AMD X870 anakartlar için tarih verildi: Gecikecek

Kaçıranlar için AMD X870 anakart serisinin bir süredir Ryzen 9000 serisinden daha geç piyasaya çıkacağı konuşuluyor. Zira benzer bilgiler daha önce diğer medya kuruluşları tarafından da paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise bu tarih netleşmeye başladı. Buna göre X870 anakartlar için 30 Eylül tarihinde yani Ryzen 9000 (Zen5) masaüstü işlemcilerden en az iki ay sonra vitrine çıkacak.
İyi haber şu ki, Ryzen 9000 serisi 800 serisi anakartlar ile sınırlı değil. Yani 600 serisi kartlar da yeni işlemcileri destekleyecek. Ancak X870E'nin USB4 bağlantıları ve daha hızlı AMD EXPO (bellek hız aşırtma profili) desteği sunacağını hatırlatmakta fayda var.
Daha da önemlisi, artırılmış hızlardan yararlanacak daha hızlı DDR5 EXPO bellek kitleri, rapora göre Ryzen 9000 lansmanından birkaç ay sonra piyasada olacak. Dolayısıyla AMD, X870 serisi anakartlar ile standart Ryzen 9000 serisinden ziyade X3D işlemcileri de hedefliyor olabilir.
AMD X870E ve X870 özellikleri
AMD, X870E ve X870 yonga setleri hakkında sadece birkaç ayrıntı sundu. Standart USB 4.0 desteğinin yanında X870(E) anakartlar ayrıca Wi-Fi 7 desteğine sahip olacak ve en az bir PCIe 5.0 NVMe yuvası zorunlu olmaya devam edecek. AMD ayrıca her iki platforma dayalı anakartların toplam 44 PCIe hattına sahip olduğunu, bunun 24 hattının CPU'dan, 20 hattının da yonga setinden geldiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.