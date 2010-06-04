Asus, Lamborghini Murciélago'yu dizüstüne getiriyor: İlk detaylarıyla Asus VX7

Asus, anavatanı Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarına çok sayıda yeni ürünle gelerek dikkatleri üzerine çekmeyi başladı. Hemen her kategoride ürün gamını yenileyen firma, yetkililerden aldığımız bilgiye göre, dizüstü bilgisayar pazarı için agresif bir model staratejisi izlemeye hazırlanıyor. Netbook pazarında Acer'dan sonra sektörün en güçlü ikinci oyuncusu olduğu belirtilen Asus, detaylarını geçtiğimiz günlerde verdiğimiz Lamborghini VX6 isimli netbook modelinden sonra İtalyan süper-spor otomobil üreticisinin Murciélago modelinden esinlenerek hazırladığı Lamborghini VX7 isimli yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeline ait detayları da basınla paylaştı.

Asus'un Lamborghini VX7 isimli yeni dizüstü bilgisayar modeli, esinlendiği Murciélago ile ciddi benzerlikler taşımakta. Dizüstü bilgisayarın arka kısmına konumlandırılan özel aydınlatmalar ve keskin çizgiler sayesinde, Lamborghini Murciélago'yu akıllara getiren dizüstü bilgisayar, sahip olduğu güçlü konfigürasyonla tasarımının hakkını vermeyi başarıyor. Intel platformunu kullanan Lamborghini VX7'ye HM55 çipsetli anakart yataklık ederken, işlemci olarak Intel'in en yüksek performanslı mobil işlemci ailesi olan Core i7 serisine (model tercihe bağlı olarak değişebilir) yer veriliyor.

15.6-inç büyüklüğünde ve 16:9 formatında, Full HD LED backlight ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunmakta. Asus Lamborghini VX7'yi ilginç kılan detaylardan bir diğeri de sahip olduğu grafik kartı. DirectX 11 desteği sunan dizüstü bilgisayarın, Nvidia'nın yeni nesil mobil grafik yongasını kullandığı açıklanırken, hangi GPU modeline yer verildiği detaylandırılmadu elimize ulaşan bilgiler bilgiler GeForce GTX 460M veya GeForce GTX 470M'in kullanıldığına işaret etmekte. Depolama sürücüsü olarak iki adert disk ile 1.5TB'a kadar destek verebilen dizüstü bilgisayarda harici depolama birimi olarak DVD ve Blu-ray destekli kombo sürücü kullanılmakta.

381 x 290 x 60mm boyutlarında ve 3.3 Kg ağırlığında olan Lamborghini VX7, taşınabilirlik anlamında çok hafif bir çözüm olmasa da sahip olduğu donanım özellikleri ve benzersiz tasarımı dikkate alındığında görece kabul edilebilir ölçülere sahip olduğu söylenebilir. Netbook sınıfında yer alan Lamborghini VX6 modelini çift koltuklu spor otomobil, Lamborghini VX7 modelini ise 15.6-inç büyüklüğündeki ekranı ile günlük kullanıma yatkan, dört koltuklu bir gezi otomobili olarak tanımlayan Asus'un, Lamborghini tutkunları ve farklı olmayı sevenleri öncelikli hedef kitlesi arasına almıi durumda. Satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmayan Lamborghini VX7'nin fiyatı da henüz bilinmiyor ancak bilinen bir gerçek var ki o Lamborghini VX7, sınıfının en pahalı modelleri arasında yer alacak.