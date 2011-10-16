Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle uyumlu anakartlarını açıkladı

7 yıl
16,1b
1
5
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, Intel'in önümüzdeki yılın Mart-Nisan aylarında duyurmayı planladığı 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle uyumlu anakartlarının listesini yayınladı. Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi gibi LGA1155 soket yapısında olan dolayısıyla geriye dönük destek çerçevesinde 6 serisi Intel çipsetli anakartlarla da çalışabilecek işlemciler için anakart üreticileri düğmeye basmış durumda.
Gelen bilgilere göre 22nm Ivy Bridge işlemcileri, 6 serisi çipsetli anakartlarla kullanmak isteyenlerin, üreticilerin sağladığı ilgili BIOS güncellemesine yapmaları gerekecek. Asus'dan gelen bilgilere göre aşağıda yer alan anakart modelleri, model isimlerinin yanında yer alan BIOS güncellemesiyle birlikte 22nm Ivy Bridge işlemcilerle de kullanılabilecek.
Z68 
Maximus IV Extreme-Z (0902)
Maximus IV GENE-Z/GEN3 (0302)
Maximus IV GENE-Z (0902) 
P8Z68 DELUXE/GEN3 (0301)
P8Z68 DELUXE (0902)
P8Z68-V PRO/GEN3 (0301)
P8Z68-V PRO (0902)
P8Z68-V/GEN3 (0301)
P8Z68-V (0902)
P8Z68-V LE (0702)
P8Z68-V LX (0602)
P8Z68-M PRO (0502)
P67
Maximus IV Extreme (2001)
SABERTOOTH P67 (2001)
P8P67 DELUXE (2001)
P8P67 EVO (2001)
P8P67 PRO (REV 3.1) (2001)
P8P67 PRO (2001)
P8P67 (REV 3.1) (2001)
P8P67 (2001)
P8P67 LE (1101)
P8P67 LX (0402)
P8P67-M PRO (0901)
P8P67-M (1501)
H67
P8H67-M EVO (2001)
P8H67-V (0804)
P8H67 (1401)
P8H67-M PRO (1104)
P8H67-M (0803)
H61
P8H61 EVO (0502)
P8H61 PRO (0603)
P8H61/USB3 (0602)
P8H61 PLUS (0602)
P8H61-V (0801)
P8H61 (0602)
P8H61-M EVO (0801)
P8H61-M PRO (1001)
P8H61-M LE/USB3 (0801)
P8H61-M LE (1001)
P8H61-M LE/CSM (0801)
P8H61-M (1102)
P8H61-M LX PLUS (0501)
P8H61-M LX (0601)

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HumptyDumpty 7 yıl
Biraz geç öğrendim ama yinede WooooW :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
kendimi bildim bileli INTEL böle geriye dönük destek vermezdi.AMD den görüp utanmış olmalı ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McGhoosT 7 yıl fx57
fx57







 

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, Intel'in önümüzdeki yılın Mart-Nisan aylarında duyurmayı planladığı 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle uyumlu anakartlarının listesini yayınladı. Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi gibi LGA1155 soket yapısında olan dolayısıyla geriye dönük destek çerçevesinde 6 serisi Intel çipsetli anakartlarla da çalışabilecek işlemciler için anakart üreticileri düğmeye basmış durumda.

 

Gelen bilgilere göre 22nm Ivy Bridge işlemcileri, 6 serisi çipsetli anakartlarla kullanmak isteyenlerin, üreticilerin sağladığı ilgili BIOS güncellemesine yapmaları gerekecek. Asus'dan gelen bilgilere göre aşağıda yer alan anakart modelleri, model isimlerinin yanında yer alan BIOS güncellemesiyle birlikte 22nm Ivy Bridge işlemcilerle de kullanılabilecek.

 

Z68 

 

Maximus IV Extreme-Z (0902)

Maximus IV GENE-Z/GEN3 (0302)

Maximus IV GENE-Z (0902) 

P8Z68 DELUXE/GEN3 (0301)

P8Z68 DELUXE (0902)

P8Z68-V PRO/GEN3 (0301)

P8Z68-V PRO (0902)

P8Z68-V/GEN3 (0301)

P8Z68-V (0902)

P8Z68-V LE (0702)

P8Z68-V LX (0602)

P8Z68-M PRO (0502)

 

P67

 

Maximus IV Extreme (2001)

SABERTOOTH P67 (2001)

P8P67 DELUXE (2001)

P8P67 EVO (2001)

P8P67 PRO (REV 3.1) (2001)

P8P67 PRO (2001)

P8P67 (REV 3.1) (2001)

P8P67 (2001)

P8P67 LE (1101)

P8P67 LX (0402)

P8P67-M PRO (0901)

P8P67-M (1501)

 

H67

 

P8H67-M EVO (2001)

P8H67-V (0804)

P8H67 (1401)

P8H67-M PRO (1104)

P8H67-M (0803)

 

H61

 

P8H61 EVO (0502)

P8H61 PRO (0603)

P8H61/USB3 (0602)

P8H61 PLUS (0602)

P8H61-V (0801)

P8H61 (0602)

P8H61-M EVO (0801)

P8H61-M PRO (1001)

P8H61-M LE/USB3 (0801)

P8H61-M LE (1001)

P8H61-M LE/CSM (0801)

P8H61-M (1102)

P8H61-M LX PLUS (0501)

P8H61-M LX (0601)



biosları koymuş yukledım pc şuan ölü yazıcıoğluna gitmem gerekecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Beta diyor zaten ASUS'un sitesinde.

Beta Version 0902

Ayrıca neden acele ettin ki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Galaxy S II'nin kontrolündeki robot 5 saniyede Rubik Küp çözüyor 7 yıl AMD Bulldozer FX-8150 7GHz'e hız aşırtma... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim