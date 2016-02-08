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Asus'dan oyunculara yönelik yeni mekanik klavye

Klavyesinde mekanik tuş seslerine ve özelleştirilmiş aydınlatma sistemlerine meraklı kullanıcılar için, Asus'un Horus GK2000 modeli, üst seviyede bir çözüm sunuyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'dan oyunculara yönelik yeni mekanik klavye

Oyun tutkunları için gerek titreşimli veya sesli olarak klavyelerinden geri bildirim almak ayrı bir önem taşıyor. Asus'un ROG markasına eklediği premium seviyedeki Horus GK2000 klavyesi, agresif tasarımı ve mekanik tuş takımıyla oyuncuların gönlünü fethetmeye hazırlanıyor. 

Aslında Asus, GK2000 olarak iki yıl önce bu klavyeyi duyurmuştu ancak biraz daha geliştirildi ve son hali verildi. Asus ROG Horus GK2000, yanlardan kanatlı bir tasarım belirlemiş. Klavye plakası anodize edilmiş 3mm'lik alüminyum yapraklardan imal edilirken, aşınmalara ve sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı hale getirilmiş. Ayrıca üst kısımda, akıllı telefonların yerleştirilmesi için küçük bir kaide de unutulmamış. Kaide klavyenin her iki tarafına da yerleştirilebiliyor. 


Klavyenin iç kısmında 32-bitlik bir mikro kontrolcü yer alıyor. 4MB belleğe 80'e kadar makro fonksiyonu ve 10 adede kadar kullanıcı profili yüklenebiliyor. Cherry MX Red mekanik tuşlar 50 milyona kadar basış ömrü sunarken, 5 farklı LED aydınlatma modundan seçim yapılabiliyor. 

Müzik ve video içerikler için multimedya tuşları eklenen klavye, ses veya parlaklık için atanabilecek bir tekerlek barındırıyor. N-Key teknolojisi ile çoklu tuş hareketlerinin kaybolmasının önüne geçilirken, kulaklık ve mikrofon girişine de yer ayrılmış. Ayrıca iki USB portu da bulunuyor. Klavye özel bir kılıf ile gelecek. Satışına ise gelecek haftalarda başlanacak. 

http://www.digitaltrends.com/computing/asus-announces-gk2000-keyboard/ Yorum Yaz
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Thehunt 3 yıl
razer blackwidow
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marseltalon 3 yıl
Tamam.
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LORDTEK 3 yıl
Heyecan yapmaya gerek yok. Bir Das Keyboard 4 Ultimate EU layout MX Brown değil...
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kule_genclik 3 yıl
Cok pahali olucak Asus strix tactic pro su an 750 lira civarı bu da 1000liraya yakın olur
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mcrew 3 yıl
Tayvan teknolojisini seviyorum

Japon kalitesi ile cin ucuzlugu bir arada

(htc haric)
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simbolmina 3 yıl
Özellikleri gayet yeterli. Tipini fazla cafcaflı buldum sadece.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
komple asus rog sistem kurmak isteyenler için hala eksikler mevcut...
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Guhong01 3 yıl
"Cherry MX Red mekanik tuşlar 50 milyon SAATE kadar basış ömrü sunarken"
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yunus3441 3 yıl
Her ne kadar Bi K70 etmesede Türkiye'de Türkçe Q olarak satışı olabilir.
Kafadan bi 800-1000 Lirası var demedi demeyin O
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Guhong01 3 yıl yunus3441
yunus3441

Her ne kadar Bi K70 etmesede Türkiye'de Türkçe Q olarak satışı olabilir.
Kafadan bi 800-1000 Lirası var demedi demeyin O

nerden biliyorsun K70 etmediğini, kullandın mı piyasaya çıkmamış olan bu klavyeyi?
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alito 3 yıl
Logitech G910 bundan daha iyi duruyor.
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dakamon 3 yıl
Paramız olsa da alsak. Kafadan 500 tl si var
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