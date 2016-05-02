Intel Kaby Lake işlemciler sızdırıldı

Intel’in yılın ikinci yarısı için hazırladığı ve 14nm üretim geometrisindeki üçüncü nesil işlemci ailesi olacak Kaby Lake, internete sızmaya başladı. Ailede yine ana akım, hız aşırtma odaklı, ince dizüstü veya düşük güç tüketimi gibi farklı kategoriler bizi bekliyor.

Intel’in yedinci nesil işlemcilerini temsil eden Kaby Lake ailesi, 100 serisi ve gelecek 200 serisi çipsetler ile uyumlu olacak. Ayrıca 14nm geometrisinin de son üyesi olacak. Sonrasında 10nm geçiş sürecin ifade eden Cannonlake işlemci ailesini beklemeye başlayacağız. Sızdırılan bilgilerde 3 farklı işlemci bulunuyor.

Intel Kaby Lake, mevcut Skylake mimarisine göre çok önemli gelişmeler içermiyor. Daha çok performansta iyileşmeler ve enerji verimliliğinin artırması odağını temel alıyor. Yani tock denilen iyileştirme süreci söz konusu. 4 çekirdekli olan işlemciler, 35-95Watt arasında TDP değerine sahip.

Kaby Lake-S

Ana akım masaüstü bilgisayarlara hitap edecek olan S serisi, Intel Core i7-7700K ile başlayacak. 4 çekirdek ve 8 izlek birimi taşıyan işlemci, 3.6GHz saat hızında çalışıyor, 4.2GHz seviyesine aşırtılabiliyor. Bu örnekler ilk aşamalar olduğu için, nihai sürümde değişiklikler olabilir.

Diğer özellikler ise 8MB Seviye 3 ön bellek, 256KB Seviye 2 ön bellek, 4GHz iç bellek kontrolcüsü, 1150MHz hızında çalışan 24 işlemcili entegre HD grafik birimi şeklinde sıralanıyor. İşlemcinin üretim geometrileri sayesinde düşük bir TDP değerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-U

Düşük güç tüketen platformlara yönelik bu seride, Intel Core i7-7500U işlemcisi bulunuyor. Çift çekirdekli ve 4 izlek birimli işlemci, 2.7GHz saat hızında çalışıyor, 2.9GHz saat hızına ulaşıyor. 4MB Seviye 3 ön bellek ve 512KB Seviye 2 ön bellek barındıran işlemci; DDR4L, LPDDR4 gibi belleklere de destek veriyor.

Grafik tarafında GT2 serisine benzer bir birim kullanılması bekleniyor. Frekans değerleri 1000MHz-1100MHz arasında değişecek grafik birimi ile birlikte, işlemcinin 15W ısıl tasarım gücü olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-Y

Intel Core M olarak bildiğimiz işlemciler, Kaby Lake-Y serisi altında yer alıyor. Intel Core M7-7Y75 adındaki işlemci, çift çekirdekli ve 4.5W TDP seviyelerinde geziniyor. 1.3GHz taban ve 1.6GHz aşırtılmış hıza sahip olan işlemci, 4MB Seviye 3 ön belleğe sahip.

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Henüz Kaby Lake için net bir çıkış tarihi yok ancak Computex 2016 fuarında ilk detaylar ortaya çıkabilir. Yılın ikinci yarısında yapılacak bir etkinlikle de ilk modeller ve cihazlar satışa sunulacaktır.