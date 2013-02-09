Avea, BlackBerry Z10 için ön talep toplamaya başladı

Hatırlayacağını üzere Avea'nın BlackBerry Z10'u şubat ayı içerisinde Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşturacağını belirtmiştik. Şubat ayı sona ermeden cihazı kullanıcılarıyla buluşturmayı planlayan operatör, BlackBerry Z10 için ön talep toplamaya başladı.





BlackBerry Z10'u ne zaman satışa sunacağını web sitesinde yer verdiği sayaçla gösteren Avea, tam olarak 28 Şubat Perşembe günü sabah saat 9'u işaret ediyor. İlk olarak ön talepte bulunan kullanıcıları haberdar edecek olan operatör, henüz herhangi bir fiyatlandırma bilgisi vermiş değil. Ancak, BlackBerry 10'un 19 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye lansmanının ardından, peşin fiyat bilgisinin ortaya çıkması oldukça muhtemel görünüyor. Avea'nın cihaz satışına başlanması için verdiği 28 Şubat tarihinin yaklaşmasıyla birlikte ise, sözleşmeli fiyatların açıklanmasını bekliyoruz.





BlackBerry'nin BlackBerry Z10 ile Türkiye'deki kullanıcıları ne kadar memnun edeceğini, ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Avea'nın BlackBerry Z10 ön talep formuna buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/BBZ10