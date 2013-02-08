Asus ve Gigabyte, geçen yıl kendi markasını üreten firmaların anakart sevkiyatlarının yüzde 51'ine sahip oldu





Intel'in anakart pazarından çekileceğini açıklaması sonrası, diğer üreticilerin etkinliğinin artması beklenirken, geçen yıla ait anakart satışlarında iki firmanın hakimiyeti göze çarpıyor.





Tayvan kaynaklı anakart üreticileri tarafından verilen bilgilere göre, geçen yıl global olarak kendi anakartını üreten firmaların sevkiyatları toplamda 80 milyon üniteye ulaşırken, Asus 22 milyon, Gigabyte ise 19 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. İkisi birlikte satışların yüzde 51'ine hakim duruma geldi.





İkilinin ardından gelen ASRock 7.7 milyon anakart sevkiyatı, MSI ise 5 milyon anakart sevkiyatı gerçekleştirdi.





Global sevkiyatın yüzde 35'i ise Çin pazarına gidiyor. Bu pazarda 28 milyon markalı anakart sevkiyatı yapılırken, Asus 9 milyon civarında, Gigabyte ise 8 milyon civarında bir rakama ulaştı ve pazarın yüzde 60.7'sine hakim oldu. Kalan 11 milyonluk sevkiyat ise ASRock, MSI, Biostar Microtech International firmalarının yanında yerel Colorful Technology ve Onda firmaları tarafından paylaşıldı.





OEM pazarından çekilen Intel'in ise 5 milyon civarında seyreden anakart sevkiyatlarının da yine Asus, Gigabyte, ASRock, ECS firmaları tarafından paylaşılacağı tahmin ediliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130207PD216.html