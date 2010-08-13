Athlon II X2 220 çekirdek aşırtma ile Phenom II X4 920 olabiliyor

Çekirdek aşırtmanın oldukça popüler olduğu AMD cephesinde, bu uygulamadan nasibini alan son işlemci çift çekirdekli Athlon II X2 220 oldu. Yurt dışında 55 dolar seviyesinden satılan işlemciyle yapılan çalışmalar sonucunda, kapalı olan iki çekirdek ve 6MB L3 bellek kapasitesinin açıldığı ve Phenom II X4 920 işlemcisi elde edildiği belirtildi.

"CACAC AC" koduna sahip Athlon II X2 220 işlemcisinin dört çekirdekli Deneb tasarımını baz aldığı dolayısıyla yapılan çekirdek aşırtma uygulamasının ardından BIOS tarafından "AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor" olarak tanımlandığı belirtiliyor. Ancak tahmin edilebileceği üzere bu uygulama Athlon II X2 220'nin tamamı için geçerli değil.

Satılmakta olan Athlon II X2 220 işlemcilerinin önemli bir kısmı "CACAC AC" kodunu taşıyor yani çift çekirdekli Regor tasarımını baz alıyorlar. Regor tasarımlı işlemcilerde ise malesef çekirdek aşırtma uygulamasından bahsetmek mümkün değil. Kısacası biraz da şansın yardımıyla 55 dolara dört çekirdekli yeni bir işlemci sahibi olmak mümkün.