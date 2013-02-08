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Asus ve Gigabyte, geçen yıl kendi markasını üreten firmaların anakart sevkiyatlarının yüzde 51'ine sahip oldu

6 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ve Gigabyte, geçen yıl kendi markasını üreten firmaların anakart sevkiyatlarının yüzde 51'ine sahip oldu

Intel'in anakart pazarından çekileceğini açıklaması sonrası, diğer üreticilerin etkinliğinin artması beklenirken, geçen yıla ait anakart satışlarında iki firmanın hakimiyeti göze çarpıyor.

Tayvan kaynaklı anakart üreticileri tarafından verilen bilgilere göre, geçen yıl global olarak kendi anakartını üreten firmaların sevkiyatları toplamda 80 milyon üniteye ulaşırken, Asus 22 milyon, Gigabyte ise 19 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. İkisi birlikte satışların yüzde 51'ine hakim duruma geldi.

İkilinin ardından gelen ASRock 7.7 milyon anakart sevkiyatı, MSI ise 5 milyon anakart sevkiyatı gerçekleştirdi.

Global sevkiyatın yüzde 35'i ise Çin pazarına gidiyor. Bu pazarda 28 milyon markalı anakart sevkiyatı yapılırken, Asus 9 milyon civarında, Gigabyte ise 8 milyon civarında bir rakama ulaştı ve pazarın yüzde 60.7'sine hakim oldu. Kalan 11 milyonluk sevkiyat ise ASRock, MSI, Biostar Microtech International firmalarının yanında yerel Colorful Technology ve Onda firmaları tarafından paylaşıldı.

OEM pazarından çekilen Intel'in ise 5 milyon civarında seyreden anakart sevkiyatlarının da yine Asus, Gigabyte, ASRock, ECS firmaları tarafından paylaşılacağı tahmin ediliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130207PD216.html Yorum Yaz
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usta^alp_ 6 yıl
Dayanıklılık, performans, sorunsuzluk, ektra özellikler, teknik servis, yazılım desteği vb. gibi kriterlere göre genele bakacak olursak acaba asus mu daha iyidir yoksa msi mı?
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Kafa Hunter 6 yıl usta^alp_
usta^alp_

Dayanıklılık, performans, sorunsuzluk, ektra özellikler, teknik servis, yazılım desteği vb. gibi kriterlere göre genele bakacak olursak acaba asus mu daha iyidir yoksa msi mı?

asus
çizgi elektroniğin müşteriye olan hizmetini herkes bilir.müşteri memnuniyeti kapsamında adamlar kullanıcı hatasını bile tamir ediyorlar...
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Zotac A55ITX-B-E anakarta mecbur kalmadıkça yaklaşmayın, o anakart 120$+KDV, kat kat üstün MSI FM2-A75IA-E53 ise 95$+KDV, mini-itx FM2 arayanların ilk seçimi MSI FM2-A75IA-E53 olmalı. O yoksa Sapphire Pure Platinum A75T, o da yoksa Asrock.
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7Mhz 6 yıl
Asrock çok dikkat çekici bir başarı elde etmiş ama Asus Asrock'ta karlılığı düşük tutup rakipleri zor durumda bırakma amacı güttüyse, şu an için hoşumuza gitsede uzun vadede pek hayrımıza olmaz.
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capoeira_GS 6 yıl
en extreme ürünler Asus'da şu anda param varsa asus alırım yoksa Asrock-Msı
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Tsumugi Shirogane 6 yıl
Hepsini toplasan bir Maximus V Extreme etmez
Bir tek ses çipi diğerleri gibi Supreme FX değil ama onu alan adam yanına Xonar Pheobus da alırsa tadından yenmez olur (fiyatı da 1400 Tl olur
)
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hacı.basat 6 yıl
Yanılmıyorsam Türkiyede FM2 itx anakart var, Zotac A55ITX-B-E, ben almadım ama kullananlardaki anakart bu sanırımm.
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1963bursa 6 yıl
Türkiye'de FM2 soket itx anakart bulamıyorum, sevkiyatları bu kadar işte.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Fiyatları düşürseler daha da satarlar.

Bu arada Giga MSI'ı masıl geçmiş ilginç.
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burakahmet19 6 yıl
asrock bir firmanın sıfırdan başlayıp nereye gelebilceğinin göstergesidir
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DigitalWorld 6 yıl burakahmet19
burakahmet19

asrock bir firmanın sıfırdan başlayıp nereye gelebilceğinin göstergesidir


Bana da o kadar para pompalasalar ben de gelişirdim.
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erydogan 6 yıl
Asus Candır , güvenliktir, sağlamlıktır , uzun yıllardır
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SEO-Uzmanı 6 yıl
gigabyte güvendir :)
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