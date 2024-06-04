Asus, Intel Arrow Lake için ROG Maximus Z890 HERO’yu tanıttı: CAMM2 sürprizi de var

Intel’in yeni nesil Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri için LGA 1851 soketine sahip yeni nesil ROG Maximus Z890 HERO BTF anakartı Asus tarafından sergilendi. Intel Soket LGA1851, en azından önümüzdeki iki nesil Intel’in platformu olacak ve yeni Core Ultra “Arrow Lake-S” bunu kullanan ilk işlemci nesli olacak. Bu yongalar yeni “Lion Cove” P-çekirdekleri, “Skymont” E-çekirdekleri, güncellenmiş bir PCIe Gen 5 I/O ve yeni Xe2 “Battlemage” entegre iGPU ile gelecek.
Dediğimiz gibi anakartın tüm güç konektörleri arka tarafa taşınmış durumda. Bu kısımda CPU için çift 8 pinli güç girişi bulunuyor ve ayrıca ASUS'un geçen yıl tanıttığı GC_HPWR konnektörüne güç verecek olan en yeni 12V-2x6 konnektörü de var. Bağlantı noktasında ise 2.5 Gbps Ethernet portu, USB4 desteği, arka I/O panelinde yüksek bant genişliğine sahip bir USB Type-C portu ve ön panelde de bir Type-C girişi yer almakta.
Asus’tan CAMM2 sürprizi
CAMM2’nin ana odağı dizüstü bilgisayarlar olsa da bu bellek modülleri masaüstü ile de uyumlu. Bu bellekler çok daha ince yapıdalar ve ciddi bir alan tasarrufu sağlıyorlar. Ayrıca tek modülle çift kanallı performans sağlayabiliyorlar.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.