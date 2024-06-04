MSI, Intel Arrow Lake işlemciler için Z890 EDGE ve PRO anakartlarını tanıttı

MSI, Z890 ürün ailesi altında Intel'in yeni nesil Z890 anakartlarını destekleyecek iki anakart sergiliyor. MSI şimdilik detay anlamına çok fazla bir şey açıklamadı çünkü Intel, Arrow Lake platformunu henüz duyurmuş değil. Dolayısıyla bazı genel bilgiler mevcut.
Bun arada Intel’in Arrow Lake-S ile birlikte çıkacak LGA 1851 soketini en az iki yıl kullanması bekleniyor. Yeni aile DDR5 uyumluluğuna sahip olacak ve 800 serisi anakartlarla çıkış yapacak. CPU ve PCH yoluyla artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları, DDR5-6400'e kadar bellek desteği ve yeni Xe2 iGPU ile gelmesi bekleniyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.