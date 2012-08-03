Avea Müzik Blogları Fikir Takımı, bu ay iki önemli festivali daha izleyecek

Müzik konusunda 8 yıldır yatırım yapmaya devam eden Avea, geçen yıl müzik yazan blog yazarlarının görüşleri ile sinerji yaratmayı hedeflediği Müzik Blogları Fikir Takımı'nı kurmuştu.





Gerek Sıradışı Müzik, gerekse Escape to Music Konserleri ile dünyaca önemli isimleri İstanbul'da müzik severlerle buluşturan Avea, Müzik Blogları Fikir Takımı'nı, Türkiye için değer yaratma hedefiyle yurtdışındaki festivallerde ağırlayarak müzik adına ne gelişme varsa birlikte takip etmeyi hedefliyor.





İlk olarak Roskilde festivalinde; Bruce Springsteen, The Cure, Jack White, Björk, The Roots, Bon Iver ve Mew gibi isimleri dinleyen takım üyeleri, 6-13 Ağustos tarihinde Macaristan'da gerçekleşecek Sziget Festivali ve 18-19 Ağustos'ta İngiltere'de düzenlenecek V Festival'e de katılarak dünyaca ünlü grup ve sanatçıları izlemeye ve izlenimlerini takipçileriyle paylaşmaya devam edecek.





Avea Müzik Blogları Fikir Takımı bloggerları deneyimlerini hem sosyal medya üzerinden (#aveabloggers etiketiyle) hem de blogları üzerinden ayrıntılı olarak paylaşıyor.