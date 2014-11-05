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Asus'dan oyunculara yönelik bütçe dostu Z97-Pro Gamer anakart

4 yıl
1,3b
1
25
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'dan oyunculara yönelik bütçe dostu Z97-Pro Gamer anakart

Oyunculara yönelik PC donanımı ve hazır sistemlerin giderek daha fazla satış yapmaya başlaması, üreticileri de harekete geçirmiş durumda. Intel 8 ve 9 serisi anakartlarında temel ihtiyaçları kaşrılayan ve böylece daha düşük fiyat seviyelerine inebilen versiyonlar ortaya koymaya başlamıştı. Asus da oyunculara yönelik bu tür bir anakart olan Z97-Pro Gamer'ı duyurdu.

Z97 çipseti barındıran Z97-Pro Gamer anakartı LGA 1150 işlemci soketine bağlanmış. Bu sayede tüm Haswell, Haswell Refresh ve çarpan kilidi açık K serisi dahil olmak üzere Broadwell mimarisindeki işlemcilere destek sunuluyor. Kartın enerji dağıtımı Asus' Digi+ VRM devreleri üzerinden yapılıyor. 

İki adet PCI-Express 2.0/3.0 x16 slotu grafik kartları için ayrılırken, ayrıca iki adet PCI-Express 2.0 x1, iki adet PCI ve x4 modunda çalışan bir adet de PCI-Express 2.0 x16 slotu yer alıyor. Ayrıca SATA-Express arabirimi ve ekstradan entegre bir M.2 SSD soketi de mevcut. 

Anakartta ROG serisine özgü Sonic Radar II ses konumlandırma motoru, 300 Ohm kulaklık amplifikatörü ile birlikte SupremeFX ses teknolojisi özellikleri de unutulmamış. Z97-Pro Gamer anakartı Avrupa'da 135 Avro fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 


Kaynak:http://www.tomshardware.com/news/asus-z97-pro-gamer-motherboard,28006.html
http://www.tomshardware.com/news/asus-z97-pro-gamer-motherboard,28006.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Wikingtoro 4 yıl
neden creative çöp bir firma olsunki yıllardır piyasası var
fiyat politikası asusun kazık creativede gayet üst seviye kartlar üretiyor bence haksızlık ediyorsun kaç yıllık firma
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Sedat. 4 yıl
Konusu gelmişken bir şey yazmak istiyorum umarim bu yazdiklarimi Asus okur veya birileri okutur..

Asus'u tüm ürünleri için tebrik ederim ve severim... Kullanicisiyim da ayni zamanda.. Ancak Şu ses kartlarinin fiyatlarinda indirime gitmesi ŞART.... Creative'in ses karti diye adlandirdiği çöplerine insanlar boş yere para yatiriyor.. Çünkü asus'un orta ve üst seviye ses kartlari aşiri pahali.. Eski ürünleri bile pahali.. Asus şu ses kartlarinin fiyatlandirmasinda biraz indirime gitse Müthiş bi iş yapacak... Tam şu ses kartini alayim diyorum bi bakiyorum ya stok yok yada fiyati artmiş çok pahali... Nedense ses kartlarina gereken önemi vermiyolar..
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Das Boot 4 yıl
Adamlar incelemiş.

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acbold 4 yıl
Asus h97 chipsetde de böyle bir hamle yaptı fakat çok anlamsız. Z97 de öyle geldi bana. O fiyatlara Gigabyte z97x Gaming 5 var. MSI Gaming 5 var, Asus Z97-A ile o kartlara karşı sönük kalıyordu.Bu ürün onlara karşı konumlandırılmak istenmiş.
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
Bütçe dostu kart, 500 küsür Liradan stoklarda :)

525
inventus.com.tr/...

531
hizlial.com/...
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-Rusher- 4 yıl
Vergiler ülkesindeki fiyati ortalama 500tl olur.
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Inque 4 yıl
250TL civarı olsa iyiydi.
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl Inque

250 TL çoook zor, yurt dışından bile o fiyata zor.
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twonumber 4 yıl
Max 400 yoksa almaya gerek yok bence
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
Fiyatı, rakiplerine karşı konumunu belirleyecektir.
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Gömceli 4 yıl
Güzel Bir Ana Kart Başarılarınızın Devamını dilerim Efendim
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Fatih211 4 yıl
500'den gelse yok satar
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BARIŞ55 4 yıl
Ne kadar ki acaba?

Ev için bir tane masaüstü toplayacağım arkadaş. Koydum kafaya.
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1ol3irol 4 yıl Fatih211
Fatih211
500'den gelse yok satar

500'den gelse yok satmaz. msi z97 gaming 5 zaten 450tl. asus rog serisi anakart degil bu.
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Chris Brown 4 yıl Fatih211
Fatih211

500'den gelse yok satar

500TL ye bu anakartı kimse almaz.
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Jeezy 4 yıl
İyiye benziyor haber için tesekkurler.Umarım buraya da gelir.
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