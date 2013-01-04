Asus'un Nvidia Tegra 3 platformlu Android tableti ME301T MemoPad10 detaylanıyor

8-11 Ocak 2013 tarihleri arasında, Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES 2013 organizasyonunun katılımcıları arasında Asus da bulunuyor. Tayvan merkezli teknoloji devinin, organizasyon kapsamında birbirinden yeni ürünleriyle teknoloji severlerin karşısına çıkması bekleniyor. Bahsi geçen ürünlerden bir tanesi Android işletim sistemli ME301T MemoPad10 olabilir.

Özellikle iş dünyasını hedef alacağı belirtilen ME301T MemoPad10'e, 40 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen ve ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 (nam-ı diğer Kal-El) platformu eşlik edecek. Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanıyla donatılacak tablette, 10.1-inç büyüklüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilecek. Tabletin ekran çözünürlüğünün ise 1280 x 800 piksel olacağı düşünülüyor



Wi-Fi ve Wi-Fi + 3G versiyonlarına sahip olacağı söylenen ME301T MemoPad10'un, beyaz, mavi ve fuşya renk seçenekleriyle, şubat ayına doğru, 308 Euro civarında fiyatla Avrupa pazarına giriş yapacağı tahmin ediliyor.



http://www.pocketdroid.net/leak-101-inch-asus-me301t-android-41-tablets-targeting-business-consumers-revealed/#.UOb9hXf_V8H