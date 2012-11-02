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Asus'tan oyuncuları hedef alan ROG serisi fare: GX1000 Eagle Eye

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Asus'tan oyuncuları hedef alan ROG serisi fare: GX1000 Eagle Eye
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Bilgisayar donanımlarına ilgi duyanların gayet yakından tanıdığı Asus, Republic of Gamers (ROG) serisi birbirinden yeni ve dikkat çekici ürünlerini oyuncularla bir araya getirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Tayvan merkezli firma, bugün yeni oyuncu faresi ROG GX1000 Eagle Eye'a resmiyet kazandırdı.
Asus'un, 128 mm uzunluğunda, 65.5 mm genişliğinde, 43.5 mm kalınlığında ve 150 gram ağırlığında tasarladığı GX1000 Eagle Eye'ın ağırlığı, her biri 5'er gramlık 5 adet ek ağırlık aracılığıyla 175 grama kadar arttırılabiliyor. Ergonomik tasarımı sayesinde, uzun süreli kullanımlarda yaşanabilecek el yorgunluklarının ve oyun esnasında yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçtiği dile getirilen oyuncu faresinin dış yüzeyinde fırçalanmış alüminyum tercih edilmiş.
Yüksek performans için 8200 dpi'lik lazer sensör ile donatılan GX1000 Eagle Eye'da hassasiyet 50 dpi ile 8200 dpi arasında değiştirilebiliyor. Hassasiyet seviyesini 4 kademeli olarak oyuncu faresi üzerinden ayarlayabiliyorsunuz ve ayrıca hassasiyetin artıp artmadığını LED göstergelerden takip edebiliyorsunuz. 6 adet tuşu programlanabilen oyuncu faresinde, LED rengi (ROG logosu) kırmızı, turuncu, yeşil ve siyah olarak değiştirilebiliyor.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten dolanma problemlerinin önüne geçmek adına örgülü kabloya sahip olan oyuncu faresinin fiyat açıklaması yapılmamış.
Asus'tan oyuncuları hedef alan ROG serisi fare: GX1000 Eagle Eye
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http://rog.asus.com/175892012/sound-cards-and-headsets/asus-rog-gx1000-laser-gaming-mouse-launched/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Arcues 6 yıl
Nerden alırız bu oyuncagı?
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veysel_lowe 5 yıl
Mükemmel tasarım ve kalite
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montajelemani 6 yıl
Mesajım Dursun
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DH Misafiri 6 yıl
kablosuz olsaydı düşünmeden alırdım diyenler var ya :D arkadaşım oyunla alakan yok kendini rezil etme bari :D
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Hater- 6 yıl
Tasarım gerçekten güzel olmuş. Ama MMORPG oyunlar için yetersiz tuş sayısı var.
Daha çok rpg, fps tarzı oyunlar için kullanılabilir.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
Komple PC toplayacak kadar kaliteli ürünler çıkarsınlar ROG serisini tamamlayalım full asus olsun!
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cengizhan1903 6 yıl
tasarımları süper
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JoeyBane 6 yıl
Yine heveslendirdiler:)
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JoeyBane 6 yıl
Asus adamsın la. Thermaltake m10'dan vazgeçirdin beni:)
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Maxthon 6 yıl
DPI iyi güzelde CM Storm Sentinel Adv.'daki o LCD'de DPI gösterme olayının üstüne tanımam. Böyle bir rahatlık yok ya.. (:
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CoreXXX 6 yıl
şekil güzel tabi bide kullanıp bakmak lazım ama asus helede rog serisi ise kötü çıkacağını sanmam. biraz önyargı oldu ama hiçmi kötü ürününe rastlamadım rog serisinin
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NoWLoadinG 6 yıl
Kalıbı A4 Tech X7'ye benzeten tek ben değilim heralde?
Tekerlek ve arkasında ayrıca butonlarda Gigabyte havaları esiyor.

Son dönemlerde üretilen mouse'ların hiçbirinde özgün bir şey göremiyoruz ama yinede bu biraz daha iyi görünüyor dizayn açısından.
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Lord Melkor 6 yıl
Kablosuz olsa hiç düşünmezdim
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EXcom_Zkko 6 yıl
Sensör muhtemelen Avago 9800. Logitech G600'le aynı.
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EyesOnYou-TR 6 yıl
mouse değil uzay gemisi
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