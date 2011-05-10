Pasif soğutmalı en güçlü ekran kartı olarak PowerColor'ın Radeon HD 6850 tabanlı SCS3 çözümünün yakın zamanda pazara sunulması bekleniyor. Nvidia cephesinde ise daha yüksek performans sunabilecek potansiyele sahip olup aynı zamanda pasif soğutma ile serinletilen yeni bir model hazırlığı, en azından detayları ortaya çıkan bir hazırlık bulunmuyor ancak daha düşük modeller için yeni tasarımların lansmanı sürüyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Asus, pasif soğutmalı GeForce GTS 450 DirectCU modelini hazırladı. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı ile Asus performans odaklı medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

Pasif soğutması sayesinde gürültüsüz çalışan ekran kartı için yeniden tasarlanan daha kısa boyutlu baskılı devre kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca güç tüketimi de aşağı çekilen kartın üzerinde ek güç girişi bulunmadığı belirtiliyor. Güç tüketimini aşağı çekebilmek için saat hızlarını aşağı çeken Asus, grafik işlemci biriminin frekansını 594MHz'e indirmiş. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın bellek çalışma frekansı ise 1600MHz olarak belirlenmiş. 192x paralel işlem birimine, 32x doku ünitesine ve 16x ROP birimine sahip olan kart, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor.Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerini kullanan kartın yakında pazara sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.