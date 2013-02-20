Avea, HTC One için Mart ayının ilk haftası ön talep toplamaya başlayacak

HTC'nin dün lansmanını yaptığı One modeli için pek çok ülkede ön sipariş başlamışken, ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea'dan da açıklama geldi.





Firma tarafından yapılan duyuruda, Mart ayının ilk haftası Avea web sitesinde ön talep toplanmaya başlanacağı açıklandı. Mart ayı içerisinde de modelin satışına Avea İletişim Merkezleri'nden başlanacak. Peşin satışın yanında avantajlı tarifeler de tüketicileri bekliyor olacak.





Modelin fiyatı hakkında bir detay verilmezken, muhtemelen 1900-2000TL bandında olacağını daha önce belirtmiştik. HTC One modeli tahminen Xperia Z ile aynı anda ülkemize giriş yapacak. Yeni bir akıllı telefon almayı planlayan tüketiciler için ürün yelpazesinin oldukça geniş olacağını bu anlamda söyleyebiliriz.





HTC One modelinde 4.7 inçlik Full HD Super-LCD3 ekran, Gorilla Glass 2 panel, 4MP çözünürlükte 3 sensör barındıran Ultrapixel kamera, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 300 çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 32GB depolama kapasitesi, 802.11ac WiFi desteği, Android 4.1.2 işletim sistemi, 2300mAh batarya, BoomSound 2.1 kanal çift hoparlör desteği şeklinde özellikler bulunuyor.





Yazılım tarafında ise Sense 5 arayüzü, HTC BlinkFeed ana ekran besleme uygulaması, kamera sensörünü de içine alan ve farklı efektlerle resim ve video kolajları hazırlamanızı sağlayan HTC Zoe gibi yenilikler yer alıyor.

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/htc-one-cok-yakinda-avea-da.aspx