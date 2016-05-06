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Asus’tan oyuncular için kaydırmaz taban

Sadece fare için değil tüm dizüstü sisteminiz için bir yüzey arıyorsanız, Asus’un ROG markası altında gelen Sheath adındaki yeni dev yüzeyi size hitap ediyor olabilir.
3 yıl
4,7b
1
5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’tan oyuncular için kaydırmaz taban

Bilgisayar pazarında oyuncu donanımlarının sürekli büyüyen bir ivme yakalaması, daha fazla alan açmak için üreticileri de farklı fikirlere yönlendiriyor. Segmentin lideri Asus, bu kez çok farklı bir aksesuar ile karşımıza çıkıyor.

Asus ROG Sheath adındaki ürün kaydırmaz taban tanımlamasını kullanabileceğimiz bir yüzey. 900mm x 440mm boyutlara sahip olan yüzey, sadece farenizi değil, tüm oyuncu sisteminizi kapsama alanına alabiliyor. Yüzey üzerinde ROG markası ve Maya uygarlığından ilham alan tasarım gözlerden kaçmıyor.

Ayrıca Bkz. "Asus, oyuncu dizüstü segmentinde lider"

3mm kalınlığa sahip olan yüzeyin alt kısmı kaydırmaz bir kauçuk malzemeden imal edilmiş. Üst kısım ise dokuma tarzında üretilmiş ve fare hassasiyetini artırmak için tasarlanmış. Dayanıklılık testleri sırasında 57 saatten fazla 60 derece sıcaklıkta kullanım ve 250Km fare gezintisi değerleri elde edilmiş.

Yıllarca güvenli kullanım için imal edilmiş yüzeyin ağırlığı ise 695gr. Rulolandıktan sonra, kutusu içerisinde gittiğiniz her yere götürebileceğiniz ürün için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı. 

 

http://hexus.net/tech/news/peripherals/92618-asus-republic-gamers-announces-rog-sheath/ Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
rog boş kasa lazım bize pad lazım değil
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DH Misafiri 2 yıl
BUNU ALACAĞIM NASİPSE
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frostburn 3 yıl
benim işimi görür rog g750jz nerdeyse bizim masadan ağır :)
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12 Angry Men 3 yıl
Razer goliathus'a rakip olabilir, razerin pad leri keşke farklı renk seçenekleriyle satılsa.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
rog boş kasa lazım bize pad lazım değil
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