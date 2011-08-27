Asus'un 13.3-inç ekranlı dizüstü bilgisayarı U36S eylülde Avrupa'ya geliyor

Birbirinden başarılı dizüstü bilgisayarlara imza atan Tayvan merkezli Asus firması, önümüzdeki eylül ayında U36S kodlu yeni modelini, dünyanın en önemli pazarlarından Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Intel'in 2.7 GHz saat hızında çalışan Core i7-2620M işlemcisinden, 4 GB DDR3 RAM'den ve 1 GB Nvidia GeForce GT 520M ekran kartından güç alan Asus U36S'de, 13.3-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde - LED aydınlatmalı ekrana yer verildiğini görüyoruz.

Veri depolama için 160 GB'lık SSD çözümüne sahip dizüstü bilgisayarda, internet üzerinden görüntülü konuşma için 0.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, beşi bir arada kart okuyucu, gigabit ethernet, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, bir adet USB 3.0 portu, HDMI çıkışı ve 8 hücreli batarya gibi teknik özellikler göze çarpmakta.



Asus, U36S modeli için 1299 Euro fiyat belirlemiş.

