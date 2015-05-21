Asus ülkemiz için özel tasarladığı DSL-N17U Gigabit modemini duyurdu

Asus kısa bir süre önce Türkiye için özel olarak tasarladığı DSL-N17U Gigabit Modem Router'ını duyurdu. Modern bir tasarım anlayışına sahip modem bir çok özelliğe destek sunmasıyla da dikkatleri çekiyor.

ADSL2/2+, ADSL, VDSL2 ve Fiber internete destek sağlayan modem ethernet bağlantı noktalarından kablolu bağlantı ile 1000 Mbit/s hız sunabilirken sahip olduğu 802.11n standartı ile kablosuz bağlantılarda 300 Mbps hıza ulaşabiliyor. Hem modem hem de router görevini üstlenen cihaz kullanıcıların ihtiyaçlarına göre görevlendirilebiliyor. Kullanıcılar modem ve router desteğini bir arada kullanabilirken dileyen kullanıcılar cihazı yalnızca kablosuz router olarak kullanarak cihazın özelliklerinden faydalanabilecekler.

İki adet dahili anteni bulunan modemin sahip olduğu Ai Radar teknolojisi ile kablolu veya kablosuz bağlantılarda oyunculara düşük ping değerleri sunacağı belirtiliyor.Üzerinde 4 adet LAN ethernet ve 1 adet WAN ethernet portu bulunan modemde ayrıca 2 adet USB ve bir adette DSL portu yer alıyor. USB girişleri ile 3G ve 4G modemlere destek veren cihaz, bu portlar üzerinden aynı zamanda medya sunucusu, dosya paylaşımı, torrent desteği ve ağ yazıcı paylaşımı gibi özelliklere de destek sunuyor. Bunun yanında bir başka teknolojisi AiCloud'a da destek veren ASUS evinizin ağına bağlı diğer akıllı telefon veya bilgisayarlardaki verilere erişme veya eşitleme imkanı da sunuyor.

Özellikle sinyal gücünün yüksek olması ve ping sürelerinin düşük olması gibi konularda da oldukça iddialı olan modemin satışına önümüzdeki günlerde başlanacak. Yalnızca ülkemiz pazarında satılacak modelin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.