Asus, oyuncu dizüstü segmentinde lider

Sürekli daralan bilgisayar pazarında, oyuncu donanımları segmenti adeta sığınılacak bir liman haline geldi. Sürekli artış gösteren pazarda, üreticilerin de sıkı bir rekabeti yaşanıyor. Asus, bu rekabette lider durumda.

Şubat 2016 itibariyle oyuncu dizüstü segmentinde Asus liderliğini koruyor. Yaklaşık 90 000 adet satan Asus; İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, Rusya ve İtalya’da da pazar lideri durumunda. Asus, rakiplerinin toplamından daha fazla cihaz satmayı başarmış zira segmentin ikincisi Lenovo 40 000, MSI ise 20 000 satış rakamına sahip.

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Oyuncu dizüstü segmentinin en büyük pazarı Çin ve bu nedenle de büyük bir rekabet yaşanıyor. Lenovo, kendi ülkesinde Razer’ın da desteğini alarak başarılı işler yapıyor. Çin’in yanında, ABD, Avusturalya ve Avrupa pazarları da bu yıl önemli rekabetlere sahne olacak.

Asus’un bu yıl 16-18 milyon arasında dizüstü bilgisayar satması bekleniyor. Yine de, en fazla kar marjı olan ve büyüme potansiyeline sahip olan oyuncu segmenti içerisindekiler. Asus’un üretici ortakları olan Pegatron, Quanta, Wistron, Compal gibi firmalar, oyuncu sistemleri üretimine daha fazla ilgi gösteriyor.