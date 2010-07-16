Asus'dan dünyanın ilk GeForce GTX 480 X2 modeli: Mars II

Uzun süredir merakla beklenen ROG Ares (Radeon HD 5870 X2) modelini geçtiğimiz günlerde pazara sunan Asus, özel çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor ve MARS II (GeForce GTX 480 X2) modelini piyasaya sürmenin planlarını yapıyor. Hatırlanacağı üzere Mars modeliyle Nvidia'nın yapmadığını yapıp GeForce GTX 285 GPU'sunun çiftini tek bir kartta buluşturan ve dönemin en hızlı ekran kartına imza atan Asus, GeForce GTX 480 GPU'sunun çiftine yer verdiği Mars II modeliyle bir kez daha Nvidia'dan önce davranacak gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'sunun çiftine yer verilen Mars II, dünyanın ilk GeForce GTX 480 X2 ve ikinci GF100 X2 modeli (Galaxy firması, Computex 2010 fuarında GF100 tabanlı GeForce GTX 470 Dual modelini sergilemişti) olmaya aday görünüyor.

Bilindiği üzere uzun süredir çift grafik işlemcili yeni bir X2 modeli üzerinde çalışan Nvidia, performans liderliğini AMD'den geri almanın planlarını yapıyor. Ancak tahminlerin aksine Nvidia, çift GPU'lu yeni modelinde GF100 yerine GeForce GTX 460 ile birlikte lanse ettiği GF104 kodlu yeni Fermi GPU'sunu kullanacak gibi görünüyor. Asus'un Mars II modeli ise sahip olduğu GeForce GTX 480 GPU'sunun çifti ile tüm rekorları kırmaya aday. Asus araştırma-geliştirme takımının bir süredir üzerinde çalıştığı ekran kartının Nvidia ile tek bağlantısı kullanılan GPU'lar ve GPU'lar arasındaki haberleşmeyi sağlayan NF200 yongası gibi görünüyor zira kart, hemen her detayıyla özelleştirilmiş farklı bir baskılı devre üzerine inşa ediliyor. GF100-375-A3 kodlu grafik yongasının çiftinden güç alan ekran kartı, 960 (480x2) paralel işlemci birimine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Mars II'de, bağımsız olarak görev yapan GPU'lar arasındaki haberleşme ise NF200 yongasıyla sağlanıyor.

3oz baskılı devre tasarımına sahip olan yani yaklaşık 85 gram bakır içeren özel tasarımlı baskılı devrenin kullanıldığı Mars II'de, her iki GPU sistemi için 8+2 fazlı, iki ayrı VRM tasarımına yer veriliyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan Asus Mars II, ihtiyaç duyduğu gücü, üzerinde yer alan üç adet 8pin güç konnektöründen sağlıyor. SLI desteği ile toplamda 4 GPU'lu konfigürasyona olanak tanıyacak bu özel kart için Asus'un farklı bir soğutucu tasarımı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Detayları hakkında henüz herhangi bir detayın bulunmadığı soğutucunun, daha önceki soğutucu tasarımlarından farklı olması bekleniyor. Asus Mars II, daha önce piyasaya sürülen Mars ve Ares modellerinde olduğu gibi muhtemelen sınırlı sayıda üretilecek ve yüksek bir fiyatlandırma ile sunulacak. En hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenen Mars II'nin çıkış tarihi ise henüz belli değil.

http://www.techpowerup.com/126702/ASUS_Working_on_MARS_II_Dual_GTX_480_Graphics_Accelerator.html