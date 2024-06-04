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    Anlık Bildirim

    MSI, Intel Arrow Lake işlemciler için Z890 EDGE ve PRO anakartlarını tanıttı

    MSI, Computex 2024 kapsamında yeni duyurularına devam ediyor. Firma, yaklaşmakta olan yeni nesil Intel Arrow Lake işlemcilerle uyumlu yeni Z890 EDGE ve PRO anakartlarını tanıttı.
    MSI, Intel Arrow Lake için Z890 EDGE & PRO anakartlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yılın en büyük teknoloji fuarlarından Computex 2024 tüm hızıyla devam ediyor ve PC donanımları üreticileri yeni nesil ürünlerini burada sergiliyor. Önde gelen üreticilerden MSI’da bunlardan biri ve firma, yaklaşmakta olan Intel Arrow Lake işlemcilerle uyumlu Intel Z890 yongasetli Z890 EDGE ve PRO anakartlarını tanıttı.

    MSI Z890 EDGE ve PRO anakartlar tanıtıldı

    MSI, Z890 ürün ailesi altında Intel'in yeni nesil Z890 anakartlarını destekleyecek iki anakart sergiliyor. MSI şimdilik detay anlamına çok fazla bir şey açıklamadı çünkü Intel, Arrow Lake platformunu henüz duyurmuş değil. Dolayısıyla bazı genel bilgiler mevcut.

    MSI, Intel Arrow Lake için Z890 EDGE & PRO anakartlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda ilerleyecek olursak MSI MPG ailesinde yer alacak olan Z890 EDGE, tasarım noktasında serinin öneki dilini kullanmaya devam ediyor. Anakart, LGA 1851 soketine güç sağlamak için çift 8 pinli konektörle birlikte geliyor. MSI bu konektörleri kartın sağ tarafına konumlandırmış. Bu bağlantılar için daha kolay bir yol sunabilir. Ayrıca bir PCIe 5.0 x16 yuvası ve bir PCIe 4.0 yuvası ile birlikte soğutuculu dört M.2 yuvası bulunuyor. Anakart ayrıca gerektiğinde PCIe hatları için ek bir 8 pinli konektörle birlikte geliyor ve beş USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) portu ve çift USB4 Type-C portu gibi bir dizi IO portunu barındırıyor. WIFI 7 desteği de yine kartta bulunuyor.
    MSI, Intel Arrow Lake için Z890 EDGE & PRO anakartlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    MSI'ın diğer Intel Z890 anakart ise Z890 PRO. Bu anakart modelinde de firma yine aynı şekilde 8 pinli güç konektörlerini sağ tarafa toplamış. Ayrıca 3 Gen4 ve tek bir Gen5 yuvası olmak üzere dört M.2 yuvası bulunuyor. Anakart ayrıca EZ PCIe Release, Screwless M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clip II ve EX Anten gibi en son QoL iyileştirmeleriyle birlikte geliyor. Önceki PRO serileri gibi bu anakart da Z890 ailesi içinde giriş seviyesinde yer alacak.

    Bun arada Intel’in Arrow Lake-S ile birlikte çıkacak LGA 1851 soketini en az iki yıl kullanması bekleniyor. Yeni aile DDR5 uyumluluğuna sahip olacak ve 800 serisi anakartlarla çıkış yapacak. CPU ve PCH yoluyla artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları, DDR5-6400'e kadar bellek desteği ve yeni Xe2 iGPU ile gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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