Asus'tan oyuncuları hedef alan ROG serisi fare: GX1000 Eagle Eye

Bilgisayar donanımlarına ilgi duyanların gayet yakından tanıdığı Asus, Republic of Gamers (ROG) serisi birbirinden yeni ve dikkat çekici ürünlerini oyuncularla bir araya getirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Tayvan merkezli firma, bugün yeni oyuncu faresi ROG GX1000 Eagle Eye'a resmiyet kazandırdı.

Asus'un, 128 mm uzunluğunda, 65.5 mm genişliğinde, 43.5 mm kalınlığında ve 150 gram ağırlığında tasarladığı GX1000 Eagle Eye'ın ağırlığı, her biri 5'er gramlık 5 adet ek ağırlık aracılığıyla 175 grama kadar arttırılabiliyor. Ergonomik tasarımı sayesinde, uzun süreli kullanımlarda yaşanabilecek el yorgunluklarının ve oyun esnasında yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçtiği dile getirilen oyuncu faresinin dış yüzeyinde fırçalanmış alüminyum tercih edilmiş.



Yüksek performans için 8200 dpi'lik lazer sensör ile donatılan GX1000 Eagle Eye'da hassasiyet 50 dpi ile 8200 dpi arasında değiştirilebiliyor. Hassasiyet seviyesini 4 kademeli olarak oyuncu faresi üzerinden ayarlayabiliyorsunuz ve ayrıca hassasiyetin artıp artmadığını LED göstergelerden takip edebiliyorsunuz. 6 adet tuşu programlanabilen oyuncu faresinde, LED rengi (ROG logosu) kırmızı, turuncu, yeşil ve siyah olarak değiştirilebiliyor.



Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten dolanma problemlerinin önüne geçmek adına örgülü kabloya sahip olan oyuncu faresinin fiyat açıklaması yapılmamış.



http://rog.asus.com/175892012/sound-cards-and-headsets/asus-rog-gx1000-laser-gaming-mouse-launched/