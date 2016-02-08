Asus'dan oyunculara yönelik yeni mekanik klavye

Oyun tutkunları için gerek titreşimli veya sesli olarak klavyelerinden geri bildirim almak ayrı bir önem taşıyor. Asus'un ROG markasına eklediği premium seviyedeki Horus GK2000 klavyesi, agresif tasarımı ve mekanik tuş takımıyla oyuncuların gönlünü fethetmeye hazırlanıyor.





Aslında Asus, GK2000 olarak iki yıl önce bu klavyeyi duyurmuştu ancak biraz daha geliştirildi ve son hali verildi. Asus ROG Horus GK2000, yanlardan kanatlı bir tasarım belirlemiş. Klavye plakası anodize edilmiş 3mm'lik alüminyum yapraklardan imal edilirken, aşınmalara ve sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı hale getirilmiş. Ayrıca üst kısımda, akıllı telefonların yerleştirilmesi için küçük bir kaide de unutulmamış. Kaide klavyenin her iki tarafına da yerleştirilebiliyor.









Klavyenin iç kısmında 32-bitlik bir mikro kontrolcü yer alıyor. 4MB belleğe 80'e kadar makro fonksiyonu ve 10 adede kadar kullanıcı profili yüklenebiliyor. Cherry MX Red mekanik tuşlar 50 milyona kadar basış ömrü sunarken, 5 farklı LED aydınlatma modundan seçim yapılabiliyor.





Müzik ve video içerikler için multimedya tuşları eklenen klavye, ses veya parlaklık için atanabilecek bir tekerlek barındırıyor. N-Key teknolojisi ile çoklu tuş hareketlerinin kaybolmasının önüne geçilirken, kulaklık ve mikrofon girişine de yer ayrılmış. Ayrıca iki USB portu da bulunuyor. Klavye özel bir kılıf ile gelecek. Satışına ise gelecek haftalarda başlanacak.

http://www.digitaltrends.com/computing/asus-announces-gk2000-keyboard/