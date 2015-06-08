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Asus'un yepyeni oyuncu monitörü: 34-inç, kavisli ve Turbo özellikli monitör video ön inceleme

4 yıl
41,5b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un oyuncular için geliştirmiş olduğu yeni monitör, sahip olduğu teknik özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. 34-inç boyutundaki kavisli monitör, gerek tasarım özellikleri gerekse de Turbo modu gibi bir takım donanımsal yetenekleriyle oyuncuların gözlerini kamaştırma hedefinde. Peki hangi özelliklere sahip bu monitör, tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.
 

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OldGamers86 4 yıl
1080p devam.
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Logitaek 4 yıl
Taiwan da tatlı yemeye gittinizmi yeter artık kaç gündür fuar fuar :D Tatlı yemeye gidin
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AlptekinCK 4 yıl
Benim dandik acer monitörüm bile 75Hz
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aycibin 4 yıl
bunlar hep playstation özentisi hareketler :)

turbo 34" de neymiş...daya 46"i geç karşısına ohh misss...
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Zero Limit 4 yıl aycibin
çözünürlük nolacak?
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DH Misafiri 4 yıl
Acer ın monitörü 144hz ve 2k olması ile daha bir albenisi var
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CozgurY 4 yıl
arkadaşlar hani gerçekten şu anda tek kartta adam gibi 4 k full detay ve aa lar açık 60-70 fps derğerlerinde oyun oynanacak bir kart olsa alınabilir bir monitör bence... Ama şimdi bu monitörü alması değil birde bunda görnntü işlemesi mesele yeni çıkan 980 ti da bile slı yapmak gerekiyor ki slı gibi çoklu ekran kartı kurulumlarını pek sevmiyorum hep bir sorun sıkıntı performans kaybı endişesi veriyor bana...
Ama monitör çok güzel olmuş 21:9 tam istediğim oran ve 34" bu monitörde bence çok uygun bir boyut.
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CozgurY 4 yıl
bonser24
Morphinz 1500 lira çalışır. Daha fazlasını vermem hiç bir monitore. Çift monitor devam.
Mezarcılığın bu kadarı : ))

hahahaha arkadaşım hakkaten çok güldüm ya:))
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Morphinz 4 yıl
1500 lira çalışır. Daha fazlasını vermem hiç bir monitore. Çift monitor devam.
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-MoDeStUs- 4 yıl Morphinz
Morphinz

1500 lira çalışır. Daha fazlasını vermem hiç bir monitore. Çift monitor devam.

Mezarcılığın bu kadarı : ))
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-MoDeStUs- 4 yıl
İşte budur.Tam istediğim tipte monitörler geliyor.Biraz daha beklemek lazım.En az 1 yıl kadar.2k bence gayet güzel.4k cidden abartı.Ekran kartlarının ırzına geçen bir çözünürlük.Önemli olan yüksek hz ve düşük ms.Artı olarak büyük ve kaliteli ekran.
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DH Misafiri 4 yıl
erdi abi ASUS diyorsun eyvallahda Zenfone 2 noldu daha gelmedimi inceleme yokmu? başka yerlerde gördük size geç mi? geliyor, hala heyecanla bekliyoruz...
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