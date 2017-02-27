Lenovo’dan uygun fiyata melez Windows 10 tablet

Yıllardır bir türlü beklenen yükselişi yakalayamayan bilgisayar pazarında arayışlar devam ediyor. Microsoft’un giriş seviyesine kaliteli ürünler sunma stratejisine Lenovo’dan önemli bir destek geldi.

Fiyat-performansa oynuyor

MWC 2017 fuarında tanıtılan Miix 320 ikisi bir arada tablet modeli, fiyat-performans çizgisinde ilgi toplamaya çalışacak. Geçen yıl da Lenovo Miix 310 tablet modeli aynı amaçla yola çıkmıştı. Yeni model ondan çok daha uygun bir fiyata sahip.

Lenovo Miix 320 modeli 10.1 inçlik Full HD ekrana sahip. Maliyet odaklı ürünlerden alıştığımız üzere ekran çerçeveleri oldukça kalın. Metal alaşımlı kasa ve klavye aksesuarı modeli premium hale getiriyor.

Geçen yılın Intel Atom X5 Z8350 işlemcisi bu yıl da karşımızda. 4GB DDR3L RAM ile birlikte 128GB’a kadar depolama kapasitesi yer alıyor. USB ve microSD girişleri ile kapasite arttırılabiliyor. Ayrılabilir klavyedeki izleme dörtgeninin oldukça hassas olduğu ifade ediliyor.

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Chromebook dizüstü bilgisayar konseptinin karşısında pazar şansı arayacak olan Lenovo Miix 320 modeli 10 saate yakın video izleme süresi sunuyor. Bölgeye göre LTE veya WiFi bağlantı seçenekleri olacak. Fiyat da buna göre değişecek. Piyasaya ilk olarak LTE versiyonları çıkacak. Haziran ayında ise WiFi versiyonları piyasada olacak. Başlangıç fiyatı ise 199$ olarak belirlenmiş.