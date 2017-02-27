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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo’dan uygun fiyata melez Windows 10 tablet

Piyasada ayrılabilir klavyeli melez tabletlerin fiyatı bir hayli yüksek. Üreticiler düşük maliyetli alternatifler üzerinde çalışıyor. Lenovo Miix 320 bunlardan birisi.
2 yıl
5,2b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır bir türlü beklenen yükselişi yakalayamayan bilgisayar pazarında arayışlar devam ediyor. Microsoft’un giriş seviyesine kaliteli ürünler sunma stratejisine Lenovo’dan önemli bir destek geldi.

Fiyat-performansa oynuyor

MWC 2017 fuarında tanıtılan Miix 320 ikisi bir arada tablet modeli, fiyat-performans çizgisinde ilgi toplamaya çalışacak. Geçen yıl da Lenovo Miix 310 tablet modeli aynı amaçla yola çıkmıştı. Yeni model ondan çok daha uygun bir fiyata sahip.

Lenovo Miix 320 modeli 10.1 inçlik Full HD ekrana sahip. Maliyet odaklı ürünlerden alıştığımız üzere ekran çerçeveleri oldukça kalın. Metal alaşımlı kasa ve klavye aksesuarı modeli premium hale getiriyor.

Geçen yılın Intel Atom X5 Z8350 işlemcisi bu yıl da karşımızda. 4GB DDR3L RAM ile birlikte 128GB’a kadar depolama kapasitesi yer alıyor. USB ve microSD girişleri ile kapasite arttırılabiliyor. Ayrılabilir klavyedeki izleme dörtgeninin oldukça hassas olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Archos’tan dayanıklılık odaklı Saphir cihazlar"

Chromebook dizüstü bilgisayar konseptinin karşısında pazar şansı arayacak olan Lenovo Miix 320 modeli 10 saate yakın video izleme süresi sunuyor. Bölgeye göre LTE veya WiFi bağlantı seçenekleri olacak. Fiyat da buna göre değişecek. Piyasaya ilk olarak LTE versiyonları çıkacak. Haziran ayında ise WiFi versiyonları piyasada olacak. Başlangıç fiyatı ise 199$ olarak belirlenmiş.

 

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/27/14742504/lenovo-miix-320-features-pricing-release-date-mwc-2017 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sezgin_01 2 yıl en beğenilen
Dh yönetimi eleştirimi lütfen dikkate alın opera mini ile aşırı veri tasarrufu modunda haber sayfasına girince sayfayı birçok kez yenilemek zorunda kalıyorum yani: 1- Yorumları görebilmek için yorumlar butonuna tek tıklamada açılmıyor 2-3 defa tıklıyorum. 2- Daha fazla yorum gör'e tıklayınca sayfa hata veriyor. 3- Beğenilen yorumların uzun olanlarında yorumları uzat seçeneğine 3-4 defa tıklıyorum anca tamamı gözüküyor tabi her tıklamada sayfa yenileniyor, bunun yerine direk yorumun tamami gözüksün. Benim sizden isteğim haber sayfası açıldığında 20 yorum gözüksün ve yorumları uzat seçeneğini kaldırın bunun yüzünden gerçekten siteden tiksindim ya sırf beğendiğim bir editör var diye haberleri sizden takip ediyorum. Umarım dikkate alırsınız.
Not: Mobilden yorum yazmada da sıkıntı var şimdi yazarken farkettim yazdığım yorum nereye gitti anlamadım tekrar yazmak zorunda kaldım. Sizin gibi teknoloji sitesine hiç yakışmıyor.
Dh yönetimi eleştirimi lütfen dikkate alın opera mini ile aşırı veri tasarrufu modunda haber sayfasına girince sayfayı birçok kez yenilemek zorunda kalıyorum ya...
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Yanıtla +23
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senjido 2 yıl
Şu Ryzen keşke tabletlere girse de asıl "uygun fiyat" ne imiş öğrensek :)
2 Yanıt Yanıtla +10
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stalker(1979) 2 yıl
Bu uygun fiyatla piyasaya çıkan ürünler nedense Türkiye'ye gelince kazık oluyorlar :)
Yanıtla +5
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BRNSpawn 2 yıl
4GB Ram ve 128GB Rom'lu model türkiyeye 1000TL'ye gelse düşünmeden alırım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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YasinKsmG 2 yıl BRNSpawn
türkye ye gelir ama o fiyattan gelmez çinden satın alabilirsiniz gearbest vega banggood da satılıyor hatta bu fiyatlara hali hazırsa satılan modellerde ama çinli markalar lenovo değil yani
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lzerk 2 yıl
Bende mobil firefox kullanıyorum. Hata almıyorum ama arkadaşın dediği gibi yorum uzat kısmına 4-5 defa basmak zorunda kalıyorum
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Usbehci 2 yıl
Bende mobil opera yı kullanıyorum ve veri tasarrufu açık ama Sezgin in dediklerinden sadece sayfa hatası verme sorunu var bende. Ne yorumları uzatmak için ne de yazmak için birkaç kez tıklamıyorum. Geri bildirim için yazdım.
1 Yanıt Yanıtla
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sezgin_01 2 yıl Usbehci
Opera mobil de öyle bu yazdığım sorunlar olmuyor ama minide tasarruf modunda oluyor mesela sayfayı ilk açtığım anda yorumlara tıklayınca açılıyor ama sayfa biraz bekledikten sonra tıkladığımda sadece sayfa yenileniyor. Fakat daha fazla yorum gör dedigimde hep hata veriyor.
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sezgin_01 2 yıl en beğenilen
Dh yönetimi eleştirimi lütfen dikkate alın opera mini ile aşırı veri tasarrufu modunda haber sayfasına girince sayfayı birçok kez yenilemek zorunda kalıyorum yani: 1- Yorumları görebilmek için yorumlar butonuna tek tıklamada açılmıyor 2-3 defa tıklıyorum. 2- Daha fazla yorum gör'e tıklayınca sayfa hata veriyor. 3- Beğenilen yorumların uzun olanlarında yorumları uzat seçeneğine 3-4 defa tıklıyorum anca tamamı gözüküyor tabi her tıklamada sayfa yenileniyor, bunun yerine direk yorumun tamami gözüksün. Benim sizden isteğim haber sayfası açıldığında 20 yorum gözüksün ve yorumları uzat seçeneğini kaldırın bunun yüzünden gerçekten siteden tiksindim ya sırf beğendiğim bir editör var diye haberleri sizden takip ediyorum. Umarım dikkate alırsınız.
Not: Mobilden yorum yazmada da sıkıntı var şimdi yazarken farkettim yazdığım yorum nereye gitti anlamadım tekrar yazmak zorunda kaldım. Sizin gibi teknoloji sitesine hiç yakışmıyor.
Yanıtla +23
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stalker(1979) 2 yıl
Bu uygun fiyatla piyasaya çıkan ürünler nedense Türkiye'ye gelince kazık oluyorlar :)
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senjido 2 yıl
Şu Ryzen keşke tabletlere girse de asıl "uygun fiyat" ne imiş öğrensek :)
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kadirirdem 2 yıl senjido
berkay1122

Şu Ryzen keşke tabletlere girse de asıl "uygun fiyat" ne imiş öğrensek :)

Hakikaten öyle onu ufaltmak ve Enerji yönetimini düşürmek pek kolay değil olsa bile performansta ciddi düşüklükler olacaktır.
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XPerience 2 yıl senjido
berkay1122

Şu Ryzen keşke tabletlere girse de asıl "uygun fiyat" ne imiş öğrensek :)

Ryzen'leri gördükten sonra yeni çıkan eski donanımlı pc'ler mutlu etmiyor
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