Asus'un yepyeni oyuncu monitörü: 34-inç, kavisli ve Turbo özellikli monitör video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un oyuncular için geliştirmiş olduğu yeni monitör, sahip olduğu teknik özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. 34-inç boyutundaki kavisli monitör, gerek tasarım özellikleri gerekse de Turbo modu gibi bir takım donanımsal yetenekleriyle oyuncuların gözlerini kamaştırma hedefinde. Peki hangi özelliklere sahip bu monitör, tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
turbo 34" de neymiş...daya 46"i geç karşısına ohh misss...
Ama monitör çok güzel olmuş 21:9 tam istediğim oran ve 34" bu monitörde bence çok uygun bir boyut.
hahahaha arkadaşım hakkaten çok güldüm ya:))
Mezarcılığın bu kadarı : ))