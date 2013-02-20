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Avea, HTC One için Mart ayının ilk haftası ön talep toplamaya başlayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin dün lansmanını yaptığı One modeli için pek çok ülkede ön sipariş başlamışken, ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea'dan da açıklama geldi.

Firma tarafından yapılan duyuruda, Mart ayının ilk haftası Avea web sitesinde ön talep toplanmaya başlanacağı açıklandı. Mart ayı içerisinde de modelin satışına Avea İletişim Merkezleri'nden başlanacak. Peşin satışın yanında avantajlı tarifeler de tüketicileri bekliyor olacak.

Modelin fiyatı hakkında bir detay verilmezken, muhtemelen 1900-2000TL bandında olacağını daha önce belirtmiştik. HTC One modeli tahminen Xperia Z ile aynı anda ülkemize giriş yapacak. Yeni bir akıllı telefon almayı planlayan tüketiciler için ürün yelpazesinin oldukça geniş olacağını bu anlamda söyleyebiliriz.

HTC One modelinde 4.7 inçlik Full HD Super-LCD3 ekran, Gorilla Glass 2 panel, 4MP çözünürlükte 3 sensör barındıran Ultrapixel kamera, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 300 çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 32GB depolama kapasitesi, 802.11ac WiFi desteği, Android 4.1.2 işletim sistemi, 2300mAh batarya, BoomSound 2.1 kanal çift hoparlör desteği şeklinde özellikler bulunuyor. 

Yazılım tarafında ise Sense 5 arayüzü, HTC BlinkFeed ana ekran besleme uygulaması, kamera sensörünü de içine alan ve farklı efektlerle resim ve video kolajları hazırlamanızı sağlayan HTC Zoe gibi yenilikler yer alıyor. 

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/htc-one-cok-yakinda-avea-da.aspx Yorum Yaz
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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
şimdi soruyorum aynı para olan bb z10u kim alır htc varken
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tinziri 6 yıl
şu operatorlerden telefon alma mantığını anlamadım gitti.. bu sistem avrupada aamerikada işliyor ama adamlar cihazı nerdeyse bedava veriyolar... mesela operatörümde 2 yıl 50 euro luk hizmeti alırsan cihazı piyasadan % 60 ucuza veririz diyerek kampanya yapıyorlar.. ülkemizde ise; cihazın piyasa fiyatına % 10 ekleme + tarife miktarı / ay olarak fiyat belirliyorlar.. bence hiç bulaşmayın operatörlere.. mesela S3 şu an 1400 bandında ama aveadan alsanız nerdeyse 2100 tlye geliyor.. tarifeye ödeyeceğiniz miktarda cabası
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CheckVizoR 6 yıl
S4 ün tanıtımına sayılı günler kala onu görmeden ön sipariş vermek hata olur.
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wolf silver 6 yıl
ozellıklerı ıle harıka bır telefon buyuk ıhtımalle yurt dısından alacam 500-550 $ arasındadır:D yada s4 beklemek gerek onada bakalım nasılmıs samsungun ışı bu yıl bıraz daha zor ama yıne de sony ve htc den bıraz daha ıyı model sunabılır.. yada yenı teknolojılerle karsımıza cıkarsa yıne en cok satan model olacak..
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gios 6 yıl
tam ülkemize giriş yaparken s4 tanıtılır. ocak-nisan arası bir telefon almaya niyetlenirken diğeri çıkıyor akıl ister istemez çeliniyor :) şimdilik tercih hakkımı htc one'da tutuyorum yeni telefona geçiş için.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
2000 tl değil 1999 tl olacağını dün mesut Abi açıkladı. Dediği gibi gerçektende 2000 tl yapmamak için ellerinden geleni yapmışlar
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civcivx 6 yıl
Aceleye gerek yok. Hele Mart 14'te S4 de bir duyurulsun, ona gore karar verilir.
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lazloo 6 yıl
Çok pahalı ya... Fiyatlar arttıkça artıyor.
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talerk 6 yıl
Fiyatı Xperia z ile ayni seviyelerde olursa alınabilir bana göre akıllı telefonlardan en önemli özellik işlemidir ve htc one da Xperia z den daha hızlı bir telefon
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scot 6 yıl
1999 tl olacağini dün mesut çevik duyurdu!
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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
şimdi soruyorum aynı para olan bb z10u kim alır htc varken
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ßlaCKFOX 6 yıl
Türkiye'ye tüm dünya ile aynı tarihte gelecekmiş 3 operatörde satış yapacakmış

http://www.gsmarena.com/the_htc_one_will_be_available_in_the_following_countries-news-5568.php
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