Audio Pro, AirPlay ve DLNA destekli hoparlör sistemini duyurdu





Ürettiği başarılı ses sistemleri ile tanınan Audio Pro firması, Air Play ve DNLA destekli yeni hoparlör sistemini duyurdu.

Firma tarafından duyurulan "Allroom Air One" isimli hoparlör sistemi, Apple'ın AirPlay desteği sayesinde kablosuz olarak iTunes ya da iOS yüklü cihazlar üzerinden müzik dinleme imkanı tanıyor ve, DLNA teknolojisi sayesinde destekli Android cihazlar ile de kablosuz müzik dinleme imkanı kullanıcılara sağlanıyor. 195x 310x185mm boyutlarında oldukça şık bir yapıda hazırlanmış olan hoparlör ayrıca, farklı cihazlarda kullanım amaçlı USB, 3.5mm ve TOS-Link girişlerine sahip ve bu girişler sayesinde televizyon, CD/DVD oynatıcı ya da Turntable gibi ürünlere bağlanabiliyor. Üzerinde iki adet 1" tiz hoparlörü ve iki adet 4.5" bas hoparlörü bulunan Allroom Air One, 4x25W D Class amplifikatöre ve 45-22.000HZ frekans aralığına sahip.

Teknik olarak oldukça dolu bir ürün olan Audio Pro Allroom Air One, üç farklı renk seçeneği ve 930$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.audiopro.com/products/allroom-air-one

http://www.audiopro.com/products/allroom-air-one