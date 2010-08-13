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Athlon II X2 220 çekirdek aşırtma ile Phenom II X4 920 olabiliyor

8 yıl
24,5b
1
27
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çekirdek aşırtmanın oldukça popüler olduğu AMD cephesinde, bu uygulamadan nasibini alan son işlemci çift çekirdekli Athlon II X2 220 oldu. Yurt dışında 55 dolar seviyesinden satılan işlemciyle yapılan çalışmalar sonucunda, kapalı olan iki çekirdek ve 6MB L3 bellek kapasitesinin açıldığı ve Phenom II X4 920 işlemcisi elde edildiği belirtildi.

"CACAC AC" koduna sahip Athlon II X2 220 işlemcisinin dört çekirdekli Deneb tasarımını baz aldığı dolayısıyla yapılan çekirdek aşırtma uygulamasının ardından BIOS tarafından "AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor" olarak tanımlandığı belirtiliyor. Ancak tahmin edilebileceği üzere bu uygulama Athlon II X2 220'nin tamamı için geçerli değil.

Satılmakta olan Athlon II X2 220 işlemcilerinin önemli bir kısmı "CACAC AC" kodunu taşıyor yani çift çekirdekli Regor tasarımını baz alıyorlar. Regor tasarımlı işlemcilerde ise malesef çekirdek aşırtma uygulamasından bahsetmek mümkün değil. Kısacası biraz da şansın yardımıyla 55 dolara dört çekirdekli yeni bir işlemci sahibi olmak mümkün.


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janparey 8 yıl
Bu haberi okudum,koşa koşa Athlon II 220 li pro2000 imin yanına gittim fakat cpu-z i açtığımda code name yazısının karşısında regor'u görünce kahroldum.Neyse artık çekirdek açma başka bahar kaldı...
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Yilsev 8 yıl
Athlon II X2 220 'yi ne zaman raflarda görebileceğiz acaba. Haber çıkalı 2 ay olmuş az önce tekrar bir arama yaptım hiçbir yerde satışta yok. Tarih konusunda bilgisi olan var mı acaba?
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MMX 166 8 yıl

Yilsev

Athlon II X2 220 'yi ne zaman raflarda görebileceğiz acaba. Haber çıkalı 2 ay olmuş az önce tekrar bir arama yaptım hiçbir yerde satışta yok. Tarih konusunda bilgisi olan var mı acaba?

evet tr pıyasasına gelmedı.gelse de 4 cekırdek olan kodlardan arayıp bulsak

o.c. a gerek yok.sırf ego tatmını ıcın alırım
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Zorhan 8 yıl
13 Ağustos 2010, Cuma 12:11 tarihinde haber yapılmış. AMD işlemcilerin Çekirdek ve L3 belleğin açıldığını forumlarda ayrıntılı olarak kaç ay önce yazmıştık.
forum.donanimhaber.com/...
138 TL satılan AMD AthlonII X3 425 2.7Ghz işlemcinin çok az şansla AMD Phenom II X4 955 3.2GHz (soket 938) AM3 Black Edition Kutulu İşlemci " özelliklerine sahip yaklaşık 338 TL.lik işlemci olduğunu, İyi bir güç kaynağı ve iyi bir soğutucuyla daha yüksek skorlar elde edilebileceğini belirtmiştik.
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vidoko 8 yıl
ozamn bu ürünü raflarda seri no kontrol derk veyahut satıcıdan özel istekle gönderilmesi lazım:))
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oguzhan 8 yıl
4 çekirdek + l3 acan varsa x4 630'a biz niye para verdik. üstelik l3'de acılmadı.
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Regor 8 yıl
yanlış mesaj
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kunglao1 8 yıl
bu şans işi dediği gibi ben kimsenin bu riske giriceğini sanmam sonuçta açılmassa 2 çekirdek olarak kullanılacak fakat gözden kaçan bir şey var bu gün amd işlerincilerinin %90 lık kesimi çok iyi overclock olabiliyor yani bu gün hangi amd işlemciyi alırsanız alın tabii güncel olanları en kötü ihtimalle 3500 mhz e kadar overclock yapabilirsiniz bu da oyunlar ve diğer uygulamalar için gayet yeterli oluyor bunu göz önünde bulundurmakta fayda var özellikle yeni sistem topluyacak olanlar için yazıyorum kesinlikle amd alın intel bariz oc de daha iyi ama çok ısınıyor amd ise 45 nm lik işlecileri stock fanla gayet rahat oc olabiliyor üstelik ısınma sorunu olmadan lakin amd ve intelde aynı şekilde stock soğutmaları inanılmaz sesli çalışıyor sankikasada fırtına kopuyor bu yöndende iki firmayıda eleştiriyorum hiç olmassa fan yaprakları biraz daha büyük olmalıydı
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Tolgá 8 yıl
X4 920 diye bir işlemci varmıydı hiç duymadım.925 i duymuştum
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Uzaktan Kumandan 8 yıl
yok artık...
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Batuist 8 yıl
haberde de belirtildiği üzere tamamen bir şans meselesi... alıp 4 çekirdek yapıcam demek yanlış olur... varsa şansını denersin..
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sampiyon bilo 8 yıl
Bu çekirdek aşırtma işi iyice ilerledi. Acaba işlemci satın alırken bütün rafı kontrol edil, istediğimiz seri nolu işlemciyi bulup alsak olur mu ki?
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El Mukteda 8 yıl

sampiyon bilo

Bu çekirdek aşırtma işi iyice ilerledi. Acaba işlemci satın alırken bütün rafı kontrol edil, istediğimiz seri nolu işlemciyi bulup alsak olur mu ki?

bütün rafı kontrol edebileceğimiz bir mağaza varmı ki?
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