Asus'dan oyunculara yönelik bütçe dostu Z97-Pro Gamer anakart

Haber Editörü
Oyunculara yönelik PC donanımı ve hazır sistemlerin giderek daha fazla satış yapmaya başlaması, üreticileri de harekete geçirmiş durumda. Intel 8 ve 9 serisi anakartlarında temel ihtiyaçları kaşrılayan ve böylece daha düşük fiyat seviyelerine inebilen versiyonlar ortaya koymaya başlamıştı. Asus da oyunculara yönelik bu tür bir anakart olan Z97-Pro Gamer'ı duyurdu.
Z97 çipseti barındıran Z97-Pro Gamer anakartı LGA 1150 işlemci soketine bağlanmış. Bu sayede tüm Haswell, Haswell Refresh ve çarpan kilidi açık K serisi dahil olmak üzere Broadwell mimarisindeki işlemcilere destek sunuluyor. Kartın enerji dağıtımı Asus' Digi+ VRM devreleri üzerinden yapılıyor.
İki adet PCI-Express 2.0/3.0 x16 slotu grafik kartları için ayrılırken, ayrıca iki adet PCI-Express 2.0 x1, iki adet PCI ve x4 modunda çalışan bir adet de PCI-Express 2.0 x16 slotu yer alıyor. Ayrıca SATA-Express arabirimi ve ekstradan entegre bir M.2 SSD soketi de mevcut.
Anakartta ROG serisine özgü Sonic Radar II ses konumlandırma motoru, 300 Ohm kulaklık amplifikatörü ile birlikte SupremeFX ses teknolojisi özellikleri de unutulmamış. Z97-Pro Gamer anakartı Avrupa'da 135 Avro fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
Kaynak:http://www.tomshardware.com/news/asus-z97-pro-gamer-motherboard,28006.html
http://www.tomshardware.com/news/asus-z97-pro-gamer-motherboard,28006.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fiyat politikası asusun kazık creativede gayet üst seviye kartlar üretiyor bence haksızlık ediyorsun kaç yıllık firma
Asus'u tüm ürünleri için tebrik ederim ve severim... Kullanicisiyim da ayni zamanda.. Ancak Şu ses kartlarinin fiyatlarinda indirime gitmesi ŞART.... Creative'in ses karti diye adlandirdiği çöplerine insanlar boş yere para yatiriyor.. Çünkü asus'un orta ve üst seviye ses kartlari aşiri pahali.. Eski ürünleri bile pahali.. Asus şu ses kartlarinin fiyatlandirmasinda biraz indirime gitse Müthiş bi iş yapacak... Tam şu ses kartini alayim diyorum bi bakiyorum ya stok yok yada fiyati artmiş çok pahali... Nedense ses kartlarina gereken önemi vermiyolar..
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inventus.com.tr/...
531
hizlial.com/...
250 TL çoook zor, yurt dışından bile o fiyata zor.
Ev için bir tane masaüstü toplayacağım arkadaş. Koydum kafaya.
500'den gelse yok satmaz. msi z97 gaming 5 zaten 450tl. asus rog serisi anakart degil bu.
500TL ye bu anakartı kimse almaz.