Asus'un yepyeni oyuncu monitörü: 34-inç, kavisli ve Turbo özellikli monitör video ön inceleme

Asus'un oyuncular için geliştirmiş olduğu yeni monitör, sahip olduğu teknik özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. 34-inç boyutundaki kavisli monitör, gerek tasarım özellikleri gerekse de Turbo modu gibi bir takım donanımsal yetenekleriyle oyuncuların gözlerini kamaştırma hedefinde. Peki hangi özelliklere sahip bu monitör, tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.

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