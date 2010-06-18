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Asus'un DDR3 bellekli yeni netbook modeli Eee PC 1016P, 3. çeyrekte Avrupa'ya geliyor

8 yıl
9,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eee PC serisi ile netbook pazarının oluşmasına öncülük eden Asus, ürün gamını yeni modellerle genişletmeyi sürdürüyor. Tayvanlı merkezli firmadan gelen bilgilere göre DDR3 bellekli yeni netbook modeli Eee PC 1016P, üçüncü çeyrekte Avrupa'da satışa sunulacak. Profesyonel kullanım için hazırlanan 1.27 Kg ağırlığındaki yeni netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç boyutunda LED backlit ekrana sahip. 1.66GHz'de çalışan Atom N455 işlemcisinin güç verdiği netbook, 2GB bellek ile geliyor ve ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan Eee PC 1016P'nin güç ihtiyacını ise 6 hücreli pil karşılıyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0 ve 0.3MP entegre internet kamerası, çoklu kart okuyucusu ve Windows 7 Professional 32-bit işletim sistemi gibi detaylara yer verilen Eee PC 1016P, Siyah veya Gümüş renkli Alüminyum kasa seçenekleriyle birlikte 449 Avro seviyesinden satışa sunulacak.


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abdulmusavvir 8 yıl
1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç boyutunda LED backlit ekrana sahip. Bu cümleye hastayım. Hem de DDR3 bellekli modele yani.
Arkadaş bir çok kullanıcının henüz tanışmadığı VIA netbooklar bile 768p destekliyor, vah intel vah, bir zamanlar neydin, şimdi noldun, netbook alacaklar VIA işlemcili modellere bakacaklar.
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Batuist 8 yıl
asus bu tip modellerde çok dandik bir plastik kasa kullanıyor.. ne zaman daha kaliteli bir malzeme kullanacak merak ettim.. görüntü sıfır... gerçi şimdiye dek yaptığı en iyi netbook bu olsa gerek.. birini gördüm zaten netbooklardan nefret ettim sayesinde...
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ensaronline 8 yıl
Boş iş ddr3 ün 'kullanımda' herhangibir artısı olacağına inanmıyorum.
Bişey biliyorlasa pil için bişeyler üretsinler
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mehmetgirgin 8 yıl
ddr3 netbooklara bile gittiyse ddr2 ölmüş artık bence
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aghmedow1 8 yıl

mehmetgirgin

ddr3 netbooklara bile gittiyse ddr2 ölmüş artık bence


Zaten son çırpınışlarını yapıyo şuan ddr2
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Redalert2 8 yıl
ufff ddr3 bellek , blutut 3.0 süpeeeer... Başka ne var? başkaaa... başka bişi yok herşey aynı kalanı. hımm... otur 0...
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