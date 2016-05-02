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Intel Kaby Lake işlemciler sızdırıldı

14nm geometrisinin üçüncü ve son nesli olacak Intel Kaby Lake ailesi yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Önceki nesilden performans ve enerji verimliliği olarak iyileşmeler söz konusu.
3 yıl
9,3b
1
27
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in yılın ikinci yarısı için hazırladığı ve 14nm üretim geometrisindeki üçüncü nesil işlemci ailesi olacak Kaby Lake, internete sızmaya başladı. Ailede yine ana akım, hız aşırtma odaklı, ince dizüstü veya düşük güç tüketimi gibi farklı kategoriler bizi bekliyor.

Intel’in yedinci nesil işlemcilerini temsil eden Kaby Lake ailesi, 100 serisi ve gelecek 200 serisi çipsetler ile uyumlu olacak. Ayrıca 14nm geometrisinin de son üyesi olacak. Sonrasında 10nm geçiş sürecin ifade eden Cannonlake işlemci ailesini beklemeye başlayacağız. Sızdırılan bilgilerde 3 farklı işlemci bulunuyor.

Intel Kaby Lake, mevcut Skylake mimarisine göre çok önemli gelişmeler içermiyor. Daha çok performansta iyileşmeler ve enerji verimliliğinin artırması odağını temel alıyor. Yani tock denilen iyileştirme süreci söz konusu. 4 çekirdekli olan işlemciler, 35-95Watt arasında TDP değerine sahip.

Kaby Lake-S

Ana akım masaüstü bilgisayarlara hitap edecek olan S serisi, Intel Core i7-7700K ile başlayacak. 4 çekirdek ve 8 izlek birimi taşıyan işlemci, 3.6GHz saat hızında çalışıyor, 4.2GHz seviyesine aşırtılabiliyor. Bu örnekler ilk aşamalar olduğu için, nihai sürümde değişiklikler olabilir.

Diğer özellikler ise 8MB Seviye 3 ön bellek, 256KB Seviye 2 ön bellek, 4GHz iç bellek kontrolcüsü, 1150MHz hızında çalışan 24 işlemcili entegre HD grafik birimi şeklinde sıralanıyor. İşlemcinin üretim geometrileri sayesinde düşük bir TDP değerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-U

Düşük güç tüketen platformlara yönelik bu seride, Intel Core i7-7500U işlemcisi bulunuyor. Çift çekirdekli ve 4 izlek birimli işlemci, 2.7GHz saat hızında çalışıyor,  2.9GHz saat hızına ulaşıyor. 4MB Seviye 3 ön bellek ve 512KB Seviye 2 ön bellek barındıran işlemci; DDR4L, LPDDR4 gibi belleklere de destek veriyor.

Grafik tarafında GT2 serisine benzer bir birim kullanılması bekleniyor. Frekans değerleri 1000MHz-1100MHz arasında değişecek grafik birimi ile birlikte, işlemcinin 15W ısıl tasarım gücü olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-Y

Intel Core M olarak bildiğimiz işlemciler, Kaby Lake-Y serisi altında yer alıyor. Intel Core M7-7Y75 adındaki işlemci, çift çekirdekli ve 4.5W TDP seviyelerinde geziniyor. 1.3GHz taban ve 1.6GHz aşırtılmış hıza sahip olan işlemci, 4MB Seviye 3 ön belleğe sahip.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1000 serisi, 6 Mayıs’ta geliyor"

Henüz Kaby Lake için net bir çıkış tarihi yok ancak Computex 2016 fuarında ilk detaylar ortaya çıkabilir. Yılın ikinci yarısında yapılacak bir etkinlikle de ilk modeller ve cihazlar satışa sunulacaktır.

 

http://wccftech.com/intel-kaby-lake-core-i7-7700k-cpu-leaked/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tahir40 3 yıl en beğenilen
Intelde 2. nesilden beri aynı terane, performans artışı enerji verimliliği(!) Tek yaptıkları işlemciye overclock yapmak.
5 yıllık 2700K TDP 95W, son teknoloji 14nm 6700K 91W! Üstelik biraz overclockla saat hızlarını aynı seviyeye getirirseniz arada performans adına fark kalmıyorsa bana masal okumasınlar.
Intelde 2. nesilden beri aynı terane, performans artışı enerji verimliliği(!) Tek yaptıkları işlemciye overclock yapmak.5 yıllık 2700K TDP 95W, son teknolo...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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alito 3 yıl
Ya zaten 4790K-6700K gibi yeni seri işlemcisi olanların bununla ne işi olur ki? Her yeni seri işlemci, 3-4 jenerasyon önceki adama hitap eder. Üreticinin amacı budur arkadaşlar.
Ya zaten 4790K-6700K gibi yeni seri işlemcisi olanların bununla ne işi olur ki? Her yeni seri işlemci, 3-4 jenerasyon önceki adama hitap eder. Üreticinin amacı ...
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beetle26 3 yıl
darkexecuter
tahir40Intelde 2. nesilden beri aynı terane, performans artışı enerji verimliliği(!) Tek yaptıkları işlemciye overclock yapmak.5 yıllık 2700K TDP 95W, son teknoloji 14nm 6700K 91W! Üstelik biraz overclockla saat hızlarını aynı seviyeye getirirseniz arada performans adına fark kalmıyorsa bana masal okumasınlar.
AMD de durum böyle olunca adamlar niye fazladan arge masrafı yapsınlarki. Son bir kaç yılda adam gibi bir ilerleme göremedik x86 da. Umarım Zen iyi bişey olurda biraz rekabet piyasaya olumlu bir hareketlilik katar.

intel i bekleyen en büyük tehlike asıl mobil taraftan arm işlemcilerden geliyor. onlar o kadar hızlı gelişiyorlar ki yakında sunuculara da girecekler daha sonrada masa üstüne gelecek sıra tek rakipleri amd değil bence
darkexecutertahir40Intelde 2. nesilden beri aynı terane, performans artışı enerji verimliliği(!) Tek yaptıkları işlemciye overclock ya...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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deividde 2 yıl
6700k ile 7700k arasında kaldım sizce hangisini almalıyım arkadaşlar arada 100 lira gibi bir fark var hepsiburada da. anakartım MSI H170 GAMING M3 Intel H170 2133MHz DDR4 Soket 1151 ATX Anakart, ekran kartımda msi gtx 970 şuan kullandığım işlemci Intel Skylake Core i5 6500 3.2GHz 6Mb Cache LGA1151.
işlemcimi değiştirdiğimde oyunlarda fps artışı yaşarmıyım ?
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people66 3 yıl
daha broadwel-e ler gelecek...
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cats.in.the.cradle 2 yıl
Intel confirms Kaby Lake for 2016 launch
tweaktown.com/...
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alp0007 3 yıl
PC İşlemci haberini görünce gençliğim aklıma geldi. Vay be yıllar nasıl da geçmiş...
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darkexecuter 3 yıl
beetle26
darkexecuter
tahir40Intelde 2. nesilden beri aynı terane, performans artışı enerji verimliliği(!) Tek yaptıkları işlemciye overclock yapmak.5 yıllık 2700K TDP 95W, son teknoloji 14nm 6700K 91W! Üstelik biraz overclockla saat hızlarını aynı seviyeye getirirseniz arada performans adına fark kalmıyorsa bana masal okumasınlar.
AMD de durum böyle olunca adamlar niye fazladan arge masrafı yapsınlarki. Son bir kaç yılda adam gibi bir ilerleme göremedik x86 da. Umarım Zen iyi bişey olurda biraz rekabet piyasaya olumlu bir hareketlilik katar.
intel i bekleyen en büyük tehlike asıl mobil taraftan arm işlemcilerden geliyor. onlar o kadar hızlı gelişiyorlar ki yakında sunuculara da girecekler daha sonrada masa üstüne gelecek sıra tek rakipleri amd değil bence

ARM konusunda kesinlikle size katılıyorum. Kısa vade için söylemiştim.
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gs09gs09 3 yıl
İntel anakart olmasa amd toplicam xD bide onu denicem hem ucuz hem preformansi gayet tatminkar
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ciftkazmali 3 yıl
beetle26
darkexecuter
tahir40Intelde 2. nesilden beri aynı terane, performans artışı enerji verimliliği(!) Tek yaptıkları işlemciye overclock yapmak.5 yıllık 2700K TDP 95W, son teknoloji 14nm 6700K 91W! Üstelik biraz overclockla saat hızlarını aynı seviyeye getirirseniz arada performans adına fark kalmıyorsa bana masal okumasınlar.
AMD de durum böyle olunca adamlar niye fazladan arge masrafı yapsınlarki. Son bir kaç yılda adam gibi bir ilerleme göremedik x86 da. Umarım Zen iyi bişey olurda biraz rekabet piyasaya olumlu bir hareketlilik katar.
intel i bekleyen en büyük tehlike asıl mobil taraftan arm işlemcilerden geliyor. onlar o kadar hızlı gelişiyorlar ki yakında sunuculara da girecekler daha sonrada masa üstüne gelecek sıra tek rakipleri amd değil bence

amd 2005 ten beri rakibi değil zaten
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Celonfix 3 yıl
4. 6. nesil inteli olanlar ilgilenmez.
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YesimCirakli 3 yıl
i7 960 (3.2 Ghz) işlemcimle photoshopda CPU kullanan bir işlemi 24 GB DDR3 ramlı bilgisayarımla 34 sn de yaparken, i5 6600 (3.3 Ghz) 16 GB DDR4 sistemde aynı HDD ile işlem 24 sn. Aradan 5 nesil işlemci geçmiş, performans artışı (%30) kayda değer değil bence. evet biri i7 diğeri i5 ama arada 5 nesil var yahu!!!
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beetle26 3 yıl
darkexecuter
tahir40Intelde 2. nesilden beri aynı terane, performans artışı enerji verimliliği(!) Tek yaptıkları işlemciye overclock yapmak.5 yıllık 2700K TDP 95W, son teknoloji 14nm 6700K 91W! Üstelik biraz overclockla saat hızlarını aynı seviyeye getirirseniz arada performans adına fark kalmıyorsa bana masal okumasınlar.
AMD de durum böyle olunca adamlar niye fazladan arge masrafı yapsınlarki. Son bir kaç yılda adam gibi bir ilerleme göremedik x86 da. Umarım Zen iyi bişey olurda biraz rekabet piyasaya olumlu bir hareketlilik katar.

intel i bekleyen en büyük tehlike asıl mobil taraftan arm işlemcilerden geliyor. onlar o kadar hızlı gelişiyorlar ki yakında sunuculara da girecekler daha sonrada masa üstüne gelecek sıra tek rakipleri amd değil bence
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Master_Evil 3 yıl
tablo olmadan rahat oknumuyormuş bu haberler
, i7 hep yerinde sayıyor gibi geliyor bana da
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huseyincarnege 3 yıl
intel bir motorun sosun yaw
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