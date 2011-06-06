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Asus'un en hızlı ekran kartı Mars II için yeni görüntüler yayınlandı

7 yıl
63,7b
1
50
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un çift grafik işlemcili ekran kartı Mars II için yeni görüntüler yayınlandı. GeForce GTX 580'deki GF110 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı GeForce GTX 590 ile kıyaslandığında daha yüksek saat hızları, geliştirilmiş detayları ve özel tasarım özellikleriyle yüksek performans segmentinde Asus'un yeni amiral gemisi olacak gibi görünüyor.

Sahip olduğu kaslı soğutucu nedeniyle üç slot yer kaplayan ekran kartı, özel baskılı devre tasarımı üzerinde her GPU için 8+2 konfigürasyonunda olmak üzere 20 fazlı güç tasarımına sahip. Super Alloy komponentlerle donatılan ve iki adet Proadlizer çipe yer verilen ekran kartını üç adet 8pin güç konnektörü besliyor. Her GPU için 512 adet olmak üzere toplamda 1024 x paralel işlem birimine, 2 x 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartında grafik işlem birimleri 772MHz, paralel işlemciler 1544MHz ve bellekler de 4000MHz'de görev yapacak.

Üzerinde yer alan özel buton ile dilendiği takdirde fan hızı %100'e çıkartılabilen ekran kartı, dört GPU'lu kurulumlar için Quad-SLI kurulumuna da olanak tanıyor. Birinci nesil Mars modeliyle benzer şekilde sadece 1000 adet üretileceği ve özel bir kutu tasarımı ile geleceği belirtilen ekran kartının fiyatı da  performansı gibi üst seviyede olacak ve Mars II muhtemelen 1000$ seviyesinde bir fiyatlandırma ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.

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nuricomx 7 yıl en beğenilen
realcem
Kızın çıktıgı varmıymış ?

hayır yokmuş git yazıl
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alpa07 7 yıl
millet kartı bırakmıs kız muhabbeti yapıyor
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Process64 7 yıl
Çok korkunç gürünüyor, manken de bastıramamış durumu.
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emregök 7 yıl
İyi kas yapar hatun bu kartla.
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V4LKyR 7 yıl
Beyler bu karta yalnızca bir ekran kartı gözüyle bakmayın. Koskoca dünyada sadece 1000 adet olan kartlardan biri sizde olacak. Dünyada 6.8 milyar insan yaşıyor. 6.8 milyar insan arasında 1000 tane özel kişi. Bu açıdan da bakılmalı. 6990'ı duman edeceği de su götürmez bir gerçek.
Saat de geç olmuş, yatayım ben.
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ozkan_tpc 7 yıl
Kedi canını senin... :D
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tembeler 7 yıl
tuğla.
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blackman 7 yıl
==== breh çüş ya!
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İstan34bul 7 yıl
Bir aksilik olmazsa bu kart inşallah gelecek bekliyorum.
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(((TeAcHeR))) 7 yıl
ulen akşam akşam abdestimi bozuyordum neredeyse
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dodomoco 7 yıl

suleymangonca

Bir aksilik olmazsa bu kart inşallah gelecek bekliyorum.

sende bir açıldın tam açıldın
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vogueman 7 yıl
@buymoney
bro naaptın sen ya
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Mr. Decent 7 yıl
Oha, millet kartı bırakmış kız muhabbeti yapmaya başlamış. :D:D
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sahoron 7 yıl
ah şu asyalılar ah ah :D
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djduke 7 yıl
kızlar güzelmiş.... maşallah....
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atiktuk 7 yıl
hızlandırılmıs saat hızları geliştirilmiş detay!!!!
bildiğimiz gtx 590..allayıp pullayıp 3-5 mhz arttırıp yeni versiyon,daha hızlı,en son cıkan bu vs gibi piyasaya sürmekten usanmadılar arkadas..pes..
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BiG_mAsTeR 7 yıl
Gorunumu cok hosuma gitti. Asus gercekten bu isi yapiyor.
Bu kartlar PCI-e 3 e gecisten onceki son Extreme kartlar olabilir.
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buymoney 7 yıl

Bu ekran kartı süper.yani özellikleri ve tipi açısından.ama bence aşağıdaki tanıtım kızlarından birini kullansaydı asus daha iyi olurdu.sizce de aşağıdaki kızlar daha güzel değil mi ????




Birkaç kare de benden ...

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