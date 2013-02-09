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Avea, BlackBerry Z10 için ön talep toplamaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Avea, BlackBerry Z10 için ön talep toplamaya başladı
Hatırlayacağını üzere Avea'nın BlackBerry Z10'u şubat ayı içerisinde Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşturacağını belirtmiştik. Şubat ayı sona ermeden cihazı kullanıcılarıyla buluşturmayı planlayan operatör, BlackBerry Z10 için ön talep toplamaya başladı.

BlackBerry Z10'u ne zaman satışa sunacağını web sitesinde yer verdiği sayaçla gösteren Avea, tam olarak 28 Şubat Perşembe günü sabah saat 9'u işaret ediyor. İlk olarak ön talepte bulunan kullanıcıları haberdar edecek olan operatör, henüz herhangi bir fiyatlandırma bilgisi vermiş değil. Ancak, BlackBerry 10'un 19 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye lansmanının ardından, peşin fiyat bilgisinin ortaya çıkması oldukça muhtemel görünüyor. Avea'nın cihaz satışına başlanması için verdiği 28 Şubat tarihinin yaklaşmasıyla birlikte ise, sözleşmeli fiyatların açıklanmasını bekliyoruz.

BlackBerry'nin BlackBerry Z10 ile Türkiye'deki kullanıcıları ne kadar memnun edeceğini, ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Avea'nın BlackBerry Z10 ön talep formuna buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/BBZ10 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Telefonu alın kullanın hem dokunmatık hızı hemde ekran kalıtesı super yok boyle bırsey super yapmıslar cok hızlı bır makına
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heathrow(+) 6 yıl
Avea'dan cihaz alabilmek icin en az 8 aydir avea abonesi olmak(faturali hat kullanmak) ve faturalari duzenli odemis olmak gerekiyor. Cihazlar 24 ay taahhut ile alinabiliyor, 12 ay taksit secenegi bulunmuyor. Taksit bedelleri faturaya yansitiliyor. Bilgilendirme mesajidir :)
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NeLchaeL 6 yıl
cahilliğime verin

blackberybold 9900 sahibiyim
blackberry10 işletim sistemi gelince kullanabilme yükseltme imkanım varmı?
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Twanche 6 yıl
Yok mu xperia z için ön talep toplamaya başlayan operatör
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