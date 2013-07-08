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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hüseyin Balcı'yı getirdi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hüseyin Balcı'yı getirdi

Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, yönetici kadrosuna önemli bir atama yaptı. Yeni atama ile Avea'nın Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hüseyin Balcı getirildi.

Hüseyin Balcı 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Finans Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine Yıldız Holding A.Ş. bünyesinde yer alan Atlas Gıda Pazarlama şirketinde, Zincir Mağazalar Satış Temsilcisi olarak başladı.

Balcı, 1999–2006 yılları arasında grubun diğer bir şirketi olan, Rekor Gıda Pazarlama şirketinde, sırasıyla Zincir Mağazalar Satış Şefi, Satış Operasyon Müdürü ve son olarak da Türkiye Satış Müdürü görevlerini üstlendi.

2006 yılında yağ mutfak kategorisi satış şirketi Merkez Gıda Pazarlama'ya Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Balcı, 2009 yılında ise Genel Müdür oldu. Balcı, 2011–2012 yılları arasında da Atlas Gıda Pazarlama'da yine genel müdür olarak görev aldı.


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DH Misafiri 5 yıl
Turkuaz gms AİM merter bayiiniz. bugün avea faturamı ödemeye gittim nakit ödeme yapamadı.zira kredileri müsait değilmiş. 152 tl fatura ödeme mi tahsil edemediler ve bizi şikayet ediniz avea ya dediler.
görevli kişi söyleyen ibrahim canadan
02125553303 bayii telefonu
05073643848 telefonum
05323529174 diğer telefonum
bilginize arz ediyorum.
Diğer müşterilerinizinde madur olamması dileğimizle hayırlı işler dileriz.
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