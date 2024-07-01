Intel Arrow Lake-S ve 800 serisi anakartlar detaylanıyor
Sızdırılan şema görüntülerine göre, LGA-1851 platformu GPU'lar için 16 adet Gen5 hattı (birincil PCIe yuvası) ve depolama için ek 4 Gen5 hattı içerecek. Ayrıca, CPU'ya doğrudan bağlı bir Gen4x4 arayüzü bulunuyor ve kullanıcıların CPU'ya daha yavaş standartları kullanmadan bir SSD daha bağlamasına olanak tanıyor. En önemli detay ise artık GPU'lar ve depolama için Gen5 hatlarından fedakarlık yapmasına gerek kalmayacak olması.
LGA-1851 platformundaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak. Yeni anakartlar, selefine kıyasla yalnızca DDR5'i destekleyecek. Intel, Arrow Lake-S işlemcilerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Şirket, kesin çıkış tarihini veya yeni anakartların ne zaman mevcut olacağını henüz onaylamadı, ancak yeni Core Ultra 200 serisi işlemciler bu yeni anakartlara ihtiyaç duyacak. Bu da anakartların ya yeni işlemcilerle birlikte veya hemen öncesinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.