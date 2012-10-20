Asus'tan Intel Celeron işlemcili ve 11.6-inç ekranlı netbook: Eee PC F201E

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayan ve taşınabilirlik faktörüne önem gösteren tüketicileri hedef kitlesi olarak belirleyen yeni netbook modeli Eee PC F201E'yi gün yüzüne çıkardı.



Siyah, mavi, kırmızı renkli kapak seçenekleriyle ve chiclet tipi klavyesiyle ön plana çıkan Eee PC F201E'ye, piyasadaki pek çok netbook çözümünün aksine Intel Atom işlemci değil, Intel Celeron işlemci eşlik ediyor. 32 nm üretim süreci teknolojiyle geliştirilen ve 1.1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Celeron 847 işlemcinin L3 ön bellek seviyesi 2 MB.



11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LCD ekran ile donatılan Eee PC F201E, ihtiyaca göre 2 GB RAM / 4 GB RAM seçenekleri ve 320 GB / 500 GB sabit disk seçenekleri sunuyor. Sesli ve görüntülü iletişim için 0.3 megapiksel çözünürlüğünde web kameraya, 1 adet USB 3.0 portuna, 2 adet USB 2.0 portuna, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına, kart okuyucuya ve 5200 mAh'lik bataryaya ev sahipliği yapan netbookun bataryası 5 saate varan kullanım süresi sağlıyor.

Asus Eee PC F201E'nin Ubuntu işletim sistemli, 4 GB RAM'li ve 500 GB sabit diskli versiyonu 299 Euro şeklinde fiyatlandırılmış. Eğer netbooku Windows 8 işletim sistemiyle kullanmak isterseniz fiyat 359 Euro'ya çıkıyor.