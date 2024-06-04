MSI Z790 Project Zero Plus: Olağanüstü hız aşırtma ve CAMM2 bellek

Intel CPU'larla aşırı hız aşırtma için tasarlanmış MSI'ın en yeni Z790 Project Zero Plus anakartı CAMM2'yi benimsiyor. Dizüstü bilgisayarlar için SO-DIMM'e bir alternatif olarak kabul edilen CAMM2, yatay olarak takılan ve üzerinde daha fazla bellek sığdırabilen standart. CAMM2 aynı zamanda tek bir modül ile çift kanal DDR5 performansı da sunabiliyor.
Bilmeyenler için CAMM2, çift kanallı SO-DIMM yapılandırmalarının yeteneklerini tek bir modülde birleştirerek geleneksel DDR5 SO-DIMM dizüstü bilgisayar yapılandırmalarından yüzde 64 daha küçük olmasını sağlarken aynı zamanda günümüz CPU'larının 128 bit bellek veri yolunun tamamını kullanabilmekte. Ayrıca CAMM2 yalnızca DDR5 bellek modüllerini değil LPDDR5X bellek modüllerini de destekliyor. Bu standardın esas amacı dizüstülerde daha fazla alan açmak olsa da standardın masaüstü ile de uyumlu olduğu unutulmamalı.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.