AMD Ryzen 9000 için MSI MAG X870 Tomahawk ve PRO X870-P WIFI anakartlarını tanıttı

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Tam Boyutta Gör MSI, AMD Ryzen 9000 serisi işlemcilerle birlikte AM5 soketli X870 yonga setli anakartlarını tanıttı. Firmanın Computex 2024 kapsamında sergilediği ilk kartlar MSI MAG X870 Tomahawk ve PRO X870-P WIFI modelleri oldu. Bu kartlar üst seviyeye hitap eden çözümler olacak. MSI’ın bu kartları yeni Ryzen işlemcilerle birlikte Temmuz ayında piyasaya girecek. Şimdilik ise fiyatlandırma konusunda bir bilgi bulunmamakta.

Ryzen 9000 uyumlu MSI MAG X870 Tomahawk ve PRO X870-P WIFI

MAG X870 Tomahawk WIFI modeli MSI'ın X870E serisindeki ilk anakart konumunda ve AM5 soketiyle gelen 80A SPS MOSFET'ler ve çift 8 pinli güç konektörleriyle 14+2+1 DRPS faz güç dağıtımına sahip. Kartın nerdeyse her alanında soğutmaya dikkat edildiği ve termal çözümlere başvurulduğu görülüyor. PRO X870-P WIFI modeli ise 60A SPS MOSFET'lerle 14+2+1 güç dağıtımı ve CPU için çift 8 pinli güç konektörü yapılandırması sunuyor. Termal çözümler dışında diğer tüm özellikler Tomahawk ile ortak.

Anakart ayrıca PCIe 5.0 yuvaları, Gen5x4 M.2 yuvaları, USB 40G Type-C bağlantı noktaları ve WIFI7/5G bağlantı çözümleri gibi bir dizi IO'ya sahip. Ayrıca EZ PCIE Release, EZ M.2 clip II ve vidasız M.2 Shield Frozr uygulaması modellerde bulunuyor. EZ PCIe Release, kullanıcıların X870 tabanlı anakartlarda birincil PCIe Gen 5.0 yuvasına takılı ekran kartlarını zahmetsizce çıkarabilmelerini sağlıyor. Bu arada, güncellenmiş EZ PCIe Clip II, hem çıkarma hem de takma kolaylığını artıran gelişmiş bir kanca mekanizmasına sahip.

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Ekran kartları söz konusu olduğunda, artan boyutları ve ağırlıkları anakartı zorlayabiliyor. MSI bu sorunu çözmek için tüm anakartlarını üç ek bağlantı noktası ve yuvalar için kullanılan daha kalın malzeme ile geliştirdi. Bu değişiklik, PCIe yuvasının önceki nesil PCIe Steel Armor yuvasına kıyasla yüzde 121 daha güçlü olmasını sağlıyor.

Tüm X870 anakartlar, modern cihazların bant genişliği potansiyelini en üst düzeye çıkaran Lightning PCIe Gen 5.0 ve M.2 yuvaları ile donatılmış durumda. Ayrıca, tüm MSI X870 anakartlarda standart olarak bulunan USB 4 konektörü 40 GB/s'ye kadar hızları destekliyor. MAG X870 TOMAHAWK WIFI ve PRO X870-P WIFI, en son 5G LAN, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor.

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Bilmeyenler için AMD, kısa bir süre önce yeni nesil Ryzen 9000 serisi işlemcileri tanıttı. Bu işlemciler Temmuz ayında satışa çıkacak. Piyasaya sürülecek olan ilk modeller Ryzen 9 9950X, 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X olacak. Bu işlemciler halihazırda AM5 soketi ile uyumlu olan mevcut AMD 600 anakartlar ile uyumlu durumda. Üreticiler 600 serisi AM5 anakartlar için ilgili BIOS güncellemelerini yayınladı.

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AMD Ryzen 9000 için MSI, X870 serisi anakartlarını tanıttı