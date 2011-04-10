Asus ikinci çeyrekte her ay 2,5-3 milyon anakart satacağını tahmin ediyor

Asus ikinci çeyrekte anakart satışlarında ciddi oranda artış olmasını bekliyor. Intel'in 6 serisi yonga setlerindeki SATA sorunu ve Çin'in geleneksel yeni yıl tatiline bağlı olarak çalışma günlerinin azalmasından ötürü anakart üreticilerinin Şubat ayı gelirlerinde %30 düşüş yaşanırken Mart ayında ise bir miktar artış yaşandığı ancak bu artışın da Intel cephesindeki çipset değişiminden kaynaklandığı belirtiliyor. Anakart üreticilerine göre pazardaki talep, ağırlıklı olarak çipset sorunundan ötürü ikinci çeyreğe kaymış durumda.

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde 5.6 milyon anakart satan Asus'un, geride bıraktığımız çeyrekte 5.4 milyondan az anakart satmış olabileceği üzerinde duruluyor. İkinci çeyrekte anakart satışlarının artış göstereceğini düşünen firma, aylık 2,5-3 milyon anakart satacağını öngörüyor ki bu, Haziran ayı itibariyle 7,5-9 milyon adetlik satış hedeflendiği anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında 2011 için daha yüksek satış adedi ve daha fazla pazar payı hedefi koyan Asus, hem Intel hem de AMD cephesindeki yeni platform ve çipset güncellemelerinde ipi önde göğüslemeyi hedefliyor.

Asus ile benzer şekilde ilk çeyrekte iyi gelir performansı sergileyemediği belirtilen Gigabyte'ın, ikinci çeyrekte satış rakamlarını arttırarak ilk çeyreğe göre %15 büyüme hedeflediği belirtiliyor.