Asus'un en hızlı ekran kartı Mars II için yeni görüntüler yayınlandı

Asus'un çift grafik işlemcili ekran kartı Mars II için yeni görüntüler yayınlandı. GeForce GTX 580'deki GF110 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı GeForce GTX 590 ile kıyaslandığında daha yüksek saat hızları, geliştirilmiş detayları ve özel tasarım özellikleriyle yüksek performans segmentinde Asus'un yeni amiral gemisi olacak gibi görünüyor.

Sahip olduğu kaslı soğutucu nedeniyle üç slot yer kaplayan ekran kartı, özel baskılı devre tasarımı üzerinde her GPU için 8+2 konfigürasyonunda olmak üzere 20 fazlı güç tasarımına sahip. Super Alloy komponentlerle donatılan ve iki adet Proadlizer çipe yer verilen ekran kartını üç adet 8pin güç konnektörü besliyor. Her GPU için 512 adet olmak üzere toplamda 1024 x paralel işlem birimine, 2 x 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartında grafik işlem birimleri 772MHz, paralel işlemciler 1544MHz ve bellekler de 4000MHz'de görev yapacak.

Üzerinde yer alan özel buton ile dilendiği takdirde fan hızı %100'e çıkartılabilen ekran kartı, dört GPU'lu kurulumlar için Quad-SLI kurulumuna da olanak tanıyor. Birinci nesil Mars modeliyle benzer şekilde sadece 1000 adet üretileceği ve özel bir kutu tasarımı ile geleceği belirtilen ekran kartının fiyatı da performansı gibi üst seviyede olacak ve Mars II muhtemelen 1000$ seviyesinde bir fiyatlandırma ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.