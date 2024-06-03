AMD X870E ve X870 anakartları tanıttı: AM5 soketine 2027’ye kadar destek

AMD X870E ve X870 özellikleri
X870 ve X870E ile USB 4 ile PCIe Gen 5 depolama ve ekran kartları artık standart hale geliyor. Daha da önemlisi, bilgisayar oyuncuları ve meraklıları için X870/X870E, daha yüksek DDR5 hızlarını desteklemek için AMD EXPO bellek hız aşırtma özelliğini sunuyor ve genişletiyor.
AMD, Ryzen 9000 CPU'larla birlikte yeni PBO ve CO algoritmalarının tanıtılacağını ve bu yeni anakartların kutudan çıkar çıkmaz bunları tam olarak destekleyeceğini duyurdu. AMD, X870E ve X870 yonga setleri hakkında sadece birkaç ayrıntı sundu. Standart USB 4.0 desteğinin yanında X870(E) anakartlar ayrıca Wi-Fi 7 desteğine sahip olacak ve en az bir PCIe 5.0 NVMe yuvası zorunlu olmaya devam edecek. AMD ayrıca her iki platforma dayalı anakartların toplam 44 PCIe hattına sahip olduğunu, bunun 24 hattının CPU'dan, 20 hattının da yonga setinden geldiğini belirtiyor.
X870E ve X870 anakartlara ek olarak şirket, ana akım segmente hizmet edecek B850 ve B840 yonga setlerini de tanıtmayı planlıyor. Dolayısıyla AM5 soketli AMD 800 serisi anakartlar şu şekilde sıralanacak:
- X870E (En üst seviye)
- X870 (Üst seviye)
- B650 (Ana akım)
- B840 (Giriş seviye)
X870E ve X870 anakartlar yerel olarak DDR5-5600 MT/s bellek hızlarını ve Temmuz ayına kadar alacağımız bazı üst düzey anakartlarda 8000 MT/s'nin üzerinde aktarım hızlarını destekleyecek. AMD B850 anakartlar ise yerel USB4 desteğine sahip olmayacak. Gen5 GPU desteği taşıyacaklar ancak Gen5 M.2 desteği opsiyonel olacak. AMD B840 anakartlarda ise sadece Gen4 GPU/SSD desteği bulunacak, CPU OC olmayacak ve sadece bellek hız aşırtma olacak. AMD B840, 800 serisinin en uygun fiyatlı anakartları olacak.
AMD, AM5 soket desteği 2027’ye kadar sürecekBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.