Asus yeni anakartı ROG Maximus IV Extreme için tanıtım videosu yayınladı

Asus yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni anakartı Maximus IV Extreme'in tanıtım videosunu yayınladı. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işelmcileri için hazırlanan P67 çipsetli anakart, kaslı görünümü, yüksek kaliteli komponentleri ve sahip olduğu teknolojilerle performans tutkunlarının dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Republic of Gamers serisinin en yeni üyerlerinden birisi olan anakart, dört adet DIMM slotu ile geliyor ve çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Oyuncular ve performans tutkunları başta olmak üzere "en iyisini" isteye sıkı bilgisayar kullanıcıları için geliştirilen anakartın, en serin soğutma çözümine sahip olduğu belirtiliyor.

ROG serisinin karakteristik hız aşırtma özelliklerini bünyesinde barındıran anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile AMD ve Nvidia'nın çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyor. Üzerinde yer alan Bluetooth modülü ile cep telefonundan hız aşırtma yapılmasına olanak tanıyan anakart, 10 adet USB 3.0, dört adet SATA-III ve iki adet eSATA portuna sahip.

Debug LED, voltaj okuma noktaları ve kart üst hız aşırtma butonları gibi detaylarla donatılan anakart, Avrupa'da 300-310 Avro civarı bir fiyatlandırma ile ön-siparişe sunulmuş durumda.