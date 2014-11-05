Asus'dan oyunculara yönelik bütçe dostu Z97-Pro Gamer anakart





Oyunculara yönelik PC donanımı ve hazır sistemlerin giderek daha fazla satış yapmaya başlaması, üreticileri de harekete geçirmiş durumda. Intel 8 ve 9 serisi anakartlarında temel ihtiyaçları kaşrılayan ve böylece daha düşük fiyat seviyelerine inebilen versiyonlar ortaya koymaya başlamıştı. Asus da oyunculara yönelik bu tür bir anakart olan Z97-Pro Gamer'ı duyurdu.





Z97 çipseti barındıran Z97-Pro Gamer anakartı LGA 1150 işlemci soketine bağlanmış. Bu sayede tüm Haswell, Haswell Refresh ve çarpan kilidi açık K serisi dahil olmak üzere Broadwell mimarisindeki işlemcilere destek sunuluyor. Kartın enerji dağıtımı Asus' Digi+ VRM devreleri üzerinden yapılıyor.





İki adet PCI-Express 2.0/3.0 x16 slotu grafik kartları için ayrılırken, ayrıca iki adet PCI-Express 2.0 x1, iki adet PCI ve x4 modunda çalışan bir adet de PCI-Express 2.0 x16 slotu yer alıyor. Ayrıca SATA-Express arabirimi ve ekstradan entegre bir M.2 SSD soketi de mevcut.





Anakartta ROG serisine özgü Sonic Radar II ses konumlandırma motoru, 300 Ohm kulaklık amplifikatörü ile birlikte SupremeFX ses teknolojisi özellikleri de unutulmamış. Z97-Pro Gamer anakartı Avrupa'da 135 Avro fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

http://www.tomshardware.com/news/asus-z97-pro-gamer-motherboard,28006.html