kabul edilen CAMM2, yatay olarak takılan ve üzerinde daha fazla bellek sığdırabilen standart. CAMM2 aynı zamanda tek bir modül ile çift kanal DDR5 performansı da sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, her modül 128 GB'a kadar destekleyerek üst düzey bilgisayar ihtiyaçları için kapasite endişelerini ortadan kaldırıyor. MSI, bu optimizasyonlar ile aşırı hız aşırtmaya izin vererek en üst seviyeyi arayan meraklılar için eşsiz performans sunulduğunu söylüyor. CAMM2 standart olarak kartta DDR5-8400 hızlarını vadediyor. MSI, hız aşırtma için oldukça iddialı konuşsa da bir demo veya örnek göremedik. Firam detay veremse de hız aşırma için XMP profili uygulanmış olabilir, bu da bellek performansını üstün gecikme süresiyle LPDDR5X hızlarına çıkarılmasını sağlayabilir. MSI, bu anakartı yıl içinde piyasaya sürecek. Firma CAMM2 modüllerinin mevcut olmasını sağlamak için Kingston ile ortaklık da yapacak. Ancak bu anakartların en azından 2024 yılında her pazarda yaygın olmayacağını belirtelim. Şimdilik bir fiyat bilgisi de bulunmuyor. Bu arada belirtmeden geçmeyelim; anakarttaki konektörler arka tarafta toplanmış durumda. Bu da daha iyi kablo yönetimi anlamına geliyor.

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Bilmeyenler için CAMM2, çift kanallı SO-DIMM yapılandırmalarının yeteneklerini tek bir modülde birleştirerek geleneksel DDR5 SO-DIMM dizüstü bilgisayar yapılandırmalarından yüzde 64 daha küçük olmasını sağlarken aynı zamanda günümüz CPU'larının 128 bit bellek veri yolunun tamamını kullanabilmekte. Ayrıca CAMM2 yalnızca DDR5 bellek modüllerini değil LPDDR5X bellek modüllerini de destekliyor. Bu standardın esas amacı dizüstülerde daha fazla alan açmak olsa da standardın masaüstü ile de uyumlu olduğu unutulmamalı.

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MSI Z790 Project Zero Plus: Olağanüstü hız aşırtma ve CAMM2