AMD X870 anakartlar için tarih verildi: Gecikecek

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Tam Boyutta Gör AMD, bildiğiniz gibi Computex 2024 kapsamında 2. Nesil AM5 platformu yeni 800 serisi yonga setleri X870E ve X870’yi tanıttı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, platformun çıkış tarihleri de netleşmeye başladı. X870 anakart serisi beklenenden daha geç çıkabilir. İşte detaylar...

Kaçıranlar için AMD X870 anakart serisinin bir süredir Ryzen 9000 serisinden daha geç piyasaya çıkacağı konuşuluyor. Zira benzer bilgiler daha önce diğer medya kuruluşları tarafından da paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise bu tarih netleşmeye başladı. Buna göre X870 anakartlar için 30 Eylül tarihinde yani Ryzen 9000 (Zen5) masaüstü işlemcilerden en az iki ay sonra vitrine çıkacak.

İyi haber şu ki, Ryzen 9000 serisi 800 serisi anakartlar ile sınırlı değil. Yani 600 serisi kartlar da yeni işlemcileri destekleyecek. Ancak X870E'nin USB4 bağlantıları ve daha hızlı AMD EXPO (bellek hız aşırtma profili) desteği sunacağını hatırlatmakta fayda var.

AMD X870E ve X870 anakartları tanıttı: AM5’e 2027’ye kadar destek 3 hf. önce eklendi

Daha da önemlisi, artırılmış hızlardan yararlanacak daha hızlı DDR5 EXPO bellek kitleri, rapora göre Ryzen 9000 lansmanından birkaç ay sonra piyasada olacak. Dolayısıyla AMD, X870 serisi anakartlar ile standart Ryzen 9000 serisinden ziyade X3D işlemcileri de hedefliyor olabilir.

AMD X870E ve X870 özellikleri

AMD, X870E ve X870 yonga setleri hakkında sadece birkaç ayrıntı sundu. Standart USB 4.0 desteğinin yanında X870(E) anakartlar ayrıca Wi-Fi 7 desteğine sahip olacak ve en az bir PCIe 5.0 NVMe yuvası zorunlu olmaya devam edecek. AMD ayrıca her iki platforma dayalı anakartların toplam 44 PCIe hattına sahip olduğunu, bunun 24 hattının CPU'dan, 20 hattının da yonga setinden geldiğini belirtiyor.

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