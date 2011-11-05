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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea 2011 3. çeyrekte abone ve gelir rekoru kırdı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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GSM sektörünün en genç ve dinamik operatörü Avea, 2011 üçüncü çeyrek gelir raporlarını basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. 

Toplamda 12.5 milyon aboneye ulaşan Avea son dört çeyrekte 1 milyon net abone kazandı. 3. çeyrek itibariyle 300 bin yeni abone kazanan Avea, abone başına ortalama gelirini de 21.3TL'ye yükseltti. Abone başına düşen konuşma süresi 309 dakikadan 313 dakikaya yükselerek yeni bir şirket rekoru kırdı.

Müşteri kazanımı ve abone başına ortalama gelir bakımından Avea şirket tarihinde de rekor kırmış oldu. Bu iki alandaki yükselmenin etkisiyle 3. çeyrekte vergi öncesi kar 115 milyon olurken vergi öncesi performansı da yüzde 14'e ulaştı. Toplam abone sayısında yüzde 10, faturalı abone sayısında yüzde 20 artış elde edildi.

Avea'nın üçüncü çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 816 milyon TL oldu. 

Satış ve bayi kanallarına da çok önem veren Avea 2011 yılında 45 milyon TL'lik yatırım yaptı ve Aralık 2010 tarihinde 5353 olan iletişim merkezi ve alt bayi sayısı 7855'e yükseldi.

Kapsama alanı için de şimdiye kadar 770 milyon dolarlık yatırım yapan Avea iletişim kulesi sayısını bir yıl içerisinde yüzde 50 artırarak Eylül 2010'da 14059 olan 2G/3G iletişim kulelerini Eylül 2011 itibariyle 21276'ya çıkardı.

Avea son beş çeyrektir başarılı performansını devam ettiriyor ve rekor kırıyor. Hem abone başı gelirde hem de abone başı konuşma süresinde Avea sektördeki liderliğini korudu.

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DH Misafiri 7 yıl
avea telefon çekmiyor
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DH Misafiri 7 yıl
selam arkadaslar

Avea 2010-2011 yılarında yaptıgı yatırım diger oparatorlere gore Turkıye de ılk sırada şikayet konusunda bodrumlarda yok restoranlarda çekmiyormuş filan arkadaşlar çekecek ama şikayet edende biz baz istasyonu yapılmasını istemeyende biz bir secdigin gitmeyince bir sevdigin gelmez yapılan calışmalara engel olunmasın 100 de 100 başarıyı yakalar Avea 2 yılda 1850 2G saha ve 850 3G saha montajı yapıldı engeler olmasa her yıl 2000 saha yapılır
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ztalan 7 yıl
Gelir ve abone rekoru kırdınız ama şebekeyi düzeltmez iseniz çökme rekoru da kıracaksınız. Hep gelsin paralar olmaz ki! Hani yatırım nerede? saatte bir baz istasyonunu biz neden göremiyoruz? verdiği hizmete karşın bu geliri haketmiyor AVEA!
tüm aboneler şebekeden şikayet ediyorsa ve çözülemiyorsa abone ve gelir rekoru diye birşey olamaz!!!
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Mellkor 7 yıl
DH gene reklam almis
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DH Misafiri 7 yıl
avea hoş güzelde sabit hatlarla konuşurken ses yankı yapıyor ve ne konuştuğunu anlamıyorsun buna çözüm bulsun avea. iyi bayramlar...
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mcrew 7 yıl
hepsi ayne bence yaa turkcell avea vodafone ben bir fark göremiyorum hepsi soyuyor.
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gfbslh 7 yıl
10 sene türkcell abonesiydim 20 tl yükledigimde bir şey gelmiyordu. Avea ya geçtim faturasız bal pakete abone oldum 20 tl yükledigimde her yöne 250 heryöne 250 sms 250mb internet.işimi fazlasıyla görüyor.Teşekkürler Avea...
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scoopi 7 yıl
baz sayisini artirmasi guzelmis. Ama haalen eksi yanlari var. Umarim zamanla onlari da duzeltir.
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s.volkan 7 yıl
Baz sayisi inanilmaz olmus

Gercekten bravo
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sevimlican 7 yıl
son zamanlarda istanbul anadolu yakasında birçok yeni baz görüyorum çoğunluğu aveanın....
abone sayısına gelince turkcell ve vodafone güçlü konumunu korudukça aveanın abone sayısında çok büyük bir değişiklik beklememek gerekir..mevcut piyasa koşullarında 11,5-13 milyon arası gider gelir...
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eXaline 7 yıl
"GSM sektörünün en genç ve dinamik operatörü Avea"
1.si bunu kime göre neye göre yazdınız habermi yazıyorsunuz reklam mı diye soracaktım ki zaten reklammış. son zamanlarda özel sayfa cart curt diyerekten gereksiz reklamlarla uğraştırıyorsunuz ve içi boş reklamı haber niyetine sunuyorsunuz. özel sayfayı yaptıranın sık sık reklamını yada sizin deyiminizle haberini okur olduk. 2.si ise kapsama alanına 770 milyon $ lık yatırım yapıldı yazmışsınız ama ben 1 cent ini bile göremedim orası ayrı mesele.
"Hem abone başı gelirde hem de abone başı konuşma süresinde Avea sektördeki liderliğini korudu."
Buradaki cümlede geçen "abone başı gelirde" derken neyi kastediyorsunuz aboneden alınan ücretten mi. bravo valla en çok aboneyi soyan avea mış demek ki...
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Lightning 7 yıl
Tebrikler
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TOROS RÜZGARI 7 yıl
Taçsız Kral Avea .
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twofaceofmirror 7 yıl
tebrikler avea ya.turkcellde yükselişte .bu durumda vodafone bu çeyrekte düşüşte.
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fusem 7 yıl
tebrikler.
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