Asus, oyuncu dizüstü segmentinde lider

Sürekli daralan bilgisayar pazarında, oyuncu donanımları segmenti adeta sığınılacak bir liman haline geldi. Sürekli artış gösteren pazarda, üreticilerin de sıkı bir rekabeti yaşanıyor. Asus, bu rekabette lider durumda.
Şubat 2016 itibariyle oyuncu dizüstü segmentinde Asus liderliğini koruyor. Yaklaşık 90 000 adet satan Asus; İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, Rusya ve İtalya’da da pazar lideri durumunda. Asus, rakiplerinin toplamından daha fazla cihaz satmayı başarmış zira segmentin ikincisi Lenovo 40 000, MSI ise 20 000 satış rakamına sahip.Ayrıca Bkz. "Intel Kaby Lake işlemciler sızdırıldı"
Oyuncu dizüstü segmentinin en büyük pazarı Çin ve bu nedenle de büyük bir rekabet yaşanıyor. Lenovo, kendi ülkesinde Razer’ın da desteğini alarak başarılı işler yapıyor. Çin’in yanında, ABD, Avusturalya ve Avrupa pazarları da bu yıl önemli rekabetlere sahne olacak.
Asus’un bu yıl 16-18 milyon arasında dizüstü bilgisayar satması bekleniyor. Yine de, en fazla kar marjı olan ve büyüme potansiyeline sahip olan oyuncu segmenti içerisindekiler. Asus’un üretici ortakları olan Pegatron, Quanta, Wistron, Compal gibi firmalar, oyuncu sistemleri üretimine daha fazla ilgi gösteriyor.
http://www.digitimes.com/news/a20160504PD204.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Herkes ultra seviye de oyun oynamak istemiyor. Kendim için baktığım da full low 1024x768 CS/GO oynuyorum kendimi bildim bileli. Nadiren diğer oyunları deneme oynama fırsatım oluyor. Durum böyle olunca da benim için son 5 yıl da çıkmış çoğu ekran kartı işimi belli seviye de görüyor. 2016 üzerinden düşünürsek bu yıl alınan çoğu ekran kartı uzun yıllar iş görebilecek seviye de.//Bir de şöyle bir durum var 700$ altında satılan media bilgisayarları bile oyunları belli seviyelerde oynatabiliyor. 700$ üstü bir fiyattan aldığınız laptop size çok daha fazlasını vereceği kesin.
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Taşınabilirlik artısı ve yer sıkıntısı ya da sürekli oyun oynama fikrinden vazgeçme gibi durumlar laptop kurtarıcı oluyor. Kafanıza estiğinde alıp gidebiliyorsunuz ve yanınızda güçlü işlemcili ve grafiğe sahip bir makine oluyor.(estetik ve ağırlığa önem vermiyorsanız)
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Tabi kenara koyup harici monitör,klavye,mouse ile kullanmak da güzel bir seçenek. Bu da benim tercihim.
açıkcası girmesi doğal çünkü dediğiniz leptopu almaya kalksan 2.500 ve üzeri yani 2500tl ye ne masa üstüler dizilir 950m li ler zaten 3000 tl ve üzeri
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