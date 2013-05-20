Asus'tan gövdesi üzerinde Gorilla Glass 3 kullanılmış ilk ultrabook modeli, "Zenbook Infinity"

Donanım dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Asus'un Computex 2013 fuar kapsamında tanıtacağı Zenbook Infinity modeli hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı.

Firma tarafından dış kapağında ve klavye çevresinde yer alan bölümlerde Corning Gorilla Glass 3 kullanıldığı belirtilen ve bu açıdan dünyada ilk olduğu açıklanan Zenbook Infinity, önceki jenerasyon Zenbook modellerine göre %14 daha ince bir kasa yapısına sahip olarak üretilmiş. En kalın noktası 15.5mm olan ultrabook, Corning firmasının özel Native Damage Resistance (Doğal Zarar Direnci) teknolojisi sayesinde çiziklere karşı da oldukça dayanıklı olacak ve çizilmeler yüzeyde %40 oranında daha az görünecek.

Asus tarafından teknik bilgileri açıklanmayan Zenbook Infinity, Computex 2013 fuarı kapsamında resmi olarak tanıtılacak. Modelin piyasaya çıkış tarihi için ise 2013'ün üçüncü çeyreği konuşuluyor.

http://www.engadget.com/2013/05/20/asus-zenbook-infinity-ultrabook-computex-2013/?utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_campaign=Feed%3A+weblogsinc%2Fengadget+%28Engadget%29