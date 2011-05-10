Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus pasif soğutmalı GeForce GTS 450 DirectCU modelini hazırladı

8 yıl
9b
1
4
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pasif soğutmalı en güçlü ekran kartı olarak PowerColor'ın Radeon HD 6850 tabanlı SCS3 çözümünün yakın zamanda pazara sunulması bekleniyor. Nvidia cephesinde ise daha yüksek performans sunabilecek potansiyele sahip olup aynı zamanda pasif soğutma ile serinletilen yeni bir model hazırlığı, en azından detayları ortaya çıkan bir hazırlık bulunmuyor ancak daha düşük modeller için yeni tasarımların lansmanı sürüyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Asus, pasif soğutmalı GeForce GTS 450 DirectCU modelini hazırladı. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı ile Asus performans odaklı medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

Pasif soğutması sayesinde gürültüsüz çalışan ekran kartı için yeniden tasarlanan daha kısa boyutlu baskılı devre kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca güç tüketimi de aşağı çekilen kartın üzerinde ek güç girişi bulunmadığı belirtiliyor. Güç tüketimini aşağı çekebilmek için saat hızlarını aşağı çeken Asus, grafik işlemci biriminin frekansını 594MHz'e indirmiş. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın bellek çalışma frekansı ise 1600MHz olarak belirlenmiş. 192x paralel işlem birimine, 32x doku ünitesine ve 16x ROP birimine sahip olan kart, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor.Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerini kullanan kartın yakında pazara sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ScreamAiMFire 8 yıl
Güzel kart ama bi alex değil.
Saat hızı çok düşük bunun yerine 5750 yada 6850 pasifik alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinbey 8 yıl

ScreamAiMFire

Güzel kart ama bi alex değil.
Saat hızı çok düşük bunun yerine 5750 yada 6850 pasifik alınabilir.


oyun için bu soğutmayı kullanan bir kart alınmaz. Zaten medya odaklı demiş haberde, film izlenecek internette dolaşılacak falan, gerçi fusion işlemcilerlede o işler yapılabiliyor zaten, çok satacak bir kart olmaz tahminimce asus'ta piyasaya çıkarır mı o da belli değil...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurkeyStar 8 yıl
uzun süre kullanımdan sonra fan bozulma gürültü gibi problemler yaşamamak için soğutmasıda iyi ise güzel bir seçenek olur özellikle internet cafeler için ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
orta seviye için güzel bi karta benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte Aivia M8600 Fare "Oyunculara özel hybrid çözüm" video inceleme 8 yıl 1.2 Ghz'lık Mobee Nett Tablet 7 inceleme masamızda 8 yıl Dyson Air Multiplier AM01 "Pervanesiz serinlik" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim