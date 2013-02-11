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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audio Pro, AirPlay ve DLNA destekli hoparlör sistemini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Audio Pro, AirPlay ve DLNA destekli hoparlör sistemini duyurdu
Ürettiği başarılı ses sistemleri ile tanınan Audio Pro firması, Air Play ve DNLA destekli yeni hoparlör sistemini duyurdu.
Firma tarafından duyurulan "Allroom Air One" isimli hoparlör sistemi, Apple'ın AirPlay desteği sayesinde kablosuz olarak iTunes ya da iOS yüklü cihazlar üzerinden müzik dinleme imkanı tanıyor ve, DLNA teknolojisi sayesinde destekli Android cihazlar ile de kablosuz müzik dinleme imkanı kullanıcılara sağlanıyor. 195x 310x185mm boyutlarında oldukça şık bir yapıda hazırlanmış olan hoparlör ayrıca, farklı cihazlarda kullanım amaçlı USB, 3.5mm ve TOS-Link girişlerine sahip ve bu girişler sayesinde televizyon, CD/DVD oynatıcı ya da Turntable gibi ürünlere bağlanabiliyor. Üzerinde iki adet 1" tiz hoparlörü ve iki adet 4.5" bas hoparlörü bulunan Allroom Air One, 4x25W D Class amplifikatöre ve 45-22.000HZ frekans aralığına sahip.
Teknik olarak oldukça dolu bir ürün olan Audio Pro Allroom Air One, üç farklı renk seçeneği ve 930$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.audiopro.com/products/allroom-air-one
 
Audio Pro, AirPlay ve DLNA destekli hoparlör sistemini duyurdu
Audio Pro, AirPlay ve DLNA destekli hoparlör sistemini duyurdu

http://www.audiopro.com/products/allroom-air-one Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alaz1903 6 yıl
NFC gibi yeni ve kullanışlı bir teknoloji varken desteklenmesi gereken format o bence.
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YaRaNoZ 6 yıl
Tasarım berbat ötesi...
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Bukalemun 6 yıl
2 adet ip5 64 gb BEDAVA kampanyası yapacakmış " BİM " , bunu alana HEDİYE olarak !
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OverClocK1ng 6 yıl
"930$ fiyat etiketi"
Muuuck. Öptüm...
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Sajuuk 6 yıl
930$ nedir? Neredeyse en iyi ev sinema sistemleriyle aynı fiyat :(
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