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Cherry’den hızlı yazanlara üst seviye mekanik klavye

Klavyede hızlı yazı yazma amacına yönelik olarak bir model arıyorsanız Cherry’nin yeni ürününe bir göz atın. Cherry MX Board 1.0 en hızlı veri iletimi için tasarlanmış.
5 ay
7,5b
1
5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Üst seviye klavye tuşları ve klavyeler konusunda lider firmalardan Cherry, hızlı yazı yazan tüketicilere yönelik olarak performans odaklı MX Board 1.0 adında yeni bir mekanik klavye duyurdu.

Cherry MX Board 1.0 özellikleri ve fiyatı

MX Board 1.0 klavyesi Cherry MX tuşlar barındırıyor. Özel bir dijital kontrolcü barındıran HighSpeed tuş tanıma teknolojisi ile birlikte çok hızlı veri girdisi sağlayan klavye 50 milyon basış ömrü sunuyor.

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Tuş etiketleri aşınmaya karşı dayanıklı iken sınırsız rollover özelliği sayesinde birden fazla tuşa aynı anda basılsa bile her tuşun girdisinin iletilmesi garanti ediliyor. Beyaz renkli LED aydınlatma farklı parlaklık seviyelerine ayarlanabiliyor.

Klavyenin yüksekliği 3 farklı modda ayarlanabiliyor. Bilek plakası ayrılabilirken USB ucu da karanlıkta kolaylık sağlaması açısından aydınlatılmış. Cherry MX Board 1.0 klavyesi 90 Avro fiyat etiketine sahip.

 

https://www.techpowerup.com/249882/cherry-introduces-the-mx-board-1-0-mx-switches-and-highspeed-key-recognition Yorum Yaz
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Y-ZiyA 5 ay en beğenilen
Ofiste odada tek kişi çalışmıyorsanız arkadaşlarınızın kulak sağlığına uygun mekanik klavye bulmak biraz zor oluyor. Ama bir kere alışınca vazgeçemiyorsunuz.
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mutercim 5 ay
Yo, oda arkadaşınıza bağlı. Bendeki mavi anahtarlı Cherry ile gayet güzel çalışıyorum, ofis arkadaşım da sağolsun hiç sesini çıkarmadı. Eskiden millet daktiloyla yazıyormuş. O ortamda iş yapılıyorsa klavye ile haydi haydi yapılır.
Tavsiyem kendinize doğru düzgün bir klavye, oda arkadaşınıza da güzel bir kulaklık hediye edin :)
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Y-ZiyA 5 ay en beğenilen
Ofiste odada tek kişi çalışmıyorsanız arkadaşlarınızın kulak sağlığına uygun mekanik klavye bulmak biraz zor oluyor. Ama bir kere alışınca vazgeçemiyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +6
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REDSTONE 5 ay Y-ZiyA


Hele blue switch imkansız, red-black-brown anca.
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