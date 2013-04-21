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Asus oyun odaklı yeni ses kartı ROG Xonar Phoebus Solo 7.1'i kullanıma sunuyor

6 yıl
7b
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12
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus oyun odaklı yeni ses kartı ROG Xonar Phoebus Solo 7.1'i kullanıma sunuyor
Asus oyuncu donanımlarını konumlandırdığı ROG (Republic of Gamers) serisine yeni bir ses kartı dahil ediyor. Xonar Phoebus Solo 7.1 adını taşıyan ses kartına, Tayvan merkezli firmanın güncelliğini koruyan diğer ses kartı modellerinde olduğu gibi C-Media firması tarafından geliştirilen işlemci güç veriyor. Daha da detaya inmek gerekirse, merkezinde CMI 8888 işlemcisinin yer aldığı Xonar Phoebus Solo 7.1, pek çok ses kartından farklı olarak Texas Instruments TPA6120A2 kulaklık güçlendiricisini (600ohm) kullanan ender çözümlerden bir tanesi olarak ta dikkat çekmeyi başarıyor.
Dolby Home Theater V4 güncellemelerini ve GX 3.0 oyun ses motoru ile geliştirilen ses kartının sinyal - gürültü oranı ise 118dB olarak açıklandı. DTS UltraPC II çevresel ses desteği ile gelen Asus Xonar Phoebus Solo 7.1, HiFi PCM1796 saysal>analog döndüştürücü devresine de sahip. Yüksek ses kalitesi için EMI korumasına hem de Asus tarafından geliştirilen ve özünde çok katmanlı baskılı devre kartı ile yüksek kaliteli bileşenlerden oluşan güç ünitesini kapsayan elektromanyetik parazitlerin etkisini azaltan Hyper Grounding teknolojileriyle donatılan ses kartı 200 dolar etiket fiyatı ile satışa sunuluyor. 

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GAJU 6 yıl en beğenilen
Asus ne ekmek yedi şu ROG muabbetinden helal olsun.
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drnecmionurtastan 2 yıl
Bu ses kartı her anakartta kullanılıyor mu?
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ssbrutality 6 yıl
12 Angry Men
arkadaşlar bu ürün creativin son model ses kartlarından dahamı ıyı ?

Creative'in Eline Su Dökeceğini Sanmıyorum.
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nedim@tm 6 yıl
Köklü bir elektironik Chip üreticisi Texas Instrumentsin TPA6120A2 kullanılmış kulaklık güçlendiricisini (600ohm) 5+1 kulaklarda performanslı çalışmasını sağlayabilecek anlaşılan

bunun yanında ürün katı kapasilatör kullanmış üzerindeki iddialı bir ürün creative gibi üzerindeki parazit önleyici plaka kartın tabanını aktif şekilde kapatmış


tabi DTS UltraPC II sürücüsü burda aktif çevresel sesler konusunda kartı bir adım öteye taşımış.....

umarım asus bu ekran kartını yazılım desteği açısından kullanıcı dostu bir arayüzle geliştirmiştir......




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Swothra 6 yıl
ROG MOG diyerek iyi para yediler halbuki sıradan işte.
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V4LKyR 6 yıl
tr.farnell.com/...
Kulaklık güçlendiricisi işte burada. 5.43€ fiyatı var. Aslında bir tane alıp hobi devresinde kullanmak lazım :)
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DH Misafiri 6 yıl
Marka asus ise pek düşünmeye gerek yok. Asus şimdiye kadar kendini kanıtlamış bir firmadır. Yine kaliteli bir ürün çıkarmıştır. www.teknolojitasarimdersi.net
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12 Angry Men 6 yıl
arkadaşlar bu ürün creativin son model ses kartlarından dahamı ıyı ?
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IceRulez 6 yıl
DH Misafiri
Beyler Bu tür ses kartları Pro Hifi Kulaklıkları besleyebiliyormu?Müzik le ilgilenenler için özellikle ses kartının yanında amfi şartmı güçlü kulaklıklar için?

merhaba hocam,
600 ohm piyasadaki pro hi-fi ve high end kulaklıkların hepsini rahat rahat besler amfiye gerek kalmamış bu üründe
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capoeira_GS 6 yıl
Asus Rog serisi ürünleri süper ama pahalı yaptıkları işin hakkını veriyorlar sürekli bir Rog serisi ürün çıkıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Beyler Bu tür ses kartları Pro Hifi Kulaklıkları besleyebiliyormu?
Müzik le ilgilenenler için özellikle ses kartının yanında amfi şartmı güçlü kulaklıklar için?
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GAJU 6 yıl en beğenilen
Asus ne ekmek yedi şu ROG muabbetinden helal olsun.
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