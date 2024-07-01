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    Intel Arrow Lake-S ve 800 serisi anakartlar detaylanıyor

    Intel Intel Arrow Lake-S işlemcilerle uyumlu yeni nesil 800 serisi anakartlar, sızıntılara göre yalnızca DDR5 bellek desteğiyle 2024’ün üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak.
    Intel Arrow Lake-S ve 800 serisi anakartlar detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Intel, bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S serisini ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Intel'in yeni nesil işlemcilerle birlikte mevcut aileye göre önemli düzeyde performans artışı yakalayacağı iddia ediliyor. En azından şimdiye kadar gelen tüm bilgiler buna işaret ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de, 800 serisi anakartlar için LGA-1851 platform şeması sızdırıldı. 

    Intel Arrow Lake-S ve 800 serisi anakartlar detaylanıyor

    Sızdırılan şema görüntülerine göre, LGA-1851 platformu GPU'lar için 16 adet Gen5 hattı (birincil PCIe yuvası) ve depolama için ek 4 Gen5 hattı içerecek. Ayrıca, CPU'ya doğrudan bağlı bir Gen4x4 arayüzü bulunuyor ve kullanıcıların CPU'ya daha yavaş standartları kullanmadan bir SSD daha bağlamasına olanak tanıyor. En önemli detay ise artık GPU'lar ve depolama için Gen5 hatlarından fedakarlık yapmasına gerek kalmayacak olması.

    Intel Arrow Lake-S ve 800 serisi anakartlar detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak Arrow Lake-S, entegre Arc Xe-LPG aracılığıyla Thunderbolt 4 üzerinden dört adede kadar ekranı destekleyecek. Yonga seti şeması, USB 20G, 10G ve 5G bağlantıları için destek olduğunu doğruluyor, ancak tam sayılar belirtilmemiş. Ayrıca kanıcılar, DisplayPort 2.1 veya HDMI 2.1 monitörleri anakarta bağlayabilecek.

    LGA-1851 platformundaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak. Yeni anakartlar, selefine kıyasla yalnızca DDR5'i destekleyecek. Intel, Arrow Lake-S işlemcilerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Şirket, kesin çıkış tarihini veya yeni anakartların ne zaman mevcut olacağını henüz onaylamadı, ancak yeni Core Ultra 200 serisi işlemciler bu yeni anakartlara ihtiyaç duyacak. Bu da anakartların ya yeni işlemcilerle birlikte veya hemen öncesinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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