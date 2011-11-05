Avea 2011 3. çeyrekte abone ve gelir rekoru kırdı

GSM sektörünün en genç ve dinamik operatörü Avea, 2011 üçüncü çeyrek gelir raporlarını basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.





Toplamda 12.5 milyon aboneye ulaşan Avea son dört çeyrekte 1 milyon net abone kazandı. 3. çeyrek itibariyle 300 bin yeni abone kazanan Avea, abone başına ortalama gelirini de 21.3TL'ye yükseltti. Abone başına düşen konuşma süresi 309 dakikadan 313 dakikaya yükselerek yeni bir şirket rekoru kırdı.





Müşteri kazanımı ve abone başına ortalama gelir bakımından Avea şirket tarihinde de rekor kırmış oldu. Bu iki alandaki yükselmenin etkisiyle 3. çeyrekte vergi öncesi kar 115 milyon olurken vergi öncesi performansı da yüzde 14'e ulaştı. Toplam abone sayısında yüzde 10, faturalı abone sayısında yüzde 20 artış elde edildi.





Avea'nın üçüncü çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 816 milyon TL oldu.





Satış ve bayi kanallarına da çok önem veren Avea 2011 yılında 45 milyon TL'lik yatırım yaptı ve Aralık 2010 tarihinde 5353 olan iletişim merkezi ve alt bayi sayısı 7855'e yükseldi.





Kapsama alanı için de şimdiye kadar 770 milyon dolarlık yatırım yapan Avea iletişim kulesi sayısını bir yıl içerisinde yüzde 50 artırarak Eylül 2010'da 14059 olan 2G/3G iletişim kulelerini Eylül 2011 itibariyle 21276'ya çıkardı.





Avea son beş çeyrektir başarılı performansını devam ettiriyor ve rekor kırıyor. Hem abone başı gelirde hem de abone başı konuşma süresinde Avea sektördeki liderliğini korudu.