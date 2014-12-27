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Asus'un ikinci nesil ZenWatch akıllı saati sesli iletişim özelliği sunabilir

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'un ikinci nesil ZenWatch akıllı saati sesli iletişim özelliği sunabilir

Asus'un henüz yaygın satışa sunulmasa da ilgi gören ve beğeni toplayan akıllı saati ZenWatch ortalama bir donanım ile uygun maliyeti biraraya getirmişti. Modelin devam versiyonu ise üst seviyeye doğru tırmanıyor.

Asus patronu Jerry Shen, ZenWatch modelinin Tayvan lansmanı sırasında verdiği röportajda devam versiyonu üzerinde çalıştıklarını ve gelecek yılık sonbahar aylarında piyasaya sürmek istediklerini açıkladı. Bu yeni model ek olarak sesli görüşme özelliği de sunacak. 

Piyasadaki pek çok akıllı saatte sesli komut verebilmek için bir mikrofon mevcut. Ancak hoparlör olmadığı için bu modeller ile sesli görüşme mümkün olmuyor. ZenWatch 2 bu bakımdan önemli bir avantaja da sahip olacak. 

Asus bunun yanında bir fitness takip cihazı da hazırlıyor. ZenWatch modelinden daha az maliyetli olacak fitness takip cihazı standart ölçümlerin yanında kan şekeri seviyelerini de ölçebilecek. Asus iki ayrı cihaz ile iki ayrı sınıfta rakipleri ile mücadele etmek istiyor. 

Şimdilik yeni Zen serisi giyilebilir cihazlarla ilgili bilinenler bu kadar. Muhtemelen Eylül ayındaki IFA 2015 fuarında Asus yeni giyilebilir cihazlarını lanse edecek ve fuar sonrasında da satışa sunacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/asus-already-working-second-gen-zenwatch-voice-calling-support.html Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bataryayı çözün arkadaşım, bana kan ölçümü lazım değil,sadece batarya BA-TAR-YA!!
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Alp Er Timur 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Bataryayı çözün arkadaşım, bana kan ölçümü lazım değil,sadece batarya BA-TAR-YA!!

Aslında hic boyle birisi değilim ama bu saçma espiriyi yapmasam içim rahat etmeyecek.
TA-RAB-YA
Kendime
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fthkn 4 yıl
Mürekkep ekranlı ve temel özellikleri olan iyi bir marka olsa alacağız. Adamlar custom rom kuruyorlar akıllı saatlare. Durum işlevselliği aştı yine eğlenceye döndü. Ne zaman kararlı olacak şu akıllı telefon pazarı? Yani şarjı en az 1 hafta giden ve temel işlevleri yerine getiren bir alet olmadıktan sonra onu koluma takmanın hiçbir anlamı yok. Akşama şarj edilen saat olmaz.
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