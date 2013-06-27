Avea, Gelecek Bizde toplantılarının ilkini Ankara'da gerçekleştirdi





Avea'nın Capital ve Ekonomist Dergileri işbirliği kapsamında başlattığı "Gelecek Bizde” adlı KOBİ'leri masaya yatıran toplantılarının ilki 25 Haziran tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.





Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü Tunç Taşman ve Ekonomist ve Capital Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş'in ev sahipliğinde, OSTİM'in katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıya ana konuşmacı olarak Prof. Dr. Deniz Gökçe katıldı. Toplantıda KOBİ'lerin geleceğe yönelik hedef ve projeleri de masaya yatırıldı





Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü Tunç Taşman; bugün KOBİ'lerimizin sadece %15'i bilişim teknolojilerini kullandığını, Avea olarak günümüzde teknolojinin sunduğu tüm olanakları KOBİ'lerin hizmetine sunduklarını belirtti.





Taşman; 'BİZ' platformu ile bulut ve benzeri teknolojilerle ortaya konulacak uygulamaları avantajlı maliyetlerle sunabildiklerini, böylece kurumların iş uygulamalarını yönetmesine, M2M uygulamalarını hayata geçirmesine katkıda bulunabildiklerini dile getirdi.





Taşman, Avea olarak, müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi hizmetlerle şirket ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik ürün ve çözümler geliştirmeye devam edecekleri noktasının altını çizdi.

Toplantının ana konuşmacısı Prof. Dr. Deniz Gökçe ise; Avrupa'nın en düşük kamu borcuna sahip ülkesi olduğunu, gençleşme ve kentleşme sonucu Türkiye'nin tasarruf oranının geçtiğimiz 5 yılda yüzde 14 düştüğünü belirtti. Dünya Bankası istatistiklerine göre dünya ekonomisinin 2013 yılında 3.3 büyüyeceği beklentisinin bulunduğunu belirten Deniz Gökçe, Türkiye'nin yıl sonunda yüzde 3.5-4.5 arasında büyüyeceğini, tüketici enflasyonunun yüzde 6-6.5, işsizliğin ise yüzde 9.5 olarak gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.