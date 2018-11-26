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Asus’dan çerçevesiz VivoBook 14

Çerçevesiz tasarım akımı yavaş yavaş ince dizüstü bilgisayar segmentine de etki etmeye başladı. Asus VivoBook 14 modeli akıllı telefonlarla yarışacak ekran-kasa oranına sahip.
5 ay
4,3b
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un beğenilen dizüstü bilgisayar serisi VivoBook ekran-kasa oranı açısından akıllı telefonlar ile yarışacak yeni bir 14 inçlik model piyasaya sürüyor. Kompakt bir kasaya sahip olan yeni VivoBook oldukça da güçlü.

 

Asus VivoBook 14 x420 özellikleri

 

Asus VivoBook 14 modeli x420 koduyla tanımlanıyor. Modelde 14 inçlik Full HD çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Yüksek renk üretimi sayesinde farklı açılardan bakıldığında üst seviye görüntü kalitesi elde ediliyor. 5.7mm ekran çerçeveleri sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 87 civarında gerçekleşmiş.

 

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İnce çerçeveler sayesinde kasa da oldukça kompakt bir hale gelmiş. Kasanın ölçüleri 322.4 x 210 x 17.7mm iken ağırlığı da 1.4Kg. ErgoLift menteşe sistemi sayesinde alt yüzey zeminden bir miktar eğimli olarak yükseltilebiliyor. Böylece masaüstü klavye hissiyatı kazandırılıyor.

 

Sekizinci nesil Intel Core i7 işlemci ile güçlendirilen modelde 16GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar da SSD seçenekleri sunuluyor. Bluetooth 4.2 ve WiFi AC bağlantıları ile desteklenen modelin 20 saate yakın kullanım süresi sunan bataryası da hızlı şarj ile yüzde 60 seviyesine 49 dakikada çıkabiliyor. ASUS Battery Health Charging teknolojisi şarj esnasında verimlilik sağlıyor. USB Tip-C, USB 3.0, HDMI gibi çıkışların olduğu modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

 

https://www.guru3d.com/news-story/asus-offers-vivobook-14-with-frameless-four-sided-nanoedge-display.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 ay
Çerçeveli ya işte. Ne biçim göz ne biçim haber.
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