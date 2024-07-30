Realme 13 Pro serisi tanıtıldı: Segmentinde tek kamera özelliğiyle geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme 13 Pro ve Realme 13 Pro+, Hindistan’da tanıtıldı. Realme 13 Pro serisi, amiral gemisi optikler, cihaz içi yapay zeka görüntüleme algoritmaları ve bulut tabanlı AI görüntü düzenleme özelliklerini (akıllı kaldırma, grup fotoğraflarını iyileştirme, ses yakınlaştırma gibi) bir araya getiren markanın Hyperimage+ fotoğrafçılık mimarisiyle geliyor.

Realme Hyperimage Plus tanıtıldı 3 hf. önce eklendi

Realme 13 Pro kamera özellikleri

Tam Boyutta Gör Realme 13 Pro Plus, 50MP ana kamerasında Sony’nin LYT-701 sensörünü taşıyan ilk telefon. Ayrıca Sony LYT-600 sensörünü taşıyan 3x telefoto lense sahip dünyanın ilk akıllı telefonu. Her iki kamera da OIS özelliğine sahip ve bu kameralara 8MP ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Realme 13 Pro modeli ise daha ufak 50MP sensöre (LYT-600) ve 8MP ultra geniş açılı kameraya sahip.

Realme 13 Pro serisi, Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Her iki telefon da 6.7 inç kavisli ekrana sahip. Ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. İki telefonda da 5200 mAh batarya mevcut ancak 13 Pro modelinin bataryası 45W SuperVOOC kablolu şarjı desteklerken, 13 Pro+’ın bataryası 80w hızda şarj oluyor.

Realme 13 Pro fiyatı

Realme 13 Pro fiyatı 320 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

8GB RAM + 128GB: 320 dolar

8GB RAM + 256GB: 346 dolar

12GB RAM + 512GB: 382 dolar

Realme 13 Pro Plus fiyatı

Realme 13 Pro+ fiyatı 394 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

8GB RAM + 256GB: 394 dolar

12GB RAM + 256GB: 418 dolar

12GB RAM + 512GB: 441 dolar

Realme 13 Pro ve 13 Pro+, 31 Temmuz’da ön sipariş olarak satışa çıkacak.

Realme 13 Pro+ özellikleri

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Ekran : 6.7 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, kavisli AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i koruması

: 6.7 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, kavisli AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i koruması İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Bellek : 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x)

: 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x) Depolama : 256GB / 512GB (UFS 3.1)

: 256GB / 512GB (UFS 3.1) Yazılım : Realme UI 5.0, Android 14

: Realme UI 5.0, Android 14 Arka kamera : 50MP f/1.88 (Sony LTY-701) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.65 (Sony LYT-600) 3x periskop telefoto

: 50MP f/1.88 (Sony LTY-701) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.65 (Sony LYT-600) 3x periskop telefoto Ön kamera : 32MP f/2.45

: 32MP f/2.45 Batarya : 5200 mAh, 80w SuperVOOC hızlı şarj

: 5200 mAh, 80w SuperVOOC hızlı şarj Biyometrik güvenlik : Ekran içi parmak izi sensörü

: Ekran içi parmak izi sensörü Boyutlar : 161.34×73.91×8.23mm

: 161.34×73.91×8.23mm Ağırlık: 190g (Cam), 185.5g (Deri)

Realme 13 Pro özellikleri

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Ekran : 6.7 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, kavisli AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i koruması

: 6.7 inç, Full HD+, 120Hz, 2000 nit, kavisli AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i koruması İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Bellek : 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x)

: 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x) Depolama : 128GB / 256GB / 512GB (UFS 3.1)

: 128GB / 256GB / 512GB (UFS 3.1) Yazılım : Realme UI 5.0, Android 14

: Realme UI 5.0, Android 14 Arka kamera : 50MP f/1.88 (Sony LTY-600) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.88 (Sony LTY-600) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera: 32MP f/2.45

32MP f/2.45 Batarya : 5200 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj

: 5200 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj Biyometrik güvenlik : Ekran içi parmak izi sensörü

: Ekran içi parmak izi sensörü Boyutlar : 161.34×73.91×8.23mm

: 161.34×73.91×8.23mm Ağırlık: 188g (Cam), 183.5g (Deri)

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