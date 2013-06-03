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Asus, kesintisiz güç kaynağına sahip masaüstü bilgisarını tanıttı: Desktop PC G10

5 yıl
1,4b
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28
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, kesintisiz güç kaynağına sahip masaüstü bilgisarını tanıttı: Desktop PC G10
Asus tarafından Computex 2013 kapsamında tanıtılan masa üstü bilgisayar modeli Desktop PC G10, içerisinde dahili olarak gelen kesintisiz güç kaynağı ile dikkatleri üzerinde çekiyor.

Modern ve şık bir tasarımla hazırlanan Asus Desktop PC G10, içerisinde dahili olarak gelen kesintisiz güç kaynağı ile elektriklerin kesildiği durumlarda bilgisayarı ortalama 20 saniye daha açık tutarak, önemli bilgilerin kayıt altına alınmasına imkan sağlayabiliyor. Teknik olarak 4. jenerasyon Intel Haswell işlemci ile hazırlanan model, 8GB RAM miktarına, 1TB HDD ve 128GB SSD depolama seçeneklerine, NVIDIA GeForce GTX 650 ekran kartına, HDMI, DVI-D, VGA, USB3.0/2.0 bağlantı seçeneklerine ve halen birçok kullanıcının ihtiyaç duyduğu DVD yazıcısına sahip.
Masa üstü bilgisayar yanında kullanıcılara RGB renk gamutunun %99, sRGB renk gamutunun ise %100'ünü karşılayabilen 27-inç 2560 x 1,440 piksel WQHD AH-IPS panele, 350cd/m2 parlaklığa ve pivot özelliğine sahip PA279Q isimli LCD ekran modelini sunan Asus, ürünlerin fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında kesin bir bilgi yayınlamadı.

http://www.engadget.com/2013/06/03/asus-desktop-pc-g10-hands-on/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
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dhgon 5 yıl
ASUS Power Pack is a mobile charge station that can charge devices on the go. When plugged into the desktop, it acts as an emergency power supply keeping the desktop powered for 25 seconds if there is a sudden power loss. If a power cut last longer than 25 seconds, it will enter hibernate mode automatically so that no important data is lost.
Kimse siteden bakıp dikkat etmedi sanırım. Hibernate moduna geçiyor. Diyor bu sayede kayıt işlemiyle uğraşmıyorsunuz. Bilgisayar uykudan uyandığında(yani elektirikler geldiğinde) tekrar kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.
Kaynak :http://www.asus.com/Desktops/G10AC
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Guest-334F3CF19 5 yıl
20sn az ama sonraki modellere takarlar 2. bataryayı
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Rajeesh 5 yıl
20 saniye çok yetersiz, ortalama bi ups varken buna güvenemem
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fuckulteli 5 yıl
Çalışılan dosya SSD üzerinden çalıştırılıyorsa 30 saniyede rahatça kaydeder sanırım, zaten kullanan ev kullanıcısı olacaktır. Profesyonel hizmet için kullanalar, şirketler, kurumlar UPS kesintisiz güç kaynağı kullanıyorlardır.
Şimdi tek sormak istediğim, elektrikler kesilince bilgisayar otomatik olarak var olan dosyaları kendisi kaydedip bilgisayarı kapatıyor mu? Çünkü kişinin müdahalesine, elle kayıt yapmasına ihtiyaç duyuyorsa 30 saniye bundan dolayı yetmeyecektir. Kişi bilgisayar başında olmaz falan.. Otomatik kayıt ve kapama işlemini yapıyorsa güzel bir yenilik.
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Rusty 5 yıl
20 sn için kasanın ağırlığı ne kadar arttı acaba?
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OverClocK1ng 5 yıl Rusty
Rusty

20 sn için kasanın ağırlığı ne kadar arttı acaba?

Yani komik olan da o ya. 20 saniye kısa bir süre. Notebook bataryası takmışlar.

Yahu. İnsan 2 tane notebook bataryası takar, o süreyi de 40 saniye yapar.
Hiç olmazsa bir işe yarar. Fazladan 1 notebook bataryası zaten ağır olan masaüstü bir PC yi
ne kadar ağırlaştırabilir ki? Yani 10 kiloysa , 10 kilo 250 gram olsa ne olacak yani. Atla deve değil ya...

Sürekli taşımak isteyen zaten notebook diye bir şey var. Ondan alır...
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_Kutup_Ayısı_ 5 yıl
bizim modem saniyede kapaniyor sorun o
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Xagdas 5 yıl
ASUS 20 SANİYE SAVUNMASI YAPACAK OLSA...
BU TİP "ANİDEN KAPANMA" SORUNUNA KARŞILIK DAHİCE BİR ÜRÜN ÜRETTİK: "LAPTOP"





Şaka bir yana bizim süper zeka milletimizde "Bataryayı çıkart abi, ömrü azalıyor" diyenleri de çoook görüyorum. Valla yaptığım dosya ÇAAAT diye silinirse, bataryayı bilmem ama benim ömrüm 1 sene kısalır
eheheh
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zymrdvn 5 yıl
OverClocK1ng
Xagdas Ya odada değilsen? Mutfakta yakalansak? Gidene kadar zaten 20 saniye biter. Ayrıca demekki monitörün fişini kasaya takıyoruz, gücü kasadan alıyor. Yoksa göremedikten sonra kasa açık kalmış/kalmamış, bişey değişmez...
Yok. İlla karşı çıkacaklar. İnsanın ihtiyaçları olamaz zaten. Tuvalettesin, işiyorsun. Elektrik kesildi. Naapcan. Hemen işini bırakıp 20 saniye içinde koşup kaydedip kapatma yarışmasına mı gireceksin? 1 dakika yapsalar da insanın iki ayağını bir pabuca sokmasalar olmuyor. Bu ne ya 20 saniye. Dalga geçer gibi. Bari 10 saniye yapsalardı da bakalım 10 saniyede açık olan dosyaları kaydedip kapatmayı başarabiliyor muyuz diye yarışsaydık. Bir de bana eksi basmış 2 tane kendini bilmez. Tabi kendileri hiç Photoshopta veya Autocadde büyük dosya açıp kaydetmedikleri için kaç saniye sürdüğünü bilmiyorlar. 1 saniyede kaydeder, 3 saniyede de kapanır zannediyorlar.... O arkadaşlara

Usta sakin ol, ben de senin gibi düşünüyorum zaman kısa olmuş.
Yanlış anlamazsan verdiğin örnek çok hoşuma gitti: "tuvalettesin ve ... "
Peki küçük değil de büyük yapıyorsan bir de olur ya kabız isen vaaaayyy haline :))
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okanner48 5 yıl
Çıkartılabilir bir standart laptop bataryasını dvd-rom'un altına yerleştirmişler. Bu bataryanın monitör dahil sistemi 20 sn açık tutabilmesi gayet normal.
Video linki: engadget.com/...
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Firaristt 5 yıl
Siz Yapın da biz alalım o zaman. Anca oturup laf edin. Diğerlerinden bir fazlası var iyi olmuş diyeceğine ne gerek var hemen biter o süre diyorsunuz. El insaf.
10 saniyede kaydedilir. 30sn yeterli bir süre. Daha fazlası kasayı ağırlaştırır ve fazla hacim kaplar. Bence onun için ufak bir şey koydular. Iyi olmuş. Üzerinde çalışılan şeyi kaydetmek için max 10sn lazım.
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rorschach_ 5 yıl
Adamlar yapmadan önce kimsenin derdi yoktu pat diye gidiyordu. Şimdi asus yapmış herkesi dert almış.
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Tour Guide 5 yıl
Güç kaynağı alıp kullansak ?
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HumbiGumbi 5 yıl
bari yapıyorsun uyku moduna getir orada çalıştır haswell zaten çokk az güç tüketiyor uykuda . tüm veriler olduğu gibi kayıt edilsin açtığımızda y,ne karşımızda olsun . 20sn nedir ben o şaşkınlıkla hiç bir iş yapamam hani hazırda beklemiyoruz sonuçta uyarı sesini alalımda kapatalım diye!
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