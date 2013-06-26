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Avea aboneleri, DiaSA'dan yüzde 50'ye varan indirimlerle alışveriş yapabilecek

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea aboneleri, DiaSA'dan yüzde 50'ye varan indirimlerle alışveriş yapabilecek

Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, bir süredir marka ortaklıkları ile müşterilerine avantajlı alışveriş teklifleri sunuyor. DiaSa ile gerçekleştirilen  marka ortaklığı kapsamında, 17 Temmuz'a kadar yeni bir kampanya başlatıldı.

17 Temmuz tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Avea kampanya etiketi bulunan DiaSa marketlerinden alışveriş yapan Avea müşterileri, seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim avantajından yararlanacak.

DiaSa ortaklığından yararlanmak isteyen Avea aboneleri; DIASA yazıp, 5060'a SMS göndererek kampanyaya katılabiliyor ve cep telefonlarına gelen şifreyi mağaza yetkililerine göstererek anında indirim kazanıyor.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi için www.aveaheryerdekazandirir.com adresi ziyaret edilebilir.

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heathrow(+) 5 yıl
Diasa'yı ülker grubu satın aldı. İlk icraatları alkollü içki reyonlarını tasfiye etmek oldu.
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Krone 5 yıl
Başka markalarda var , çok iyi.
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Ciddi Kedii 5 yıl


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korayiskender 5 yıl
iymiş
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