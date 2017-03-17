Asus’un yeni tableti GFXBench'te ortaya çıktı

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Asus yeni bir tableti satışa sunmaya hazırlanıyor. Android Nougat 7.0 işletim sistemine sahip olacak. yeni bir tableti satışa sunmaya hazırlanıyor. GFXBench ’te kendini gösteren tablet, şimdilik herhangi bir model numarasına veya ismine sahip değil. Güçlü donanımlarıyla dikkat çeken tablet,işletim sistemine sahip olacak.

Şimdilik ismi bilinmeyen tabletin GFXBench’te yer alan özellikleri şu şekilde:

Imagination Techologies PowerVR Rogue GX6250 GPU

64 GB depolama alanı, 4 GB RAM

7 megapiksel arka, 4.7 megapiksel ön kamera

9.6 inch ekran boyutu, 2048 x 1536 ekran çözünürlüğü

On iki çekirdekli 2.1 GHz MediaTek MT8173 işlemci

Autofocus, flash, yüz tanıma özellikleri mevcut

Şimdilik bilinmezliğini koruyan bu tabletin donanım yönünden güçlü olduğu, fakat senenin amiral gemileriyle yarışamayacağını söylenebilir. Tabletin özelliklerinin paylaşılmasına rağmen Asus’tan bu cihazla ilişkili olarak herhangi bir açıklama gelmedi. Digital Trends editörü Christian de Looper, donanımsal özelliklerinden yola çıkarak tabletin 300-400 dolarlık fiyat etiketine sahip olabileceğini tahmin ediyor.

http://www.digitaltrends.com/mobile/asus-tablet-2017/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds