Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan dünyanın ilk GeForce GTX 480 X2 modeli: Mars II

Ares modelini yakın zamanda pazara sunan Asus, Mars II adını verdiği GeForce GTX 480 X2 modelini gösterdi.
8 yıl
11b
1
124
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süredir merakla beklenen ROG Ares (Radeon HD 5870 X2) modelini geçtiğimiz günlerde pazara sunan Asus, özel çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor ve MARS II (GeForce GTX 480 X2) modelini piyasaya sürmenin planlarını yapıyor. Hatırlanacağı üzere Mars modeliyle Nvidia'nın yapmadığını yapıp GeForce GTX 285 GPU'sunun çiftini tek bir kartta buluşturan ve dönemin en hızlı ekran kartına imza atan Asus, GeForce GTX 480 GPU'sunun çiftine yer verdiği Mars II modeliyle bir kez daha Nvidia'dan önce davranacak gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'sunun çiftine yer verilen Mars II, dünyanın ilk GeForce GTX 480 X2 ve ikinci GF100 X2 modeli (Galaxy firması, Computex 2010 fuarında GF100 tabanlı GeForce GTX 470 Dual modelini sergilemişti) olmaya aday görünüyor.

Asus'dan dünyanın ilk GeForce GTX 480 X2 modeli: Mars II
Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere uzun süredir çift grafik işlemcili yeni bir X2 modeli üzerinde çalışan Nvidia, performans liderliğini AMD'den geri almanın planlarını yapıyor. Ancak tahminlerin aksine Nvidia, çift GPU'lu yeni modelinde GF100 yerine GeForce GTX 460 ile birlikte lanse ettiği GF104 kodlu yeni Fermi GPU'sunu kullanacak gibi görünüyor. Asus'un Mars II modeli ise sahip olduğu GeForce GTX 480 GPU'sunun çifti ile tüm rekorları kırmaya aday. Asus araştırma-geliştirme takımının bir süredir üzerinde çalıştığı ekran kartının Nvidia ile tek bağlantısı kullanılan GPU'lar ve GPU'lar arasındaki haberleşmeyi sağlayan NF200 yongası gibi görünüyor zira kart, hemen her detayıyla özelleştirilmiş farklı bir baskılı devre üzerine inşa ediliyor. GF100-375-A3 kodlu grafik yongasının çiftinden güç alan ekran kartı, 960 (480x2) paralel işlemci birimine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Mars II'de, bağımsız olarak görev yapan GPU'lar arasındaki haberleşme ise NF200 yongasıyla sağlanıyor.

Asus'dan dünyanın ilk GeForce GTX 480 X2 modeli: Mars II
Tam Boyutta Gör

3oz baskılı devre tasarımına sahip olan yani yaklaşık 85 gram bakır içeren özel tasarımlı baskılı devrenin kullanıldığı Mars II'de, her iki GPU sistemi için 8+2 fazlı, iki ayrı VRM tasarımına yer veriliyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan Asus Mars II, ihtiyaç duyduğu gücü, üzerinde yer alan üç adet 8pin güç konnektöründen sağlıyor. SLI desteği ile toplamda 4 GPU'lu konfigürasyona olanak tanıyacak bu özel kart için Asus'un farklı bir soğutucu tasarımı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Detayları hakkında henüz herhangi bir detayın bulunmadığı soğutucunun, daha önceki soğutucu tasarımlarından farklı olması bekleniyor. Asus Mars II, daha önce piyasaya sürülen Mars ve Ares modellerinde olduğu gibi muhtemelen sınırlı sayıda üretilecek ve yüksek bir fiyatlandırma ile sunulacak. En hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenen Mars II'nin çıkış tarihi ise henüz belli değil.


http://www.techpowerup.com/126702/ASUS_Working_on_MARS_II_Dual_GTX_480_Graphics_Accelerator.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
En İyisi Bu Kartı Takıdğn Kasayı Buzdulabına KOycan Bn olsm Eski Buz Dolabınaa KOyardm Kablolarıdaa Derin dondurucunn Arkasını Delip Çıkarrdm Rahat ederdm Ztn Bu kartın Yanında Hediye Olarak Buzdolabı Werirler Alın İçineee Koyn Rahat Edn derler :D :G :) puhahahahahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
way be teknoloji nerelere geldi 1 maaş eder bu kart^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 8 yıl
İyi benim Ares'in yanına takabileceğim bir arkadaş çıktı sonunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 8 yıl

Riqimaru

İyi benim Ares'in yanına takabileceğim bir arkadaş çıktı sonunda


aresin yanına güzel physx kartı olur bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcelik21 8 yıl
ne yapalım bu kart işe yaramaz çünkü oyun çıkmıyor pc ye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
...TALANCI... 8 yıl
biliyorum yeri değil ama bu kartı görünce iştahım kabardı sevgili forumdaşlarım :D :D :D arkadaşlar donanımdan pek anlamıyorum. ama size birşey sormak istiyorum.Benim GForce Fx 5200 ekran kartım pörtledi pörtlicek... yeni sistem toplamak istiyorum.. Ama bilgisayarcılara güvenmiyorum.. çünkü %90'ı Nvidia ve intel propagandası yapıyorlar ve ne yazıkki işten anlamıyorlar!!!

. Ben 1800 TL - 2000 TL verebilirim en fazla. Bu paraya nasıl bir sistem toplayabilirim? Lütfen iyi bilenleriniz bana A'dan Z'ye donanım listesi çıkarabilir mi?Acil yardımlarınızı bekliyorum.
Ayrıca belirteyim ben AMD işlemci ve ATi ekrankartı üzerine bi sistem düşünüyorum bana en kısa sürede iletirseniz sevinirim şimdiden teşşkürler.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 8 yıl
sistem tavsiyeleri kısmına yazarsanız daha çabuk yardım alabilirsiniz burda görmeyebilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 8 yıl
Yalnız güç girişlerine dikkat 3 adet 8 pin görüyorum oda 450w+75=525w çekim gücü yapar tek kart için mükemmel bir tüketim


Kart sıcak olacak diyen arkadaşlara asus yine yapar sağlam bir soğutucu diyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elophidae 8 yıl
Çift psu lu bilgisayarlarla mı kullanılacak acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 8 yıl
gene gelmiş mangal zart zurt yorumları klasik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 8 yıl
gelsin yaparız testlerini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x_tol 8 yıl
Sıvı soğutmasız yükte 90 derecenin altına zor iner bu kart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Temren 8 yıl
pek düzgün çalışacak bir şey olacağını sanmıyorum.

bir kaç kiloluk bakır soğutucuyla gelirse belki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakiri 8 yıl
iki resim arasindaki fark nedir bulunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 8 yıl
ben bir fark göremedim yoksa yakından çekmiş olmaları mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 8 yıl
soğutucusunu merakla bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan109 8 yıl
Kimsenin dikkatini çekmemiş, ilginç. Asus, dünyanın ilk çift gpu'lu ekran kartı olarak tanıtım yapıyor.Neden dünyanın en hızlı gpu'su demiyor? Diğer tarafta Ares'in satışının önüne geçmemek için mi? Yoksa Aresten yavaş oldugu için mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jinjin 8 yıl
42" LCD TV'de Full HD oyunumu oynarım, bunla birlikte mangalımı da yaparım, bebekte de 3-5 tur atarım
Ama rüyamda canım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Limit 8 yıl
kalan ramler arkada demekki, kartta önlü arkalı hiç boş yer kalmayacağı kesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10990 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce ve
2 etiket daha özel tasarım asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Edifier MP300 PLUS ses sistemi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim