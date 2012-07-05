Avea, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri tarafından yılın şirketi seçildi

Ülkemizin lider operatörlerinden Avea, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan ankette, 1900 öğrencinin katılımı ile yılın şirketi seçildi





Anket, TOBB – ETÜ Gençlik Haftası kapsamında, 1900 öğrenci arasında 25 madde halinde yapıldı. Ankette "YILIN ETÜ ŞİRKETİ" olarak Avea seçildi. Ödül, yapılan bir törenle Avea Ankara Kamu ve Bölge Satış Direktörü Mehmet Işık'a verildi.





TOBB – ETÜ öğrencileri tarafından layık görüldüğü "YILIN ETÜ ŞİRKETİ" ödülünü Avea adına kabul eden Mehmet Işık, tören sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Türkiye'nin en genç operatörü Avea olarak gençler tarafından yılın şirketi seçilmiş olmamız bizler için çok anlamlı ve ayrı bir önem taşıyor. Yenilikçi ve rekabetçi kampanya ve tarifelerimizle kurulduğumuz günden bu yana her zaman gençlerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en yenilikçi GSM operatörü Avea; gençlerin dilinden her zaman anladı. Bu ödül bizim için mutluluk ve gurur kaynağı oldu."