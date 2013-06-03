Asus'dan çift işletim sistemli hibrit bilgisayar modeli: Transformer Book Trio

Duyurduğu bilgisayarlar ile Computex Fuarına damga vuran dünya devi Asus, çift işletim sistemine sahip yeni geliştirdiği Transformer Book Trio modelini duyurdu.

Klavye ve ekran kısmı birbirinden ayrılabilen Asus Transformer Book Trio, içerisinde iki ayrı işletim sistemi ve bu işletim sistemleri için iki ayrı işlemci barındırıyor. Tablet formunda 2.0GHz Intel Atom Z2580 işlemciden güç alan, 64GB SSD depolama alanı sunan ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemini kullanan model, dizüstü bilgisayar formunda 4. jenerasyon Intel Core i7 4500U işlemciden güç alarak Windows 8 işletim sistemini kullanmaya başlıyor ve depolama alanı 750GB seviyesine çıkıyor.

Android ve Windows platformları arasında klavye üzerinde yer alan bir tuş yardımıyla hızlı geçiş yapabilen Asus Transformer Book Trio üzerinde, 1920 x 1080 piksel 11.6-inç dokunmatik ekran yer alıyor. Ekran ve klavye bölümleri içerisinde iki farklı batarya yer alan bilgisayarın 15 saat pil ömrü sunduğu belirtiliyor.

Asus tarafından Transformer Book Trio'nun çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmış değil.

http://www.engadget.com/2013/06/03/asus-announces-the-transformer-book-trio-likens-it-to-a-laptop/