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    Realme 13 Pro serisi tanıtıldı: Segmentinde tek kamera özelliğiyle geliyor

    Realme 13 Pro serisi resmî olarak Hindistan'da tanıtıldı. Realme 13 Pro Plus, dünyanın ilk Sony LYT-701 ve LYT-600 periskop kamerasıyla gelen akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor.
    realme 13 pro & 13 pro plus tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme 13 Pro ve Realme 13 Pro+, Hindistan’da tanıtıldı. Realme 13 Pro serisi, amiral gemisi optikler, cihaz içi yapay zeka görüntüleme algoritmaları ve bulut tabanlı AI görüntü düzenleme özelliklerini (akıllı kaldırma, grup fotoğraflarını iyileştirme, ses yakınlaştırma gibi) bir araya getiren markanın Hyperimage+ fotoğrafçılık mimarisiyle geliyor.

    Realme 13 Pro kamera özellikleri

    realme 13 pro kamera özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Realme 13 Pro Plus, 50MP ana kamerasında Sony’nin LYT-701 sensörünü taşıyan ilk telefon. Ayrıca Sony LYT-600 sensörünü taşıyan 3x telefoto lense sahip dünyanın ilk akıllı telefonu. Her iki kamera da OIS özelliğine sahip ve bu kameralara 8MP ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Realme 13 Pro modeli ise daha ufak 50MP sensöre (LYT-600) ve 8MP ultra geniş açılı kameraya sahip.

    Realme 13 Pro serisi, Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Her iki telefon da 6.7 inç kavisli ekrana sahip. Ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. İki telefonda da 5200 mAh batarya mevcut ancak 13 Pro modelinin bataryası 45W SuperVOOC kablolu şarjı desteklerken, 13 Pro+’ın bataryası 80w hızda şarj oluyor.

    Realme 13 Pro fiyatı

    Realme 13 Pro fiyatı 320 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8GB RAM + 128GB: 320 dolar
    • 8GB RAM + 256GB: 346 dolar
    • 12GB RAM + 512GB: 382 dolar

    Realme 13 Pro Plus fiyatı

    Realme 13 Pro+ fiyatı 394 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8GB RAM + 256GB: 394 dolar
    • 12GB RAM + 256GB: 418 dolar
    • 12GB RAM + 512GB: 441 dolar

    Realme 13 Pro ve 13 Pro+, 31 Temmuz’da ön sipariş olarak satışa çıkacak.

    Realme 13 Pro+ özellikleri

    Realme 13 Pro Plus teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, kavisli AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i koruması
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
    • Bellek: 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x)
    • Depolama: 256GB / 512GB (UFS 3.1)
    • Yazılım: Realme UI 5.0, Android 14
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (Sony LTY-701) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.65 (Sony LYT-600) 3x periskop telefoto
    • Ön kamera: 32MP f/2.45
    • Batarya: 5200 mAh, 80w SuperVOOC hızlı şarj
    • Biyometrik güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü
    • Boyutlar: 161.34×73.91×8.23mm
    • Ağırlık: 190g (Cam), 185.5g (Deri)

    Realme 13 Pro özellikleri

    Realme 13 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, kavisli AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i koruması
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
    • Bellek: 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x)
    • Depolama: 128GB / 256GB / 512GB (UFS 3.1)
    • Yazılım: Realme UI 5.0, Android 14
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (Sony LTY-600) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP f/2.45
    • Batarya: 5200 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj
    • Biyometrik güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü
    • Boyutlar: 161.34×73.91×8.23mm
    • Ağırlık: 188g (Cam), 183.5g (Deri)
    Kaynakça https://buy.realme.com/in/goods/714 https://buy.realme.com/in/goods/715
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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