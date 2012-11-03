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Asus'tan oyunculara özel iki yeni kulaklık: ROG Orion ve ROG Orion Pro

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Asus'tan oyunculara özel iki yeni kulaklık: ROG Orion ve ROG Orion Pro
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Pek çok oyun tutkununu bir araya getiren LAN partileri yabancı ülkelerde oldukça popüler. Düzenlenen bu tür organizasyonlara katılan oyuncular için fare ve klavye gibi ekipmanların yanısıra kulaklığın da ayrı bir önem arz ettiğini söylemek mümkün. Zira oyuncular, sanal mücadele sırasında çevresel seslerden minimum ölçüde etkilenmek, düşmanın hangi yönden geldiğini en doğru şekilde saptamak ve takım arkadaşlarıyla iletişim sorunu yaşamamak ister. Asus'un ROG (Republic of Gamers) ekibi kapsamlı bir araştırma - geliştirme sürecinin ve müşteri geribildirimlerinin göz önünde bulundurulmasının ardından iki yeni kulaklık hazırlamış: ROG Orion ile ROG Orion Pro. 
Asus'un ROG ailesinde yer alan ve yakında piyasaya sürülmesi planlanan Orion kulaklıklarda, 50 mm çapında neodmiyum sürücülere ve 100 mm çapında kulak pedlerine yer verilmiş. 30 dB seviyesine kadar pasif ses yalıtımı sağlayan kulak pedlerinde, hava alabilen, yüksek kaliteli deri malzemenin kullanıldığı dile getiriliyor.
20 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığı, 32 ohm empedans değeri ve 100 dB ses hassasiyeti sunan kulaklıklarda, ses yalıtımlı özel bir mikrofon bulunuyor. Mikrofonu çekerek dışarı çıkarabiliyorsunuz ve mikrofonun yönünü değiştirebiliyorsunuz. 268 gram ağırlığında tasarlanan kulaklıkların kablo uzunluğu ise 2.5 metre. Kablolar, dolanma ve deformasyon gibi önemli problemlerin önüne geçmek adına örgülü yapıda.
Peki ROG Orion ile ROG Orion Pro arasındaki fark nedir?
ROG Orion Pro, USB arabirimine sahip ''ROG Spitfire'' ses işlemcisi ile geliyor. Herhangi bir yazılım yüklemesine ihtiyaç duymayan ROG Spitfire'ın, FPS, 7.1 Surround ve AMP (Amplifikatör) olmak üzere üç farklı modu var. Örneğin FPS türü bir oyun oynuyorsanız Spitfire'da FPS modunu seçtiğinizde düşmanlarınızın hangi yönden geldiğini daha iyi duyabileceğiniz iddia ediliyor.
Asus, ROG Orion ve ROG Orion Pro'nun fiyatına dair açıklama yapmamış.
Asus'tan oyunculara özel iki yeni kulaklık: ROG Orion ve ROG Orion Pro
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DH Misafiri 5 yıl
bu ürün ne kadar bir bilginiz var mı ?
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Rekrecords93 6 yıl
fiyatı ne kadar ?
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DH Misafiri 6 yıl
ekranın iki üç metre gerisinden oyun oynamak istesen kablolara dolanırsın hangi çağda yaşıyoruz bluetoot ve wifi nerede
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Puzzles 6 yıl
Görünüşü şık olmuş.
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capoeira_GS 6 yıl
Asus sürekli ROG serisi ürünlerine yensini ekliyor tekrar ediyorum yakında bir tanede ROG klavye duyurusu gelir
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FERFEROS 6 yıl
Asus son zamanlarda güzel oyuncu ürünleri çıkarmaya başladı.
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Mobile Prof. 6 yıl
Dandik kulaklıklara 5 kuruş para vermem.
Olmamış Asus
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fornaks 6 yıl
Asus bu aralar oyuncu taraflı ürün konusunda baya bir atılım yaptı darısı diğer firmaların başına.
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savasserter 6 yıl
Kablosuz olsa yarım kilo falan olacakmış herhalde, sağlam boyun kası yapılır bu kulaklıklarla...
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Tristan Tzara 6 yıl
asus bu işlerde iyi telefon işinden elini çeksin
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JoeyBane 6 yıl
Tasarım ve performansı gayet iyi bir seviyede. Fakat ağırlık için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Uzun süre kafada duracağını düşününce 268 gram biraz fazla gibi gibi..
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__BadblooD__ 6 yıl
Asus cidden çok kaliteli ürünler çıkarıyor bence fiyat performans olarak oldukça iyi ürünler yakın zamanda çıkardığı fare çok hoşuma gitti mesela
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