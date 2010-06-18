Asus'un DDR3 bellekli yeni netbook modeli Eee PC 1016P, 3. çeyrekte Avrupa'ya geliyor

Eee PC serisi ile netbook pazarının oluşmasına öncülük eden Asus, ürün gamını yeni modellerle genişletmeyi sürdürüyor. Tayvanlı merkezli firmadan gelen bilgilere göre DDR3 bellekli yeni netbook modeli Eee PC 1016P, üçüncü çeyrekte Avrupa'da satışa sunulacak. Profesyonel kullanım için hazırlanan 1.27 Kg ağırlığındaki yeni netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç boyutunda LED backlit ekrana sahip. 1.66GHz'de çalışan Atom N455 işlemcisinin güç verdiği netbook, 2GB bellek ile geliyor ve ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan Eee PC 1016P'nin güç ihtiyacını ise 6 hücreli pil karşılıyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0 ve 0.3MP entegre internet kamerası, çoklu kart okuyucusu ve Windows 7 Professional 32-bit işletim sistemi gibi detaylara yer verilen Eee PC 1016P, Siyah veya Gümüş renkli Alüminyum kasa seçenekleriyle birlikte 449 Avro seviyesinden satışa sunulacak.