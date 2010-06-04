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Asus, Lamborghini Murciélago'yu dizüstüne getiriyor: İlk detaylarıyla Asus VX7

Asus, Lamborghini Murciélago'yu, dizüstüne getiriyor. Dikkat çekici tasarımı ve teknik özellikleriyle karşınızda Asus Lamborghini VX7...
8 yıl
19,5b
1
73
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, anavatanı Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarına çok sayıda yeni ürünle gelerek dikkatleri üzerine çekmeyi başladı. Hemen her kategoride ürün gamını yenileyen firma, yetkililerden aldığımız bilgiye göre, dizüstü bilgisayar pazarı için agresif bir model staratejisi izlemeye hazırlanıyor. Netbook pazarında Acer'dan sonra sektörün en güçlü ikinci oyuncusu olduğu belirtilen Asus, detaylarını geçtiğimiz günlerde verdiğimiz Lamborghini VX6 isimli netbook modelinden sonra İtalyan süper-spor otomobil üreticisinin Murciélago modelinden esinlenerek hazırladığı Lamborghini VX7 isimli yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeline ait detayları da basınla paylaştı.

Asus, Lamborghini Murciélago'yu dizüstüne getiriyor: İlk detaylarıyla Asus VX7
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Asus, Lamborghini Murciélago'yu dizüstüne getiriyor: İlk detaylarıyla Asus VX7
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Asus'un Lamborghini VX7 isimli yeni dizüstü bilgisayar modeli, esinlendiği Murciélago ile ciddi benzerlikler taşımakta. Dizüstü bilgisayarın arka kısmına konumlandırılan özel aydınlatmalar ve keskin çizgiler sayesinde, Lamborghini Murciélago'yu akıllara getiren dizüstü bilgisayar, sahip olduğu güçlü konfigürasyonla tasarımının hakkını vermeyi başarıyor. Intel platformunu kullanan Lamborghini VX7'ye HM55 çipsetli anakart yataklık ederken, işlemci olarak Intel'in en yüksek performanslı mobil işlemci ailesi olan Core i7 serisine (model tercihe bağlı olarak değişebilir) yer veriliyor.

Asus, Lamborghini Murciélago'yu dizüstüne getiriyor: İlk detaylarıyla Asus VX7
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15.6-inç büyüklüğünde ve 16:9 formatında, Full HD LED backlight ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunmakta. Asus Lamborghini VX7'yi ilginç kılan detaylardan bir diğeri de sahip olduğu grafik kartı. DirectX 11 desteği sunan dizüstü bilgisayarın, Nvidia'nın yeni nesil mobil grafik yongasını kullandığı açıklanırken, hangi GPU modeline yer verildiği detaylandırılmadu elimize ulaşan bilgiler bilgiler GeForce GTX 460M veya GeForce GTX 470M'in kullanıldığına işaret etmekte. Depolama sürücüsü olarak iki adert disk ile 1.5TB'a kadar destek verebilen dizüstü bilgisayarda harici depolama birimi olarak DVD ve Blu-ray destekli kombo sürücü kullanılmakta.

Asus, Lamborghini Murciélago'yu dizüstüne getiriyor: İlk detaylarıyla Asus VX7
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381 x 290 x 60mm boyutlarında ve 3.3 Kg ağırlığında olan Lamborghini VX7, taşınabilirlik anlamında çok hafif bir çözüm olmasa da sahip olduğu donanım özellikleri ve benzersiz tasarımı dikkate alındığında görece kabul edilebilir ölçülere sahip olduğu söylenebilir. Netbook sınıfında yer alan Lamborghini VX6 modelini çift koltuklu spor otomobil, Lamborghini VX7 modelini ise 15.6-inç büyüklüğündeki ekranı ile günlük kullanıma yatkan, dört koltuklu bir gezi otomobili olarak tanımlayan Asus'un, Lamborghini tutkunları ve farklı olmayı sevenleri öncelikli hedef kitlesi arasına almıi durumda. Satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmayan Lamborghini VX7'nin fiyatı da henüz bilinmiyor ancak bilinen bir gerçek var ki o Lamborghini VX7, sınıfının en pahalı modelleri arasında yer alacak.


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DH Misafiri 8 yıl
Lamborghini VX7 ismi altında konumlandırılmakta olan turuncu rengiyle bütün dikkatleri üzerine toplayan modelin teknik özellik ve detaylarını aktaralım;
-15.6-inç'lik (1920 x 1080) LED arka aydınlatmalı ekran
-42 cm x 32.5 cm x 4 cm; 3.2 kg
-Intel Core i7-2630QM (2GHz) işlemci
-16GB bellek
-1.5TB sabit disk (750GB'tan 2 tane)
-GeForce GTX 460M (3GB bellek) ekran kartı
-Ethernet, Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 bağlantıları
-Blu-ray kombo sürücü, çift hoparlör, çoklu kart okuyucu, 2MP kamera, USB 3.0 yuvası, HDMI çıkışı
-8-hücreli batarya gibi özellikleri bulunmaktadır.
Windows 7 Home Premium (64-bit) işletim sistemi ile gün yüzüne çıkan modelin karbon rengide mevcut olması beraberinde 2 yıl garanti süresi bulunmakta ve fiyatlandırılması ise 1995 Avro olarak belirlenmektedir.
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chaviourknight 7 yıl
Alan yok mu Vx7 yi nasılacaba performansı merak ediyorum.
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had1986 8 yıl
clevo da yakında bugatti veyron 16.4 süpersport modelini çıkarır heralde :D
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DH Misafiri 8 yıl
takım taklavatı koyacağımız (kablolar, adaptör falan) bir bagajı da olsa idi iyi olurdu. :)))
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greenleafffff 8 yıl
Fiyatı 4000den az olmucagı kesin notebook =)
acaba , 5400 rpm harddisk koymaya devam ediceklermi =)
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myosotis_tr 8 yıl
takım taklavatı koyacağımız (kablolar, adaptör falan) bir bagajı da olsa idi iyi olurdu. :)))
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rexer 8 yıl
SSERSER RŞRTSEN NERELERDSESİ N ALLAH ASKIN ANE ZAAMNA SDMNF ERTNŞRTYJMK5YU IYJH56 GIH5VE
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RevivaL 8 yıl
İlginç ve güzel tasarım olmuş
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mehtaphoca_06 8 yıl
çok çirkin olmuş.alırım anahtarını mike :)))
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yıldız061990 8 yıl
Gerçeğini alamıyoz bari sahtesini alalım çıksada baksak.
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Inception 8 yıl
güzel olmus
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mav1li 8 yıl
Kasa süper olmuş.
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swat882 8 yıl

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onercengiz 8 yıl
Asus G73 modelini incelemenizi tavsiye ederim bilmeyen arkadaşlara ben bu modeli bekliyorum gerçekten yok böyle bir cihaz
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GurcellOnline 8 yıl
Tasarim guzel. Diger G serisinden biraz daha makyajli olmasina ragmen aradaki farki donanimla kapatmis olmasi gercekten cok hos. Turkiye de boyle urun bekleyenlerin daha cok bekleyecegini ve gelse bile bu urunun en fazla 10-15 tane satilacagini tahmin ediyorum.
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as03 8 yıl
Harikaa... :)
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aequor 8 yıl
gayet güzel olmuş
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