Cherry’den hızlı yazanlara üst seviye mekanik klavye

Üst seviye klavye tuşları ve klavyeler konusunda lider firmalardan Cherry, hızlı yazı yazan tüketicilere yönelik olarak performans odaklı MX Board 1.0 adında yeni bir mekanik klavye duyurdu.

Cherry MX Board 1.0 özellikleri ve fiyatı

MX Board 1.0 klavyesi Cherry MX tuşlar barındırıyor. Özel bir dijital kontrolcü barındıran HighSpeed tuş tanıma teknolojisi ile birlikte çok hızlı veri girdisi sağlayan klavye 50 milyon basış ömrü sunuyor.

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Tuş etiketleri aşınmaya karşı dayanıklı iken sınırsız rollover özelliği sayesinde birden fazla tuşa aynı anda basılsa bile her tuşun girdisinin iletilmesi garanti ediliyor. Beyaz renkli LED aydınlatma farklı parlaklık seviyelerine ayarlanabiliyor.

Klavyenin yüksekliği 3 farklı modda ayarlanabiliyor. Bilek plakası ayrılabilirken USB ucu da karanlıkta kolaylık sağlaması açısından aydınlatılmış. Cherry MX Board 1.0 klavyesi 90 Avro fiyat etiketine sahip.