AMD X870E ve X870 anakartları tanıttı: AM5 soketine 2027’ye kadar destek

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Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2024 kapsamında Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileriyle birlikte 2. Nesil AM5 platformu yeni 800 serisi yonga setleri X870E ve X870’yi tanıttı. Bu yonga setleri üst düzey platformları hedefliyor olacak. Dolayısıyla bu yongaları kullanan anakartlar gelişmiş özellik ve desteklerden faydalanacak. İşte detaylar:

AMD X870E ve X870 özellikleri

X870 ve X870E ile USB 4 ile PCIe Gen 5 depolama ve ekran kartları artık standart hale geliyor. Daha da önemlisi, bilgisayar oyuncuları ve meraklıları için X870/X870E, daha yüksek DDR5 hızlarını desteklemek için AMD EXPO bellek hız aşırtma özelliğini sunuyor ve genişletiyor.

AMD, Ryzen 9000 CPU'larla birlikte yeni PBO ve CO algoritmalarının tanıtılacağını ve bu yeni anakartların kutudan çıkar çıkmaz bunları tam olarak destekleyeceğini duyurdu. AMD, X870E ve X870 yonga setleri hakkında sadece birkaç ayrıntı sundu. Standart USB 4.0 desteğinin yanında X870(E) anakartlar ayrıca Wi-Fi 7 desteğine sahip olacak ve en az bir PCIe 5.0 NVMe yuvası zorunlu olmaya devam edecek. AMD ayrıca her iki platforma dayalı anakartların toplam 44 PCIe hattına sahip olduğunu, bunun 24 hattının CPU'dan, 20 hattının da yonga setinden geldiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Ancak PCIe 5.0 konusunda biraz kafa karışıklığı var ve bu, AMD’den kaynaklanıyor. AMD’nin resmi AM5 yonga seti sayfasına göre X870/X870, hem CPU NVMe hatları hem de CPU PEG hatları için PCie 5.0 özelliğine sahip. Ancak basın bültenine göre X870E'nin 24 PCIe 5.0 hattı ile farklılaştığı ve 16 hattın grafiklere ayrıldığı belirtiliyor ve bu da X870'in PCIe 5.0 desteğini zorunlu kılmayacağı anlamına geliyor.

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X870E ve X870 anakartlara ek olarak şirket, ana akım segmente hizmet edecek B850 ve B840 yonga setlerini de tanıtmayı planlıyor. Dolayısıyla AM5 soketli AMD 800 serisi anakartlar şu şekilde sıralanacak:

X870E (En üst seviye)

X870 (Üst seviye)

B650 (Ana akım)

B840 (Giriş seviye)

X870E ve X870 anakartlar yerel olarak DDR5-5600 MT/s bellek hızlarını ve Temmuz ayına kadar alacağımız bazı üst düzey anakartlarda 8000 MT/s'nin üzerinde aktarım hızlarını destekleyecek. AMD B850 anakartlar ise yerel USB4 desteğine sahip olmayacak. Gen5 GPU desteği taşıyacaklar ancak Gen5 M.2 desteği opsiyonel olacak. AMD B840 anakartlarda ise sadece Gen4 GPU/SSD desteği bulunacak, CPU OC olmayacak ve sadece bellek hız aşırtma olacak. AMD B840, 800 serisinin en uygun fiyatlı anakartları olacak.

AMD, AM5 soket desteği 2027’ye kadar sürecek

Tam Boyutta Gör AMD, 2017 yılında tanıttığı AM4 platformunu 2024 yılında halen hayatta tutuyor ve 2025’e kadar da desteklemeye devam edecek. Bununla birlikte AMD, Ryzen 7000 serisi ile AM5 soketine geçiş yapmıştı. Şimdi ise Ryzen 9000 işlemciler ile 800 serisi altında 2. Nesil AM5 platformunu giriş yapıyoruz. AMD, AM5’i ilk tanıtırken “2025+” desteğinden söz etmişti. Görünüşe göre firma AM5 soketine güveniyor ve desteği 2027+ ötesine olacak şekilde güncelliyor. Dolayısıyla AM5 platformunun en az 3-4 nesil Ryzen işlemciler göreceğini söyleyebiliriz. Bu, AM5 soketli bir sistem toplayanlar için oldukça iyi bir haber zira şimdiki ve sonradan çıkacak işlemciler ilk AM5 anakartlar tarafından desteklenecek.

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AMD X870E ve X870 anakartları tanıttı: AM5’e 2027’ye kadar destek