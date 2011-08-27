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Asus'un 13.3-inç ekranlı dizüstü bilgisayarı U36S eylülde Avrupa'ya geliyor

7 yıl
9,9b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Asus'un 13.3-inç ekranlı dizüstü bilgisayarı U36S eylülde Avrupa'ya geliyor
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Birbirinden başarılı dizüstü bilgisayarlara imza atan Tayvan merkezli Asus firması, önümüzdeki eylül ayında U36S kodlu yeni modelini, dünyanın en önemli pazarlarından Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor.
Intel'in 2.7 GHz saat hızında çalışan Core i7-2620M işlemcisinden, 4 GB DDR3 RAM'den ve 1 GB Nvidia GeForce GT 520M ekran kartından güç alan Asus U36S'de, 13.3-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde - LED aydınlatmalı ekrana yer verildiğini görüyoruz.
Veri depolama için 160 GB'lık SSD çözümüne sahip dizüstü bilgisayarda, internet üzerinden görüntülü konuşma için 0.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, beşi bir arada kart okuyucu, gigabit ethernet, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, bir adet USB 3.0 portu, HDMI çıkışı ve 8 hücreli batarya gibi teknik özellikler göze çarpmakta.
Asus, U36S modeli için 1299 Euro fiyat belirlemiş.
Asus'un 13.3-inç ekranlı dizüstü bilgisayarı U36S eylülde Avrupa'ya geliyor
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i3e 7 yıl
asus.com/...
burda göremedim.
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abdulmusavvir 7 yıl
256 GB SSD'ler dışarda 299$'a kadar düştü, koyacaklardı madem 256 GB olsa daha iyi olurmuş, işlemci'nin intel olması da insanın içine kurt düşürmüyor değil.
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agonim1453 7 yıl
büyük firmaların ssd kullanmaya başlaması güzel gelecek yıl ssd lerde de ramler gibi bi ucuzlama olur inşallah
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icg 7 yıl
özellikler güzel ama bildiğimiz dandik asus kasa kalitesidir şimdi bu..
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i3e 7 yıl
ssd olduğundan eminmisiniz?
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Ersin Özbükey 7 yıl

i3e

ssd olduğundan eminmisiniz?


Şuradaki kaynaklara göre 160 GB SSD doğru ve ağırlık 1,44 kilogram olarak görünüyor. Özellikle ağırlık mükemmel diyebilirim. Ekran kartı giriş seviyesi ama Intel'in dahili grafik yongalarından iyidir her koşulda.

news.softpedia.com/...

pclaunches.com/...
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..Knight.. 7 yıl i3e
i3e

ssd olduğundan eminmisiniz?


Bir an içime şüphe düşürdünüz. Tekrar tekrar kontrol ettim, bilgi doğru.
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OvernightSensation 7 yıl
sis xvier
Kasa malzemesi güven vermiyor (( asus un en büyük sorunu bu zaten)) pek çekici de sayılmaz....

bende kaç gündür ondan bahsediyorum performans donanım 10 numara ama kasa kalitesinde kötü.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Kasa malzemesi güven vermiyor (( asus un en büyük sorunu bu zaten)) pek çekici de sayılmaz....
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