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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus yeni anakartı ROG Maximus IV Extreme için tanıtım videosu yayınladı

8 yıl
16,2b
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23
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni anakartı Maximus IV Extreme'in tanıtım videosunu yayınladı. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işelmcileri için hazırlanan P67 çipsetli anakart, kaslı görünümü, yüksek kaliteli komponentleri ve sahip olduğu teknolojilerle performans tutkunlarının dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Republic of Gamers serisinin en yeni üyerlerinden birisi olan anakart, dört adet DIMM slotu ile geliyor ve çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Oyuncular ve performans tutkunları başta olmak üzere "en iyisini" isteye sıkı bilgisayar kullanıcıları için geliştirilen anakartın, en serin soğutma çözümine sahip olduğu belirtiliyor.

ROG serisinin karakteristik hız aşırtma özelliklerini bünyesinde barındıran anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile AMD ve Nvidia'nın çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyor. Üzerinde yer alan Bluetooth modülü ile cep telefonundan hız aşırtma yapılmasına olanak tanıyan anakart, 10 adet USB 3.0, dört adet SATA-III ve iki adet eSATA portuna sahip.

Debug LED, voltaj okuma noktaları ve kart üst hız aşırtma butonları gibi detaylarla donatılan anakart, Avrupa'da 300-310 Avro civarı bir fiyatlandırma ile ön-siparişe sunulmuş durumda.




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KODTECH 8 yıl
Anakart harika olmuş fakat şu pci-exp slotlarını biraz daha aralıklı yerleştirseler daha iyi olurdu.
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Furkán 8 yıl

-ExTReMe-

Anakart harika olmuş fakat şu pci-exp slotlarını biraz daha aralıklı yerleştirseler daha iyi olurdu.

Kesinlikle katılıyorum.. Çoklu ekran kartı kurulumlarında PCI-Exp. x16 slotlarından fedakarlık etmek zorunda kalınabilir..
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homebird 8 yıl
"Cep telefonundan oc yapma" Bu ne yahu :)
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::Ashes:: 8 yıl
p67 düşük maliyetli olmalı yani 100dolar civarında..
böle gereksiz süslemeli soğutmalılar ne böyle...
x58 için yapılabilir belki ama p67 zaten daha uygun fiyatlı olmalılar..
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DARTH_BLACK 8 yıl
kart güzel ama neden çift dimm slotu onu anlayamadım?
asusun başka modelleri 3 dimm slotlu neden bu model 2 dimm slotlu yapıldı?
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BlackBeasT 8 yıl
1 tane pci slot ekselermiş,anakartın renk paleti hoş ama fiyatı birden soğuttu kendisinden 300avro,TR gelip vitrinde boy göstermesi 500 avro ,aklı başında 1 sistem parasınıda bu anakarta yatırmak mantık dışı ,yağlı 1 müşterisi çıkar elbet...
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PeterbilT 8 yıl
Yeni sistemimin bel kemiği olabilir :)
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aydogdu1453 8 yıl
Allah sahiplerine bağışlasın.Tüm alemi intel'in çileli soket yapılarından korusun.
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DARTH_BLACK 8 yıl


Buda tanıtım videosu.
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bolom 8 yıl
ben ROG Maximus Formula(775 soket)kullanıyorum çok memnunum herkese tavsiye ederim...
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renklem 8 yıl
Z68 chipsetli anakartlar piyasaya ne zaman çıkacaklar bir haber bulamadım? Bu anakartlarla fsb artırılamıyorsa overclock için hiçbir işlevi yok ki.
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NeloAngelo 8 yıl
16x+16x çalıştırıyodur herhalde o kadar para veripte onu bile yapamıyosa at çöpe
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No Way Out 8 yıl
Bu anakart eski serilerin overclock başarısını yakalayabilecek bir anakart değil, A-UD7 bundan daha iyi OC potansiyeline sahip olacak.

Bu anakart 16-16 destekliyor fakat diğer P67'ler desteklemiyor.
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NeloAngelo 8 yıl
en pahalı anakart serisinin yeni üyesi alan varmıki en az 750 tl türkiye fiyatı
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ooppss 8 yıl
bu p67 çipseti çoklu kart kurulumlarında x58 gibi 16x+16x çalıştırebiliyormu?
yoksa p55 gibi 8x+8x şeklindemi çalıştırıyor?
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