Asus'dan 18.4-inç Full HD ekranlı dizüstü bilgisayar: K93SV

Ürettiği dizüstü bilgisayarlarla adından sıkça söz ettiren Asus firması, ilk kez Computex etkinliğinde teknoloji meraklılarına sergilediği modeli K93SV'yi satışa sunmaya hazırlanıyor.

44.1 x 29.5 x 4.23 ~ 5.59 cm ebatlarında ve 5200 mAh'lik 6 hücreli bataryasıyla 4.11 kg ağırlığında tasarlanan K93SV'ye Intel Core i3-2310M / Core i5-2410M / Core i7-2630QM işlemci, Nvidia GeForce GT 540M (1 GB DDR3 VRAM'li) ekran kartı ile 16 GB'a kadar DDR3 RAM güç veriyor; dizüstü bilgisayar Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate işletim sistemi seçenekleriyle geliyor.

18.4-inç boyutlu ve led aydınlatmalı Full HD LCD ekrana yer verilen dizüstü bilgisayarda 1 GB 7200 RPM (3.5-inç), 320 GB 5400 RPM, 500 GB 5400 / 7200 RPM, 640 GB 5400 RPM, 750 GB 5400 / 7200 RPM sabit disk seçenekleri sunulmuş. İstendiği takdirde opsiyonel olarak dizüstü bilgisayarda çift sabit disk kullanılabiliyor. Tam Boyutta Gör

Asus K93SV'nin göze çarpan diğer yanları arasında Blu-ray sürücü / DVD yazıcı, üçü bir arada kart okuyucu (SD, MemoryStick, MMC), 0.3 megapiksel web kamera, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 (opsiyonel), 1 x mikrofon bağlantısı , 1 x kulaklık bağlantısı, 1 x HDMI portu, 4 x USB 2.0 portu, 1 x RJ45 LAN bağlantısı bulunuyor. Son olarak dizüstü bilgisayarın toz önleyici ''chiclet'' klavyeye ve IceCool teknolojisine sahip olduğunu belirtelim. IceCool teknolojisi sayesinde dizüstü bilgisayarın sıcak komponentlerinin yerleri değiştirilerek uzun süreli kullanım esnasında bileklerimizin yanmasının önüne geçiliyor.



Asus K93SV'nin fiyatına dair açıklama ise yapılmadı.



