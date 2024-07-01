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Tam Boyutta Gör Intel, bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S serisini ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Intel'in yeni nesil işlemcilerle birlikte mevcut aileye göre önemli düzeyde performans artışı yakalayacağı iddia ediliyor. En azından şimdiye kadar gelen tüm bilgiler buna işaret ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de, 800 serisi anakartlar için LGA-1851 platform şeması sızdırıldı.

Intel Arrow Lake-S ve 800 serisi anakartlar detaylanıyor

Sızdırılan şema görüntülerine göre, LGA-1851 platformu GPU'lar için 16 adet Gen5 hattı (birincil PCIe yuvası) ve depolama için ek 4 Gen5 hattı içerecek. Ayrıca, CPU'ya doğrudan bağlı bir Gen4x4 arayüzü bulunuyor ve kullanıcıların CPU'ya daha yavaş standartları kullanmadan bir SSD daha bağlamasına olanak tanıyor. En önemli detay ise artık GPU'lar ve depolama için Gen5 hatlarından fedakarlık yapmasına gerek kalmayacak olması.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak Arrow Lake-S, entegre Arc Xe-LPG aracılığıyla Thunderbolt 4 üzerinden dört adede kadar ekranı destekleyecek. Yonga seti şeması, USB 20G, 10G ve 5G bağlantıları için destek olduğunu doğruluyor, ancak tam sayılar belirtilmemiş. Ayrıca kanıcılar, DisplayPort 2.1 veya HDMI 2.1 monitörleri anakarta bağlayabilecek.

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LGA-1851 platformundaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak. Yeni anakartlar, selefine kıyasla yalnızca DDR5'i destekleyecek. Intel, Arrow Lake-S işlemcilerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Şirket, kesin çıkış tarihini veya yeni anakartların ne zaman mevcut olacağını henüz onaylamadı, ancak yeni Core Ultra 200 serisi işlemciler bu yeni anakartlara ihtiyaç duyacak. Bu da anakartların ya yeni işlemcilerle birlikte veya hemen öncesinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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Intel Arrow Lake-S ve 800 serisi anakartlar detaylanıyor