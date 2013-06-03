Asus, kesintisiz güç kaynağına sahip masaüstü bilgisarını tanıttı: Desktop PC G10

Asus tarafından Computex 2013 kapsamında tanıtılan masa üstü bilgisayar modeli Desktop PC G10, içerisinde dahili olarak gelen kesintisiz güç kaynağı ile dikkatleri üzerinde çekiyor.





Modern ve şık bir tasarımla hazırlanan Asus Desktop PC G10, içerisinde dahili olarak gelen kesintisiz güç kaynağı ile elektriklerin kesildiği durumlarda bilgisayarı ortalama 20 saniye daha açık tutarak, önemli bilgilerin kayıt altına alınmasına imkan sağlayabiliyor. Teknik olarak 4. jenerasyon Intel Haswell işlemci ile hazırlanan model, 8GB RAM miktarına, 1TB HDD ve 128GB SSD depolama seçeneklerine, NVIDIA GeForce GTX 650 ekran kartına, HDMI, DVI-D, VGA, USB3.0/2.0 bağlantı seçeneklerine ve halen birçok kullanıcının ihtiyaç duyduğu DVD yazıcısına sahip.

Masa üstü bilgisayar yanında kullanıcılara RGB renk gamutunun %99, sRGB renk gamutunun ise %100'ünü karşılayabilen 27-inç 2560 x 1,440 piksel WQHD AH-IPS panele, 350cd/m2 parlaklığa ve pivot özelliğine sahip PA279Q isimli LCD ekran modelini sunan Asus, ürünlerin fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında kesin bir bilgi yayınlamadı.

http://www.engadget.com/2013/06/03/asus-desktop-pc-g10-hands-on/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget