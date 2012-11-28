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Asus'un 144 Hz yenileme hızına sahip 24-inç monitörü VG248QE detaylanıyor

6 yıl
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Asus'un 144 Hz yenileme hızına sahip 24-inç monitörü VG248QE detaylanıyor
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LCD monitör alanının önemli oyuncularından Asus'un yeni modeli VG248QE, kısa bir süre önce internette boy gösterdi.
Elimize ulaşan bilgilere göre, 144 Hz'lik yenileme hızıyla oyunculara üst seviye 3D deneyimi vaat eden LCD monitör, 24-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN panel ile donatılmış. TN (Twisted Nematic) panel teknolojisi, her ne kadar renk doğruluğu ve görüş açısı konularında, hızla yaygınlaşan IPS (In-Plane Switching) / MVA (Multi-domain Vertical Alignment) panel teknolojilerinin gerisinde kalsa da tepki süresi konusunda daha başarılı. VG248QE'nin griden griye tepki süresi 1 ms şeklinde açıklanmış vaziyette.
DVI-D (Dual-link), DisplayPort 1.2, HDMI girişlerine ve 2 watt'lık stereo hoparlörlere sahip olan VG248QE'nin yükseklik seviyesi ve duruş açısı değiştirilebildiği gibi istendiği takdirde LCD monitör 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabiliyor.
Asus VG248QE'nin fiyatının 450$ civarında olması bekleniyor. 
Asus'un 144 Hz yenileme hızına sahip 24-inç monitörü VG248QE detaylanıyor
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Asus'un 144 Hz yenileme hızına sahip 24-inç monitörü VG248QE detaylanıyor
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http://www.sweclockers.com/nyhet/16181-asus-forbereder-vg248qe-ny-gamingskarm-med-en-millisekunds-responstid# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yunus3441 6 yıl
144 hz 2D da kullanılıyormu?
Tepki süreside iyimiş.
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escapethelife 6 yıl
Led monitörlerin nerdeyse hepsi zaten lcd'dir. Arka aydınlatması sadece led. Daha iyi renkler istiyorsan ips'e yönelebilirsin. Güzel fiyatlara ips ekranlar var.
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12 Angry Men 6 yıl escapethelife
escapethelife

Led monitörlerin nerdeyse hepsi zaten lcd'dir. Arka aydınlatması sadece led. Daha iyi renkler istiyorsan ips'e yönelebilirsin. Güzel fiyatlara ips ekranlar var.

teşekkür ederim ips leri incelmedim tepkı surelerı yuksek işime yaramaz fılm ve oyunlar ıcın kullanıcagım ıcın ıps ı daha cok programcılar kullanıyor dıye bılıyorum. hemde bunun 3d olması iyi 3d arıyorum ama ne zaman gelır ulkemıze muamma.
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12 Angry Men 6 yıl
Harika 24'' olması benim açımdan çok iyi daha buyugu oyunalarda sorun yaratabılır en azından bana umarım ülkemize çabuk gelir.

Bilen arkadaşlara birşey sormak istiyorum lcd monitör diyor ama led monitöründ aha iyi olduğunu biliyoruz asus neden led yerıne lcd uretıyor bılıyormusunuz?
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sorceress 6 yıl
Son zamanlarda monitör yerine 42'' Philips 3d led tv alsammı diye düşünmüyor değilim.
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