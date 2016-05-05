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Asus, oyuncu dizüstü segmentinde lider

Republic of Gamers – ROG markası ile oyuncuların gönlünde taht kuran Asus, oyuncu dizüstü segmentinde de tahta kurulmuş durumda. Firma, rakiplerinin toplamından daha fazla satıyor.
3 yıl
5,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürekli daralan bilgisayar pazarında, oyuncu donanımları segmenti adeta sığınılacak bir liman haline geldi. Sürekli artış gösteren pazarda, üreticilerin de sıkı bir rekabeti yaşanıyor. Asus, bu rekabette lider durumda.

Şubat 2016 itibariyle oyuncu dizüstü segmentinde Asus liderliğini koruyor. Yaklaşık 90 000 adet satan Asus; İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, Rusya ve İtalya’da da pazar lideri durumunda. Asus, rakiplerinin toplamından daha fazla cihaz satmayı başarmış zira segmentin ikincisi Lenovo 40 000, MSI ise 20 000 satış rakamına sahip.

Ayrıca Bkz. "Intel Kaby Lake işlemciler sızdırıldı"

Oyuncu dizüstü segmentinin en büyük pazarı Çin ve bu nedenle de büyük bir rekabet yaşanıyor. Lenovo, kendi ülkesinde Razer’ın da desteğini alarak başarılı işler yapıyor. Çin’in yanında, ABD, Avusturalya ve Avrupa pazarları da bu yıl önemli rekabetlere sahne olacak.

Asus’un bu yıl 16-18 milyon arasında dizüstü bilgisayar satması bekleniyor. Yine de, en fazla kar marjı olan ve büyüme potansiyeline sahip olan oyuncu segmenti içerisindekiler. Asus’un üretici ortakları olan Pegatron, Quanta, Wistron, Compal gibi firmalar, oyuncu sistemleri üretimine daha fazla ilgi gösteriyor. 

 

http://www.digitimes.com/news/a20160504PD204.html Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Lenovo? Oyuncu dizüstü segmentinde 2.? Herhalde üzerinde ekran kartı olan her dizüstüyü gtx 730'a kadar dahil etmişler listeye...
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DH Misafiri 3 yıl
Msi'ın yurtdışı fiyatlandırması nasıl acaba, Tr'deki fiyatları çok uçuk ve Asus marka 960m li dizüstülerin fiyatları çok uygun. Aynısını msi almak istediğinizde fiyatlar çok uçuk noktalara geliyor. Eğer yurtdışı fiyatları da Türkiye pazarında gibiyse Asus'sun liderliğine şaşırmıyorum. Misal Hollandalı arkadaşımında 800m'li Asus laptobu vardı 4-5 sene kadar kullandı masaüstü toplayana kadar. Keşke orta segmentte 960m ve eşdeğeri dizüstüleri daha sık görebilsek Tr pazarında
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acbold 3 yıl
Eski mantıkla düşünmemek gerek. Nm düşmesi tdp azalması performans yükselmesi ve fiyatların düşmesiyle oyuncu laptop tercihi pek de kötü bir tercih sayılmaz.
***
Herkes ultra seviye de oyun oynamak istemiyor. Kendim için baktığım da full low 1024x768 CS/GO oynuyorum kendimi bildim bileli. Nadiren diğer oyunları deneme oynama fırsatım oluyor. Durum böyle olunca da benim için son 5 yıl da çıkmış çoğu ekran kartı işimi belli seviye de görüyor. 2016 üzerinden düşünürsek bu yıl alınan çoğu ekran kartı uzun yıllar iş görebilecek seviye de.//Bir de şöyle bir durum var 700$ altında satılan media bilgisayarları bile oyunları belli seviyelerde oynatabiliyor. 700$ üstü bir fiyattan aldığınız laptop size çok daha fazlasını vereceği kesin.
***
Taşınabilirlik artısı ve yer sıkıntısı ya da sürekli oyun oynama fikrinden vazgeçme gibi durumlar laptop kurtarıcı oluyor. Kafanıza estiğinde alıp gidebiliyorsunuz ve yanınızda güçlü işlemcili ve grafiğe sahip bir makine oluyor.(estetik ve ağırlığa önem vermiyorsanız)
***
Tabi kenara koyup harici monitör,klavye,mouse ile kullanmak da güzel bir seçenek. Bu da benim tercihim.
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ø 3 yıl
60hz ekranda nasıl bir oyun oynanabiliyor merak ediyorum. Asus Msi gibi markaların sattıkları dizüstü bilgisayarları alana kadar 144hz monitörlü güçlü sistem + idarelik dizüstü alınıyor. İnsanlar akıl tutulması yaşıyor.
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0quz28 3 yıl
patren
içinde gtx 940m olanda oyuncu segmentine giriyor

açıkcası girmesi doğal çünkü dediğiniz leptopu almaya kalksan 2.500 ve üzeri yani 2500tl ye ne masa üstüler dizilir 950m li ler zaten 3000 tl ve üzeri
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V4LKyR 3 yıl
Laptoptan oyuncu bilgisayarı olmaz! Gerçek oyuncu sadece masaüstü kullanır!
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Patren 3 yıl
içinde gtx 940m olanda oyuncu segmentine giriyor
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kadirirdem 3 yıl
asus dizüstünde güzel şeyler yapıyor...
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pöh62 3 yıl
Alienware ve diğer barebone üreticiler es geçiliyor sanırım. Her ne kadar barebone notebook kasası içi boş gelip tam bir üretim sayılmasada gamer tüketiciler hazır markalı sistemler kadar bu toplanabilir taşınabilir sistemlere de yoğun ilgi gösteriyor (ülkemizde monster victor vs.)
F/p arayan yurdum insanı aynı paraya hazır markalı asus lenovo gt730 kartlı yerine gtx760 kartlı barebonea yönelmeside bence gayet mantıklı ve olağan.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
rog boş kasa yapsa keşke
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TabutBenden 3 yıl
Asus a parayı ver rahat ol hakkını sonuna kadar alırsın zaten..
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