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Asus ikinci çeyrekte her ay 2,5-3 milyon anakart satacağını tahmin ediyor

8 yıl
11,7b
1
26
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ikinci çeyrekte anakart satışlarında ciddi oranda artış olmasını bekliyor. Intel'in 6 serisi yonga setlerindeki SATA sorunu ve Çin'in geleneksel yeni yıl tatiline bağlı olarak çalışma günlerinin azalmasından ötürü anakart üreticilerinin Şubat ayı gelirlerinde %30 düşüş yaşanırken Mart ayında ise bir miktar artış yaşandığı ancak bu artışın da Intel cephesindeki çipset değişiminden kaynaklandığı belirtiliyor. Anakart üreticilerine göre pazardaki talep, ağırlıklı olarak çipset sorunundan ötürü ikinci çeyreğe kaymış durumda.

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde 5.6 milyon anakart satan Asus'un, geride bıraktığımız çeyrekte 5.4 milyondan az anakart satmış olabileceği üzerinde duruluyor. İkinci çeyrekte anakart satışlarının artış göstereceğini düşünen firma, aylık 2,5-3 milyon anakart satacağını öngörüyor ki bu, Haziran ayı itibariyle 7,5-9 milyon adetlik satış hedeflendiği anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında 2011 için daha yüksek satış adedi ve daha fazla pazar payı hedefi koyan Asus, hem Intel hem de AMD cephesindeki yeni platform ve çipset güncellemelerinde ipi önde göğüslemeyi hedefliyor.

Asus ile benzer şekilde ilk çeyrekte iyi gelir performansı sergileyemediği belirtilen Gigabyte'ın, ikinci çeyrekte satış rakamlarını arttırarak ilk çeyreğe göre %15 büyüme hedeflediği belirtiliyor.


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recaus 8 yıl en beğenilen
teknoloji şans işi
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MÜŞAVİR 8 yıl
ASUS(4 adet), Biostar(1 adet), Gigabyte(3 adet), MSI (2 adet) kullandım. En eskisi Biostar dı. 10 yıl olmuştur. O dahil hepsinden kalite olarak memnun kaldım. Malzeme kalitesi olsun, stabil kullanımı olsun hiç sıkıntım olmadı.

Markaları övmeden ya da kötülemeden önce biraz farklı markalarıda kullanıp, sonra yorum yapmak daha tarafsız olur. Ama nedense forumumuzda tam tersi oluyor. Adam neyi kullanıyorsa en iyisi o. Gerisi beş para etmez. Bu "tip" ler insan olarakta kuvvetle muhtemel en iyi kendilerini görüp, diğer insanları 3-5 kademe aşağıda gören yapıdadırlar. Yazık.
ASUS(4 adet), Biostar(1 adet), Gigabyte(3 adet), MSI (2 adet) kullandım. En eskisi Biostar dı. 10 yıl olmuştur. O dahil hepsinden kalite olarak memnun kaldım....
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Batuist 8 yıl
asusta kullanıyorum gigabyteda her ikiside çok iyi bir marka.. başka bir marka kullanmadan önyargı sahibi olan ne çok insan var..
1 Yanıt Yanıtla +4
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digital657 8 yıl
İster Asus olsun ister Gigabyte olsun iyi bir markadır Ama bunlar gibi üreticilerin masaüstü sistemlere yönelik satışları gün geçtikçe düşecektir. Dizüstü ve tablet bilgisayarlar artacaktır. Günlük işler için 1000-1500 arası bir dizüstü işimizi görür. eğer benim gibi oyun meraklısıysak alıcaksın 850 tl ps3 yanında da 1500-2000 arası bir panasonic 600 HZ plazma hem tv hem oyun için en mantıklısı bence bu. Bugüne kadar 2 defa oyuncu bilgisayarı topladım. sonradan ürünlerin fiyatları yarı yarıya düşünce birde yeni sistem toplamak isteyip eski sistemi satmaya kalktığında değerinin, verdiğim paranın çok altında bir fiyata gittiğinde kalbim epeyce bir cızz ediverdi. Dizüstü + Ps3 oyun konsolu + Panasonic plazma tv bence en doğrusu.
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UzmaN345 8 yıl
digital657

İster Asus olsun ister Gigabyte olsun iyi bir markadır Ama bunlar gibi üreticilerin masaüstü sistemlere yönelik satışları gün geçtikçe düşecektir. Dizüstü ve tablet bilgisayarlar artacaktır. Günlük işler için 1000-1500 arası bir dizüstü işimizi görür. eğer benim gibi oyun meraklısıysak alıcaksın 850 tl ps3 yanında da 1500-2000 arası bir panasonic 600 HZ plazma hem tv hem oyun için en mantıklısı bence bu. Bugüne kadar 2 defa oyuncu bilgisayarı topladım. sonradan ürünlerin fiyatları yarı yarıya düşünce birde yeni sistem toplamak isteyip eski sistemi satmaya kalktığında değerinin, verdiğim paranın çok altında bir fiyata gittiğinde kalbim epeyce bir cızz ediverdi. Dizüstü + Ps3 oyun konsolu + Panasonic plazma tv bence en doğrusu.

PC'nin yerini tutmaz bir oyun sever PC'den vazgeçmez aga
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redbloodedman 8 yıl
En iyisi nokia abi :D
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ContEmpor4ry 8 yıl
türkiyede MSI daha iyisini daha ucuza veriyor tercihim MSI..
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sadtneverdie 8 yıl
Sandy Bridge e geçince gidip asus un p8p67-LE modelini aldım. B3 sorunu çıkınca anakartı m-pro yla değiştridim. 330 liraya rakibisiz. Eskiden asus pahalı olurdu alamzdık şimdi gayet rekabetçi.
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uygar_01 8 yıl
VALLA ARKADAŞLAR BEN MSİ KULLANIYOMM MSİ KULANDI TEKNOLOJİ ASUS 10 SENE SON RA KULLANIR HERHALDE 10 SENENİN TENOLOJİSİNİ KULLANIYO VE ANA KARTI PİYASADAKİ KARTLARDAN ÇOK PAHALI VE FASON KART YAPTIRIYO FAXCONA AÇIKÇASI TEL MAŞA
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uygar_01 8 yıl

uygar_01

VALLA ARKADAŞLAR BEN MSİ KULLANIYOMM MSİ KULANDI TEKNOLOJİ ASUS 10 SENE SON RA KULLANIR HERHALDE 10 SENENİN TENOLOJİSİNİ KULLANIYO VE ANA KARTI PİYASADAKİ KARTLARDAN ÇOK PAHALI VE FASON KART YAPTIRIYO FAXCONA AÇIKÇASI TEL MAŞA




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.: mds :. 8 yıl
Asus iyidir ,
gigabyte önce yavaş AWARD BIOS u bıraksın.
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ensaronline 8 yıl
Asus mu bana çok uzak bir şey :D
Allah asus ve çizgi elk.'ten korusun.
hem çok pahalı hem sorunları çok hem ram mem seçen ilginç kartlarının nasıl hâlâ satıldığını hayretle izliyorum.
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diemcizone 8 yıl
2 Adet gigabyte anakart çöpe attım, asus ile yoluma devam ediyorum henüz alalı 2 hafta oldu sorun yok, gayet stabil ve overclock potensiyeli güzel şuanlık memnunum boğaziçi elektronik tercihimdir. Çizgiden nefret ediyorum (:
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Necessa®i 8 yıl
olduğum olaso asustan hoşlanmamışımdır. tercihim gigabytetır. Bu da çocukluğumda gigabyte'ın ismi hoşuma giderdi öylece de devam etti
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Batuist 8 yıl
asusta kullanıyorum gigabyteda her ikiside çok iyi bir marka.. başka bir marka kullanmadan önyargı sahibi olan ne çok insan var..
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martell 8 yıl
15 senedir bilgisayar topluyorum hep gigabyte kullandım sıkıntı yaşamadım
ha bu asus kötüdür demek değil tercih meselesi sanırım bu ikili şu an piyasada en çok pastaya sahip ikilidir
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