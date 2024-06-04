MSI, Intel Arrow Lake işlemciler için Z890 EDGE ve PRO anakartlarını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Yılın en büyük teknoloji fuarlarından Computex 2024 tüm hızıyla devam ediyor ve PC donanımları üreticileri yeni nesil ürünlerini burada sergiliyor. Önde gelen üreticilerden MSI’da bunlardan biri ve firma, yaklaşmakta olan Intel Arrow Lake işlemcilerle uyumlu Intel Z890 yongasetli Z890 EDGE ve PRO anakartlarını tanıttı.

MSI Z890 EDGE ve PRO anakartlar tanıtıldı

MSI, Z890 ürün ailesi altında Intel'in yeni nesil Z890 anakartlarını destekleyecek iki anakart sergiliyor. MSI şimdilik detay anlamına çok fazla bir şey açıklamadı çünkü Intel, Arrow Lake platformunu henüz duyurmuş değil. Dolayısıyla bazı genel bilgiler mevcut.

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda ilerleyecek olursak MSI MPG ailesinde yer alacak olan Z890 EDGE, tasarım noktasında serinin öneki dilini kullanmaya devam ediyor. Anakart, LGA 1851 soketine güç sağlamak için çift 8 pinli konektörle birlikte geliyor. MSI bu konektörleri kartın sağ tarafına konumlandırmış. Bu bağlantılar için daha kolay bir yol sunabilir. Ayrıca bir PCIe 5.0 x16 yuvası ve bir PCIe 4.0 yuvası ile birlikte soğutuculu dört M.2 yuvası bulunuyor. Anakart ayrıca gerektiğinde PCIe hatları için ek bir 8 pinli konektörle birlikte geliyor ve beş USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) portu ve çift USB4 Type-C portu gibi bir dizi IO portunu barındırıyor. WIFI 7 desteği de yine kartta bulunuyor.

Tam Boyutta Gör MSI'ın diğer Intel Z890 anakart ise Z890 PRO. Bu anakart modelinde de firma yine aynı şekilde 8 pinli güç konektörlerini sağ tarafa toplamış. Ayrıca 3 Gen4 ve tek bir Gen5 yuvası olmak üzere dört M.2 yuvası bulunuyor. Anakart ayrıca EZ PCIe Release, Screwless M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clip II ve EX Anten gibi en son QoL iyileştirmeleriyle birlikte geliyor. Önceki PRO serileri gibi bu anakart da Z890 ailesi içinde giriş seviyesinde yer alacak.

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Bun arada Intel’in Arrow Lake-S ile birlikte çıkacak LGA 1851 soketini en az iki yıl kullanması bekleniyor. Yeni aile DDR5 uyumluluğuna sahip olacak ve 800 serisi anakartlarla çıkış yapacak. CPU ve PCH yoluyla artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları, DDR5-6400'e kadar bellek desteği ve yeni Xe2 iGPU ile gelmesi bekleniyor.

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MSI, Intel Arrow Lake için Z890 EDGE & PRO anakartlarını tanıttı