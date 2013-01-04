Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un Nvidia Tegra 3 platformlu Android tableti ME301T MemoPad10 detaylanıyor

6 yıl
675
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
8-11 Ocak 2013 tarihleri arasında, Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES 2013 organizasyonunun katılımcıları arasında Asus da bulunuyor. Tayvan merkezli teknoloji devinin, organizasyon kapsamında birbirinden yeni ürünleriyle teknoloji severlerin karşısına çıkması bekleniyor. Bahsi geçen ürünlerden bir tanesi Android işletim sistemli ME301T MemoPad10 olabilir.
Özellikle iş dünyasını hedef alacağı belirtilen ME301T MemoPad10'e, 40 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen ve ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 (nam-ı diğer Kal-El) platformu eşlik edecek. Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanıyla donatılacak tablette, 10.1-inç büyüklüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilecek. Tabletin ekran çözünürlüğünün ise 1280 x 800 piksel olacağı düşünülüyor
Wi-Fi ve Wi-Fi + 3G versiyonlarına sahip olacağı söylenen ME301T MemoPad10'un, beyaz, mavi ve fuşya renk seçenekleriyle, şubat ayına doğru, 308 Euro civarında fiyatla Avrupa pazarına giriş yapacağı tahmin ediliyor.

http://www.pocketdroid.net/leak-101-inch-asus-me301t-android-41-tablets-targeting-business-consumers-revealed/#.UOb9hXf_V8H Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Resimler TF300 ve Prime'ın resimleri. Özellik olarak bu yazanlar olamaz, zaten Asus'un aynı özelliklerde kaç tane tableti var. İş dünyasını hedef alıyorsa mutlaka wacom panelle gelir ve çizim özellikli bir Asus tablet görmüş oluruz. Bakalım ve görelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FDC9156E7 6 yıl
Nedense Tegrayı çok beğenmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 6 yıl
Bu olmamis neden derseniz tegra4 tanitilirken kesinlikle insanlar onu almak istemiyeceklerrrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanalba 6 yıl
Ne degişmiş çözününürlük aynı ram aynı bir tane çekirdek gelmiş sadece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 6 yıl
Sanki biraz geç değil mi Tegra 3 için?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı1992 6 yıl
tf300 t den kasası ve flaş ı dışında bir fark yok.yani neden s4 pro ya da samsung un yeni işlemçilerini kullanmamış.bunun göreceği görevi tf300t ve tg modelleri zaten görüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
renk iyimiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinKsmG 6 yıl
ülkemizde uygun fiyata satılırsa güzel olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Bilgi dolu Teknoloji ve Oyun programı" 04.01.13 video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim