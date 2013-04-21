Asus oyun odaklı yeni ses kartı ROG Xonar Phoebus Solo 7.1'i kullanıma sunuyor

Asus oyuncu donanımlarını konumlandırdığı ROG (Republic of Gamers) serisine yeni bir ses kartı dahil ediyor. Xonar Phoebus Solo 7.1 adını taşıyan ses kartına, Tayvan merkezli firmanın güncelliğini koruyan diğer ses kartı modellerinde olduğu gibi C-Media firması tarafından geliştirilen işlemci güç veriyor. Daha da detaya inmek gerekirse, merkezinde CMI 8888 işlemcisinin yer aldığı Xonar Phoebus Solo 7.1, pek çok ses kartından farklı olarak Texas Instruments TPA6120A2 kulaklık güçlendiricisini (600ohm) kullanan ender çözümlerden bir tanesi olarak ta dikkat çekmeyi başarıyor.

Dolby Home Theater V4 güncellemelerini ve GX 3.0 oyun ses motoru ile geliştirilen ses kartının sinyal - gürültü oranı ise 118dB olarak açıklandı. DTS UltraPC II çevresel ses desteği ile gelen Asus Xonar Phoebus Solo 7.1, HiFi PCM1796 saysal>analog döndüştürücü devresine de sahip. Yüksek ses kalitesi için EMI korumasına hem de Asus tarafından geliştirilen ve özünde çok katmanlı baskılı devre kartı ile yüksek kaliteli bileşenlerden oluşan güç ünitesini kapsayan elektromanyetik parazitlerin etkisini azaltan Hyper Grounding teknolojileriyle donatılan ses kartı 200 dolar etiket fiyatı ile satışa sunuluyor.