Asus, kesintisiz güç kaynağına sahip masaüstü bilgisarını tanıttı: Desktop PC G10

Haber Editörü
Asus tarafından Computex 2013 kapsamında tanıtılan masa üstü bilgisayar modeli Desktop PC G10, içerisinde dahili olarak gelen kesintisiz güç kaynağı ile dikkatleri üzerinde çekiyor.
Modern ve şık bir tasarımla hazırlanan Asus Desktop PC G10, içerisinde dahili olarak gelen kesintisiz güç kaynağı ile elektriklerin kesildiği durumlarda bilgisayarı ortalama 20 saniye daha açık tutarak, önemli bilgilerin kayıt altına alınmasına imkan sağlayabiliyor. Teknik olarak 4. jenerasyon Intel Haswell işlemci ile hazırlanan model, 8GB RAM miktarına, 1TB HDD ve 128GB SSD depolama seçeneklerine, NVIDIA GeForce GTX 650 ekran kartına, HDMI, DVI-D, VGA, USB3.0/2.0 bağlantı seçeneklerine ve halen birçok kullanıcının ihtiyaç duyduğu DVD yazıcısına sahip.
Masa üstü bilgisayar yanında kullanıcılara RGB renk gamutunun %99, sRGB renk gamutunun ise %100'ünü karşılayabilen 27-inç 2560 x 1,440 piksel WQHD AH-IPS panele, 350cd/m2 parlaklığa ve pivot özelliğine sahip PA279Q isimli LCD ekran modelini sunan Asus, ürünlerin fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında kesin bir bilgi yayınlamadı.
http://www.engadget.com/2013/06/03/asus-desktop-pc-g10-hands-on/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kimse siteden bakıp dikkat etmedi sanırım. Hibernate moduna geçiyor. Diyor bu sayede kayıt işlemiyle uğraşmıyorsunuz. Bilgisayar uykudan uyandığında(yani elektirikler geldiğinde) tekrar kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.
Kaynak :http://www.asus.com/Desktops/G10AC
Şimdi tek sormak istediğim, elektrikler kesilince bilgisayar otomatik olarak var olan dosyaları kendisi kaydedip bilgisayarı kapatıyor mu? Çünkü kişinin müdahalesine, elle kayıt yapmasına ihtiyaç duyuyorsa 30 saniye bundan dolayı yetmeyecektir. Kişi bilgisayar başında olmaz falan.. Otomatik kayıt ve kapama işlemini yapıyorsa güzel bir yenilik.
Yani komik olan da o ya. 20 saniye kısa bir süre. Notebook bataryası takmışlar.
Yahu. İnsan 2 tane notebook bataryası takar, o süreyi de 40 saniye yapar.
Hiç olmazsa bir işe yarar. Fazladan 1 notebook bataryası zaten ağır olan masaüstü bir PC yi
ne kadar ağırlaştırabilir ki? Yani 10 kiloysa , 10 kilo 250 gram olsa ne olacak yani. Atla deve değil ya...
Sürekli taşımak isteyen zaten notebook diye bir şey var. Ondan alır...
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Şaka bir yana bizim süper zeka milletimizde "Bataryayı çıkart abi, ömrü azalıyor" diyenleri de çoook görüyorum. Valla yaptığım dosya ÇAAAT diye silinirse, bataryayı bilmem ama benim ömrüm 1 sene kısalır eheheh
Usta sakin ol, ben de senin gibi düşünüyorum zaman kısa olmuş.
Yanlış anlamazsan verdiğin örnek çok hoşuma gitti: "tuvalettesin ve ... "
Peki küçük değil de büyük yapıyorsan bir de olur ya kabız isen vaaaayyy haline :))
Video linki: engadget.com/...
10 saniyede kaydedilir. 30sn yeterli bir süre. Daha fazlası kasayı ağırlaştırır ve fazla hacim kaplar. Bence onun için ufak bir şey koydular. Iyi olmuş. Üzerinde çalışılan şeyi kaydetmek için max 10sn lazım.