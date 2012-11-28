Asus'un 144 Hz yenileme hızına sahip 24-inç monitörü VG248QE detaylanıyor

LCD monitör alanının önemli oyuncularından Asus'un yeni modeli VG248QE, kısa bir süre önce internette boy gösterdi.

Elimize ulaşan bilgilere göre, 144 Hz'lik yenileme hızıyla oyunculara üst seviye 3D deneyimi vaat eden LCD monitör, 24-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN panel ile donatılmış. TN (Twisted Nematic) panel teknolojisi, her ne kadar renk doğruluğu ve görüş açısı konularında, hızla yaygınlaşan IPS (In-Plane Switching) / MVA (Multi-domain Vertical Alignment) panel teknolojilerinin gerisinde kalsa da tepki süresi konusunda daha başarılı. VG248QE'nin griden griye tepki süresi 1 ms şeklinde açıklanmış vaziyette.



DVI-D (Dual-link), DisplayPort 1.2, HDMI girişlerine ve 2 watt'lık stereo hoparlörlere sahip olan VG248QE'nin yükseklik seviyesi ve duruş açısı değiştirilebildiği gibi istendiği takdirde LCD monitör 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabiliyor.

Asus VG248QE'nin fiyatının 450$ civarında olması bekleniyor.



http://www.sweclockers.com/nyhet/16181-asus-forbereder-vg248qe-ny-gamingskarm-med-en-millisekunds-responstid#