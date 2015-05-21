Asus ülkemiz için özel tasarladığı DSL-N17U Gigabit modemini duyurdu

Asus kısa bir süre önce Türkiye için özel olarak tasarladığı DSL-N17U Gigabit Modem Router'ını duyurdu. Modern bir tasarım anlayışına sahip modem bir çok özelliğe destek sunmasıyla da dikkatleri çekiyor.
ADSL2/2+, ADSL, VDSL2 ve Fiber internete destek sağlayan modem ethernet bağlantı noktalarından kablolu bağlantı ile 1000 Mbit/s hız sunabilirken sahip olduğu 802.11n standartı ile kablosuz bağlantılarda 300 Mbps hıza ulaşabiliyor. Hem modem hem de router görevini üstlenen cihaz kullanıcıların ihtiyaçlarına göre görevlendirilebiliyor. Kullanıcılar modem ve router desteğini bir arada kullanabilirken dileyen kullanıcılar cihazı yalnızca kablosuz router olarak kullanarak cihazın özelliklerinden faydalanabilecekler.
İki adet dahili anteni bulunan modemin sahip olduğu Ai Radar teknolojisi ile kablolu veya kablosuz bağlantılarda oyunculara düşük ping değerleri sunacağı belirtiliyor.Üzerinde 4 adet LAN ethernet ve 1 adet WAN ethernet portu bulunan modemde ayrıca 2 adet USB ve bir adette DSL portu yer alıyor. USB girişleri ile 3G ve 4G modemlere destek veren cihaz, bu portlar üzerinden aynı zamanda medya sunucusu, dosya paylaşımı, torrent desteği ve ağ yazıcı paylaşımı gibi özelliklere de destek sunuyor. Bunun yanında bir başka teknolojisi AiCloud'a da destek veren ASUS evinizin ağına bağlı diğer akıllı telefon veya bilgisayarlardaki verilere erişme veya eşitleme imkanı da sunuyor.
Özellikle sinyal gücünün yüksek olması ve ping sürelerinin düşük olması gibi konularda da oldukça iddialı olan modemin satışına önümüzdeki günlerde başlanacak. Yalnızca ülkemiz pazarında satılacak modelin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Ve nihayet N17U ' yuda listemize ekledik.
Saçma sapan bilgilerle insanları yanıltıyorsunuz modemin işlemcisi 750 MHz’lik MT7511 yani 500mhz değil MT7555 ve mt7592 çift chipset mevcut..ayrıca örnek verdiğin airties 5650 performans olarak bu modemin yanına bile yaklaşamaz..teknik özelliklerini bilmediğin cihazın kutusunu bile görmediğin halde buradan insanlara yanlış bilgi verip kafalarını karıştırıyorsunuz..
O alıntısını yaptığın kişi modemin m sinden anlamaz kuru sıkı sallar
Zamanında dandik denilen ralink chipsetli n14 u cihazı 30 kişiyle 7/24 kullandım sorunsuz
Şimdi dsl n17 de ralink chipset 50 ve kişiye yakın kullanıcı oluyor
İşin sadece chipsette bitmedigini bilmezler
Kendileri cihazda tavsiye etmez sadece bok atar
Kendi kullandığınız cihaz ile karşılaştırmak isterseniz DSL-N17U yaklaşık değerleri :
USB'den Okuma-Yazma : 20MB/s-20MB/s
Eternet Performansı : 98MB/s
2.4GHZ Kablosuz Transfer Performansı : 12MB/s
Kablosuz çekimin de 3 antenli rakip çözümlerden dahi daha iyi olduğunu ancak deneyince görürsünüz.
e tabi sen ekran kartı anakart monitör projeksiyon klavye mause telefon kulaklık modem 500000 yerde ürün üret o yüzden hangi birine teknik hizmet sağlayacaksın
o yüzden değişim yapıyorlar türkiyeye özel üretim yazısıda hayli komik
asus kardeş senin söylediğini airties 11 sene önce yaptı Vdsl kullanıcıları eline 5650yi aldı ben şahsen evimde 5750 kullanan birisiyim hertürlü modemin özelliğini kullanıyorum daha kurduğumdan beri reset dahi atmadım
şahsen bu airties olmasaydı elimde kesinlikle zyxel alırdım hiç yoktan network firması kendi ar-ge leri var
bir iki güne bir konu açarım
Koşun koşun yine asus alın
xDSL Solutions - MT751x
The processor of MT751x series VDSL2/ADSL2+ IAD is a highly integrated solution for xDSL broadband access gateway with advantages over cost, functionality and performance. When it is used with the MediaTek MT7555 Line Driver (LD), a simple two-chip solution is adopted for xDSL Router/Gateway/IAD applications. MT751x includes a 32-bit MIPS CPU and a powerful xDSL Discrete Multi-Tone (DMT) engine with enhanced features and is compliant with various standards defined by ANSI and ITU-T.
MT751x also incorporates USB 2.0 host port, PCIe host port, a 4-port Fast Ethernet Switch with PHY integrated for LAN application, a 1-port Gigabit Ethernet with PHY integrated for Ethernet WAN application, a TRGMII and an RGMII interface for external LAN devices, a PCM interface for VoIP application, and Smart Packet Accelerator (SPA) for wired-speed performance enhancement. These features maximize the flexibility in system design.
Daha önce Asus Network ürünü kullanmış ve pek memnun olmamıştım.
Hele ki daha sonralarda modemlerinde güvenlik açığı çıkmıştı, -ki bir daha asla Asus Network ürünü de almam.
Hattâ Asus bıraksın bu network sevdasını...
wikidevi.com/...