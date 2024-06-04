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    Asus, Intel Arrow Lake için ROG Maximus Z890 HERO’yu tanıttı: CAMM2 sürprizi de var

    Asus, Computex 2024'te, 2024'ün ikinci yarısında Arrow Lake ailesi de dahil olmak üzere yeni nesil Intel işlemcilerle uyumlu olacak yeni nesil ROG Maximus Hero anakartını tanıttı.
    Asus ROG Maximus Z890 HERO Tam Boyutta Gör
    Computex 2024 başladı ve bütün hızıyla devam ediyor. Asus ise fuar kapsamında 2024'ün ikinci yarısında Arrow Lake ailesi de dahil olmak üzere yeni nesil Intel işlemcilerle uyumlu olacak yeni nesil ROG Maximus Hero BTF anakartını tanıttı. Bir BTF anakart olarak, konektörler kartın arka tarafında bulunuyor. Bu da kablo karmaşasını engelliyor.

    Asus ROG Maximus Z890 HERO

    Intel’in yeni nesil Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri için LGA 1851 soketine sahip yeni nesil ROG Maximus Z890 HERO BTF anakartı Asus tarafından sergilendi. Intel Soket LGA1851, en azından önümüzdeki iki nesil Intel’in platformu olacak ve yeni Core Ultra “Arrow Lake-S” bunu kullanan ilk işlemci nesli olacak. Bu yongalar yeni “Lion Cove” P-çekirdekleri, “Skymont” E-çekirdekleri, güncellenmiş bir PCIe Gen 5 I/O ve yeni Xe2 “Battlemage” entegre iGPU ile gelecek.

    Asus ROG Maximus Z890 HERO BTF Tam Boyutta Gör
    ROG Maximus Z890 Hero ise Asus’un Intel Z890 yonga setine dayanan platform için ilk üst düzey oyun bilgisayarı anakartlarından birisi. Asus, bu kartın BTF varyantının yanında geleneksel varyantını da piyasaya sürecek. Anakart, dörtlü DDR5 DIMM tasarımı, en yeni PCIe 5.0 ve Gen5 M.2 desteği gibi pek çok özellikle dolu olarak geliyor. Ayrıca plakalarla birlikte PCB’nin sağlamlığı da artırılmış durumda. RGB aydınlatmalar ise yine pas geçilmemiş.

    Dediğimiz gibi anakartın tüm güç konektörleri arka tarafa taşınmış durumda. Bu kısımda CPU için çift 8 pinli güç girişi bulunuyor ve ayrıca ASUS'un geçen yıl tanıttığı GC_HPWR konnektörüne güç verecek olan en yeni 12V-2x6 konnektörü de var. Bağlantı noktasında ise 2.5 Gbps Ethernet portu, USB4 desteği, arka I/O panelinde yüksek bant genişliğine sahip bir USB Type-C portu ve ön panelde de bir Type-C girişi yer almakta.

    Asus’tan CAMM2 sürprizi

    Asus, Intel Arrow Lake için ROG Maximus Z890 HERO’yu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Asus buna ek olarak Kingston ve G.Skill'in ikinci nesil Sıkıştırma Ekli Bellek Modülleri (CAMM2) üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaları sergiledi. Firma, CAMM2 destekli yeni ROG Maximus Z790 HERO anakartını fuarda gözler önüne serdi. CAMM2 konnektörüne sahip anakart, 8000 MT/s hızında 48 GB belleğe sahip bir adet Kingston Fury Renegade DDR5'i sadece 41C'de soğutma çözümü gerektirmeden çalıştırabiliyor. Asus CAMM2 destekli anakartlarının sınırlı sayıda piyasaya süreceğini söylüyor. Ancak CAMM2 belleklerin zamanla daha ana akım haline gelmesi bekleniyor.

    CAMM2’nin ana odağı dizüstü bilgisayarlar olsa da bu bellek modülleri masaüstü ile de uyumlu. Bu bellekler çok daha ince yapıdalar ve ciddi bir alan tasarrufu sağlıyorlar. Ayrıca tek modülle çift kanallı performans sağlayabiliyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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