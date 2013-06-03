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Asus'dan çift işletim sistemli hibrit bilgisayar modeli: Transformer Book Trio

5 yıl
2,3b
1
38
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'dan çift işletim sistemli hibrit bilgisayar modeli: Transformer Book Trio
Duyurduğu bilgisayarlar ile Computex Fuarına damga vuran dünya devi Asus, çift işletim sistemine sahip yeni geliştirdiği Transformer Book Trio modelini duyurdu.
Klavye ve ekran kısmı birbirinden ayrılabilen Asus Transformer Book Trio, içerisinde iki ayrı işletim sistemi ve bu işletim sistemleri için iki ayrı işlemci barındırıyor. Tablet formunda 2.0GHz Intel Atom Z2580 işlemciden güç alan, 64GB SSD depolama alanı sunan ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemini kullanan model, dizüstü bilgisayar formunda 4. jenerasyon Intel Core i7 4500U işlemciden güç alarak Windows 8 işletim sistemini kullanmaya başlıyor ve depolama alanı 750GB seviyesine çıkıyor.
Android ve Windows platformları arasında klavye üzerinde yer alan bir tuş yardımıyla hızlı geçiş yapabilen Asus Transformer Book Trio üzerinde, 1920 x 1080 piksel 11.6-inç dokunmatik ekran yer alıyor. Ekran ve klavye bölümleri içerisinde iki farklı batarya yer alan bilgisayarın 15 saat pil ömrü sunduğu belirtiliyor.
Asus tarafından Transformer Book Trio'nun çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmış değil.
 
Asus'dan çift işletim sistemli hibrit bilgisayar modeli: Transformer Book Trio

http://www.engadget.com/2013/06/03/asus-announces-the-transformer-book-trio-likens-it-to-a-laptop/ Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen
bu gercekden transformers olmus
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Elefue 5 yıl
Asus i7 işlemcili 750 gb lık alttaki klavye kısmını ASUS herkese ayrı bir şekilde satışa çıkartsa her tableti olanlar bunu almak ister.
Bide tabiki klavyeli ASUS tabletlere tam uyumlu olmasıyla tadından yenmez.
ASUS bir türlü 11.6 inçlik bir ANDROİD tablet çıkartamadı.
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Rikudou Sennin. 5 yıl
fiyatı henüz açıklanmış değil.
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seven44 5 yıl
Çok güzel olmuş
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seylem 5 yıl
Yalnız bir olay daha var; klavyeyi herhangibir monitöre veya tv ye baglayıp bir kasaya dönüştürüyorsunuz yani bu cihaz gercektende hem notebook hem tablet hemde bir masaüstü pc.Vatana gelmiş gittim elemanlarla beraber orda bir led tv ye bagladık harbi süper bişey ...Asus yapmış yine
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_EFE_ 5 yıl seylem
seylem
Yalnız bir olay daha var; klavyeyi herhangibir monitöre veya tv ye baglayıp bir kasaya dönüştürüyorsunuz yani bu cihaz gercektende hem notebook hem tablet hemde bir masaüstü pc.Vatana gelmiş gittim elemanlarla beraber orda bir led tv ye bagladık harbi süper bişey ...Asus yapmış yine


Hocam hangi vatana bilgisayara gelmiş. Birde fiyatı nedir
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DH Misafiri 5 yıl
5 gün kaldı :)
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
oha helal olsun
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fuckulteli 5 yıl
Android için ssd var? Windows için hdd öyle mi? Windows ssd'den çok bir fayda göremeyecek o zaman öyle mi? Bilen biri aydınlatırsa sevinirim
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K.can.tas 5 yıl
Beğendim
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armanatilgan 5 yıl
Şu android i7 üzerinde çalışsa ne manyak olur ya
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tuncayt 5 yıl
beklenen oldu diyelim. Asus öncü bu işlerde. Windows daha çok iş ağırlıklı olarak kullanılacaktır. Android ise eğlence odaklı olur diye düşünüyorum. usb,sd,hdmi bağlantıları umarım yerleşiktir. yeni infinity düşünüyordum bu daha mantıklı olacak gibime geliyor. fiyatı 2000 tl üzerinde olur kanımca.
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Nokia Specialist 5 yıl armanatilgan
armanatilgan
Şu android i7 üzerinde çalışsa ne manyak olur ya

Gene doyuramayız ki imkansız
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Killerboy33 5 yıl
Tablet piyassında lider ASUS reklam çok başarılı olmayabilir ama yaptığı ürünleri şuanda birçok firma yeni yeni yapmaya başlıyor..Walla sunları gordukten sonra :D
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hacı.basat 5 yıl
Benim BD arşivim var, açıkçası bu rahatlığı da hiç bir şeye de değişmem. HDD arşivi mi? O benden uzak olsun mazallah. :)
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THESTER 5 yıl
Google para vererek yaptırmış belli ki çüünkü windows varken android gereksiz kalır. Ne de olsa Android'teki tüm uygulamaları windows'ta çalıştırabileceğimiz programlar mevcut. Google'ın Windows'a altermnatifiz izlenimi vermesi için yapılmış bence.
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