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Asus’un yeni tableti GFXBench'te ortaya çıktı

Asus’a ait olan ve model ismi bilinmeyen yeni bir tablet GFXBench’te görüntülendi. Android Nougat işletim sistemine sahip olan tablet donanım yönünden oldukça güçlü.
2 yıl
4,4b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Asus’un yeni tableti GFXBench'te ortaya çıktı
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Asus yeni bir tableti satışa sunmaya hazırlanıyor. GFXBench’te kendini gösteren tablet, şimdilik herhangi bir model numarasına veya ismine sahip değil. Güçlü donanımlarıyla dikkat çeken tablet, Android Nougat 7.0 işletim sistemine sahip olacak.

Şimdilik ismi bilinmeyen tabletin GFXBench’te yer alan özellikleri şu şekilde:

  • Imagination Techologies PowerVR Rogue GX6250 GPU
  • 64 GB depolama alanı, 4 GB RAM
  • 7 megapiksel arka, 4.7 megapiksel ön kamera
  • 9.6 inch ekran boyutu, 2048 x 1536 ekran çözünürlüğü
  • On iki çekirdekli 2.1 GHz MediaTek MT8173 işlemci
  • Autofocus, flash, yüz tanıma özellikleri mevcut

Şimdilik bilinmezliğini koruyan bu tabletin donanım yönünden güçlü olduğu, fakat senenin amiral gemileriyle yarışamayacağını söylenebilir. Tabletin özelliklerinin paylaşılmasına rağmen Asus’tan bu cihazla ilişkili olarak herhangi bir açıklama gelmedi. Digital Trends editörü Christian de Looper, donanımsal özelliklerinden yola çıkarak tabletin 300-400 dolarlık fiyat etiketine sahip olabileceğini tahmin ediyor.


http://www.digitaltrends.com/mobile/asus-tablet-2017/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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odeon99 1 yıl
Asus gayet iyi
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DH Misafiri 2 yıl
Görseldeki tablet Sony.
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Colouse 2 yıl
Şöyle kamerasız, 3 GB RAM'li, SD 6xx SoC'li, 32 GB alana sahip tablet çıkarsalar da alsak. Gerçi bunu Samsung'un çıkarması lazım, sırf S Pen kullanmak için Samsung tablet almayı düşünüyordum. Çok şey mi istedim :D
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