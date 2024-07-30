Realme 13 Pro serisi tanıtıldı: Segmentinde tek kamera özelliğiyle geliyor

- Realme 13 Pro kamera özellikleri
- Realme 13 Pro fiyatı
- Realme 13 Pro Plus fiyatı
- Realme 13 Pro+ özellikleri
- Realme 13 Pro özellikleri
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Realme 13 Pro kamera özellikleri
Realme 13 Pro serisi, Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Her iki telefon da 6.7 inç kavisli ekrana sahip. Ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. İki telefonda da 5200 mAh batarya mevcut ancak 13 Pro modelinin bataryası 45W SuperVOOC kablolu şarjı desteklerken, 13 Pro+’ın bataryası 80w hızda şarj oluyor.
Realme 13 Pro fiyatı
Realme 13 Pro fiyatı 320 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8GB RAM + 128GB: 320 dolar
- 8GB RAM + 256GB: 346 dolar
- 12GB RAM + 512GB: 382 dolar
Realme 13 Pro Plus fiyatı
Realme 13 Pro+ fiyatı 394 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8GB RAM + 256GB: 394 dolar
- 12GB RAM + 256GB: 418 dolar
- 12GB RAM + 512GB: 441 dolar
Realme 13 Pro ve 13 Pro+, 31 Temmuz’da ön sipariş olarak satışa çıkacak.
Realme 13 Pro+ özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, kavisli AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i koruması
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
- Bellek: 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x)
- Depolama: 256GB / 512GB (UFS 3.1)
- Yazılım: Realme UI 5.0, Android 14
- Arka kamera: 50MP f/1.88 (Sony LTY-701) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.65 (Sony LYT-600) 3x periskop telefoto
- Ön kamera: 32MP f/2.45
- Batarya: 5200 mAh, 80w SuperVOOC hızlı şarj
- Biyometrik güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü
- Boyutlar: 161.34×73.91×8.23mm
- Ağırlık: 190g (Cam), 185.5g (Deri)
Realme 13 Pro özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, kavisli AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i koruması
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
- Bellek: 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x)
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB (UFS 3.1)
- Yazılım: Realme UI 5.0, Android 14
- Arka kamera: 50MP f/1.88 (Sony LTY-600) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.45
- Batarya: 5200 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj
- Biyometrik güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü
- Boyutlar: 161.34×73.91×8.23mm
- Ağırlık: 188g (Cam), 183.5g (Deri)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.