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Asus ülkemiz için özel tasarladığı DSL-N17U Gigabit modemini duyurdu

4 yıl
10,1b
1
58
Ağ Ürünleri
Oğuz Avcı
Editör
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Asus ülkemiz için özel tasarladığı DSL-N17U Gigabit modemini duyurdu
 
Asus kısa bir süre önce Türkiye için özel olarak tasarladığı DSL-N17U Gigabit Modem Router'ını duyurdu. Modern bir tasarım anlayışına sahip modem bir çok özelliğe destek sunmasıyla da dikkatleri çekiyor. 
ADSL2/2+, ADSL, VDSL2 ve Fiber internete destek sağlayan modem ethernet bağlantı noktalarından kablolu bağlantı ile 1000 Mbit/s hız sunabilirken sahip olduğu 802.11n standartı ile kablosuz bağlantılarda 300 Mbps hıza ulaşabiliyor. Hem modem hem de router görevini üstlenen cihaz kullanıcıların ihtiyaçlarına göre görevlendirilebiliyor. Kullanıcılar modem ve router desteğini bir arada kullanabilirken dileyen kullanıcılar cihazı yalnızca kablosuz router olarak kullanarak cihazın özelliklerinden faydalanabilecekler.
Asus ülkemiz için özel tasarladığı DSL-N17U Gigabit modemini duyurdu
 

İki adet dahili anteni bulunan modemin sahip olduğu Ai Radar teknolojisi ile kablolu veya kablosuz bağlantılarda oyunculara düşük ping değerleri sunacağı belirtiliyor.Üzerinde 4 adet LAN ethernet ve 1 adet WAN ethernet portu bulunan modemde ayrıca 2 adet USB ve bir adette DSL portu yer alıyor. USB girişleri ile 3G ve 4G modemlere destek veren cihaz, bu portlar üzerinden aynı zamanda medya sunucusu, dosya paylaşımı, torrent desteği ve ağ yazıcı paylaşımı gibi özelliklere de destek sunuyor. Bunun yanında bir başka teknolojisi AiCloud'a da destek veren ASUS evinizin ağına bağlı diğer akıllı telefon veya bilgisayarlardaki verilere erişme veya eşitleme imkanı da sunuyor.
Özellikle sinyal gücünün yüksek olması ve ping sürelerinin düşük olması gibi konularda da oldukça iddialı olan modemin satışına önümüzdeki günlerde başlanacak. Yalnızca ülkemiz pazarında satılacak modelin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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Guest-FA9189F46 3 yıl
Harika bir modem bu özelliklerine göre çok iyi fiyatı
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FreeRun 3 yıl
Bütün testlerde airties i tokatlamış, dual bant ve ac gibi fazlalıkları çıkartıp güzel bir modem yapmışlar.
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MühendisMurat 3 yıl

ASUS Modemler üzerine açılmış en büyük başlık ! = ASUS DSL - N17U & N14U & N55U Modemleri Detaylı İnceleme + ANA KONU !!

forum.donanimhaber.com/...

tinyurl.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


+Cihazların neler yapıp neleri yapamadıkları
+Çekim gücü testleri
+Bütün Cihazların Güncel Firmware Dosya Linkleri
+Resimli Anlatımlar
+Asus Modemlerde bulunan ortak özelliklerin Anlatımı
+Detaylı Bilgiler
+İpuçları
+Sorunların Çözümleri
+Aynı ürünü kullananlara soru sorma
+Ürün Resimleri
+Uyumlu ve sorunsuz Wifi Adapter Listesi

Ve nihayet N17U ' yuda listemize ekledik.
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Tècnics 3 yıl
Bu modem harika ötesi bir cihaz Airties 5650 ve 5760 modellerinide kullandım bir daha evime sokmam Airties sadece modem ozelliği mevcut hiç bir yenilik yok asusda mükemmel özellikler var VPN DDNS süper airties DDNS sadece dyndns veriyor e oda ücretli nasıl kullanıcaz asusda herşeyin bir çözümü var support team mükemmel bugün 1.0.9.5 versiyon yayınlandınyapmoş olduğum feedbackler düzeltildi daha ne istiyim. Airties 50 bin kez mail attım hep bakıcaz haber vericez yuvarlak cevaplardan bıktım. Ve asus WRT yazılımı bütün dünyada kullanılıyor sadece TR özgü değil ama Airties nedir ya menü bakıyorum gülüyorum yazıklar olsun chipsetmi oda rezalet bu n17u ile ping değerlerim düzeldi hat kalitem B den A yükseldi harika harikaaa bir modem başka birşey demiyorum HARIKAAA...!!!
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tnr001 3 yıl
Normandia_06
Asustan beş para etmez bir modem daha en adi chipset ve işlemciye sahip
Türkiyeye özel üretimse bilin ki modemin ederi 75 tl + sırf ismi asus olduğu içinde 100 TL daha ekleyin olur 175 TL bu bile en iyi ihtimal
1 sene önce çıkan Airties 5650 modeli şimdiden bu modemden 2 kat daha üstün
Modem MT7511 kodlu 500MHz tek çekirdek işlemciye sahip Wi-Fİ MT7592 en adi Ralink (Aztech modemlerde kullanılan chipset)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Saçma sapan bilgilerle insanları yanıltıyorsunuz modemin işlemcisi 750 MHz’lik MT7511 yani 500mhz değil MT7555 ve mt7592 çift chipset mevcut..ayrıca örnek verdiğin airties 5650 performans olarak bu modemin yanına bile yaklaşamaz..teknik özelliklerini bilmediğin cihazın kutusunu bile görmediğin halde buradan insanlara yanlış bilgi verip kafalarını karıştırıyorsunuz..
1 Yanıt Yanıtla +1
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yücel52 3 yıl tnr001
llovedream
Normandia_06
Asustan beş para etmez bir modem daha en adi chipset ve işlemciye sahip
Türkiyeye özel üretimse bilin ki modemin ederi 75 tl + sırf ismi asus olduğu içinde 100 TL daha ekleyin olur 175 TL bu bile en iyi ihtimal
1 sene önce çıkan Airties 5650 modeli şimdiden bu modemden 2 kat daha üstün
Modem MT7511 kodlu 500MHz tek çekirdek işlemciye sahip Wi-Fİ MT7592 en adi Ralink (Aztech modemlerde kullanılan chipset)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Saçma sapan bilgilerle insanları yanıltıyorsunuz modemin işlemcisi 750 MHz’lik MT7511 yani 500mhz değil MT7555 ve mt7592 çift chipset mevcut..ayrıca örnek verdiğin airties 5650 performans olarak bu modemin yanına bile yaklaşamaz..teknik özelliklerini bilmediğin cihazın kutusunu bile görmediğin halde buradan insanlara yanlış bilgi verip kafalarını karıştırıyorsunuz..

O alıntısını yaptığın kişi modemin m sinden anlamaz kuru sıkı sallar

Zamanında dandik denilen ralink chipsetli n14 u cihazı 30 kişiyle 7/24 kullandım sorunsuz

Şimdi dsl n17 de ralink chipset 50 ve kişiye yakın kullanıcı oluyor

İşin sadece chipsette bitmedigini bilmezler

Kendileri cihazda tavsiye etmez sadece bok atar
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tnr001 3 yıl
Burdaki olumsuz Yorumları okuduktan sonra cihaza karşı düşüncen değişmişti,ancak okuduğum bazı testler ve incelemeler sonucu cihazı aldım ve kullanmaktayım.daha önce tp link,ZyXel,airtes gibi markaların ürünlerini kullanan biri olarak söyleyebilirimki modem gerçekten çok çok iyi.bizde nedense kullanmadığımız ürünleri kötüleme,binmediğimiz arabaları sürmüş gibi geri görüş bildirme,almadığı yada asla alamayacağı cihazları elindeki cihazdan aşağı görme gibi garip davranışlar mevcut.çoğu kişi işlemcisi yetersiz demiş sorunlu Demiş her kafadan bir ses çıkmış elinde bilimsel verisi yada test sonucu olan yok..modem alacak Arkadaşlara tavsiyem ASUS ZyXel Linksys gibi markaları tercih etmeleridir.asus n17u gönül rahatlığıyla alınabilecek muadili airtes cihazlarıyla kıyaslanmaması gereken bir cihaz herkese doğru bilgi bulabileceği iyi forumlar dileğiyle..
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hey 3 yıl
DSL-N17U rakiplerine göre daha yüksek usb performansı(yaklaşık 2Katı), kablosuz çekim performansı(%10-30), kablolu ve kablosuz hız performansı verebiliyor(2-3Kat). Chipset şuymuş buymuş diyenler umarım cihazı deneme şansına erişirler


Kendi kullandığınız cihaz ile karşılaştırmak isterseniz DSL-N17U yaklaşık değerleri :

USB'den Okuma-Yazma : 20MB/s-20MB/s
Eternet Performansı : 98MB/s
2.4GHZ Kablosuz Transfer Performansı : 12MB/s
Kablosuz çekimin de 3 antenli rakip çözümlerden dahi daha iyi olduğunu ancak deneyince görürsünüz.
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Jquair 3 yıl
Beyler Ben Asusun sürekli arıza çıkardığını biliyorum stail ürünleri yok ac68u bile birçok problemle insanlar uğraşıyor adamların herhangi bir destek hattı yok arayıp bişi sorasın
e tabi sen ekran kartı anakart monitör projeksiyon klavye mause telefon kulaklık modem 500000 yerde ürün üret o yüzden hangi birine teknik hizmet sağlayacaksın
o yüzden değişim yapıyorlar türkiyeye özel üretim yazısıda hayli komik
asus kardeş senin söylediğini airties 11 sene önce yaptı Vdsl kullanıcıları eline 5650yi aldı ben şahsen evimde 5750 kullanan birisiyim hertürlü modemin özelliğini kullanıyorum daha kurduğumdan beri reset dahi atmadım
şahsen bu airties olmasaydı elimde kesinlikle zyxel alırdım hiç yoktan network firması kendi ar-ge leri var
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hey 3 yıl Jquair
Jquair

Beyler Ben Asusun sürekli arıza çıkardığını biliyorum stail ürünleri yok ac68u bile birçok problemle insanlar uğraşıyor adamların herhangi bir destek hattı yok arayıp bişi sorasın
e tabi sen ekran kartı anakart monitör projeksiyon klavye mause telefon kulaklık modem 500000 yerde ürün üret o yüzden hangi birine teknik hizmet sağlayacaksın
o yüzden değişim yapıyorlar türkiyeye özel üretim yazısıda hayli komik
asus kardeş senin söylediğini airties 11 sene önce yaptı Vdsl kullanıcıları eline 5650yi aldı ben şahsen evimde 5750 kullanan birisiyim hertürlü modemin özelliğini kullanıyorum daha kurduğumdan beri reset dahi atmadım
şahsen bu airties olmasaydı elimde kesinlikle zyxel alırdım hiç yoktan network firması kendi ar-ge leri var

Jquair

selami023

1.8.0.6 olan sürümü kullanıyorum ve bu aralar torrent arayüzüde problemli bende...


hahaha kbakma dalga geçer gibi anlama sakın bu aralar torrent ile kavgalıyız :D bu nebiçim bi cihaz bu aralar havalar sıcak torrent indirmek canı istemiyor bizimkinin :D :D :d :d


Jquair

ben neye takıldım biliyormusunuz 35 sayfa yorum var abi yarısı şikayet ve çözümlerle dolu kardeşim uğraşmak istemiyorsan git airties al adamlar türk markası ve türkiye için en uygun donanım ile üretiyor cihazlarını
ben airties alıpda böyle firmware güncellemeye gerek duyan insan bile çok görmedim çünkü cihazları stabil
kendim 2007 yılında türktelekomun verdiği airties rt-205 modem vardı daha bu senenin başında bozuldu
düşünmeden gittim airties 5760 aldım daha 1 kere bile internetten kopmuşluğum yok
sırff marka diye asus alıp uğraşma telefondan hizmet vermezler bişi yapmazlar ekran kartı ve anakartta favorimdir ama tüm herkeze el atılmazki kardeşim
cep telefonu projeksiyon monitör modem mause klavye kulaklık ana kart ekran kartı
eğer hepsinde aynı kaliteyi veremezsen kendi ayağına sıkarsın


RuhsuzPinokyo

Jquair

alma o cihazları ben kendim satışı yapıyorum çok kötü hiç stabil değiller git airties 5760 al miss gibi kullan

Arkadaşım sen bu arkadaşın dediğine kulak asma. Kendisi Airties personelidir.

donanimhaber.com/...

Airties' ı evime sokmam. İnternetsiz evde takılırım on kat daha iyidir. Daha Ac desteği adam gibi çalışmıyor. Çekim kalitesi rezalet. DDNS Asus gibi firmalar ücretsiz vermekte. Firmware güncellemeleri daha az gelmektedir.


Modem alacaksan Dsl-N17U yada Ac68U öneririm. Bir sorun yaşa forumu bırakırım.




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Mefisto-TR 3 yıl
Benim Dsl-N66U arızadan değişim verildi, modem üretimi yok diye para iadesi yapılıyor 360 TL. Bende bu modemi takip ediyorum. Bir inceleme süper olur, yada gidip n68 alsam mı...
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yücel52 3 yıl Mefisto-TR
Mefisto-TR

Benim Dsl-N66U arızadan değişim verildi, modem üretimi yok diye para iadesi yapılıyor 360 TL. Bende bu modemi takip ediyorum. Bir inceleme süper olur, yada gidip n68 alsam mı...

bir iki güne bir konu açarım
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donanımcı123 3 yıl Mefisto-TR
Mefisto-TR

Benim Dsl-N66U arızadan değişim verildi, modem üretimi yok diye para iadesi yapılıyor 360 TL. Bende bu modemi takip ediyorum. Bir inceleme süper olur, yada gidip n68 alsam mı...

Koşun koşun yine asus alın
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alierr 4 yıl
econet-inc.com/...

xDSL Solutions - MT751x

The processor of MT751x series VDSL2/ADSL2+ IAD is a highly integrated solution for xDSL broadband access gateway with advantages over cost, functionality and performance. When it is used with the MediaTek MT7555 Line Driver (LD), a simple two-chip solution is adopted for xDSL Router/Gateway/IAD applications. MT751x includes a 32-bit MIPS CPU and a powerful xDSL Discrete Multi-Tone (DMT) engine with enhanced features and is compliant with various standards defined by ANSI and ITU-T.

MT751x also incorporates USB 2.0 host port, PCIe host port, a 4-port Fast Ethernet Switch with PHY integrated for LAN application, a 1-port Gigabit Ethernet with PHY integrated for Ethernet WAN application, a TRGMII and an RGMII interface for external LAN devices, a PCM interface for VoIP application, and Smart Packet Accelerator (SPA) for wired-speed performance enhancement. These features maximize the flexibility in system design.
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FreeRun 4 yıl
valla şu aralar vdsl modem bakıyorum, eğer iki bilgisayar arasında dosya koyalama hızı yüksekse ben kesin alırım, vdsl olarak tp link 9980 çözümü var oda bana pek güven vermiyor, yazılım olarak asusu daha önde görüyorum, airties ise geçmişte kullandım yazılım olarak çok sorunlu bir firma bana güven vermiyor, neyse çıksın testleri bekliycem.
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OverClocK1ng 4 yıl
Normandia_06
Asustan beş para etmez bir modem daha en adi chipset ve işlemciye sahip
Türkiyeye özel üretimse bilin ki modemin ederi 75 tl + sırf ismi asus olduğu içinde 100 TL daha ekleyin olur 175 TL bu bile en iyi ihtimal
1 sene önce çıkan Airties 5650 modeli şimdiden bu modemden 2 kat daha üstün
Modem MT7511 kodlu 500MHz tek çekirdek işlemciye sahip Wi-Fİ MT7592 en adi Ralink (Aztech modemlerde kullanılan chipset)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Daha önce Asus Network ürünü kullanmış ve pek memnun olmamıştım.
Hele ki daha sonralarda modemlerinde güvenlik açığı çıkmıştı, -ki bir daha asla Asus Network ürünü de almam.
Hattâ Asus bıraksın bu network sevdasını...
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DanT-e 4 yıl
Fiyatı da ülkeye özel olursa anca o zaman
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FreeRun 4 yıl
burda specler yazıyor, MT7511 model 750MHz hızında, sizin verdiğiniz linkte 500mhz, sanırım asus işlelemci hızını yükseltmiş.
wikidevi.com/...
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