Asus, Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle uyumlu anakartlarını açıkladı

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, Intel'in önümüzdeki yılın Mart-Nisan aylarında duyurmayı planladığı 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle uyumlu anakartlarının listesini yayınladı. Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi gibi LGA1155 soket yapısında olan dolayısıyla geriye dönük destek çerçevesinde 6 serisi Intel çipsetli anakartlarla da çalışabilecek işlemciler için anakart üreticileri düğmeye basmış durumda.

Gelen bilgilere göre 22nm Ivy Bridge işlemcileri, 6 serisi çipsetli anakartlarla kullanmak isteyenlerin, üreticilerin sağladığı ilgili BIOS güncellemesine yapmaları gerekecek. Asus'dan gelen bilgilere göre aşağıda yer alan anakart modelleri, model isimlerinin yanında yer alan BIOS güncellemesiyle birlikte 22nm Ivy Bridge işlemcilerle de kullanılabilecek.

Z68

Maximus IV Extreme-Z (0902)

Maximus IV GENE-Z/GEN3 (0302)

Maximus IV GENE-Z (0902)

P8Z68 DELUXE/GEN3 (0301)

P8Z68 DELUXE (0902)

P8Z68-V PRO/GEN3 (0301)

P8Z68-V PRO (0902)

P8Z68-V/GEN3 (0301)

P8Z68-V (0902)

P8Z68-V LE (0702)

P8Z68-V LX (0602)

P8Z68-M PRO (0502)

P67

Maximus IV Extreme (2001)

SABERTOOTH P67 (2001)

P8P67 DELUXE (2001)

P8P67 EVO (2001)

P8P67 PRO (REV 3.1) (2001)

P8P67 PRO (2001)

P8P67 (REV 3.1) (2001)

P8P67 (2001)

P8P67 LE (1101)

P8P67 LX (0402)

P8P67-M PRO (0901)

P8P67-M (1501)

H67

P8H67-M EVO (2001)

P8H67-V (0804)

P8H67 (1401)

P8H67-M PRO (1104)

P8H67-M (0803)

H61

P8H61 EVO (0502)

P8H61 PRO (0603)

P8H61/USB3 (0602)

P8H61 PLUS (0602)

P8H61-V (0801)

P8H61 (0602)

P8H61-M EVO (0801)

P8H61-M PRO (1001)

P8H61-M LE/USB3 (0801)

P8H61-M LE (1001)

P8H61-M LE/CSM (0801)

P8H61-M (1102)

P8H61-M LX PLUS (0501)

P8H61-M LX (0601)