Avea aboneleri, DiaSA'dan yüzde 50'ye varan indirimlerle alışveriş yapabilecek





Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, bir süredir marka ortaklıkları ile müşterilerine avantajlı alışveriş teklifleri sunuyor. DiaSa ile gerçekleştirilen marka ortaklığı kapsamında, 17 Temmuz'a kadar yeni bir kampanya başlatıldı.





17 Temmuz tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Avea kampanya etiketi bulunan DiaSa marketlerinden alışveriş yapan Avea müşterileri, seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim avantajından yararlanacak.





DiaSa ortaklığından yararlanmak isteyen Avea aboneleri; DIASA yazıp, 5060'a SMS göndererek kampanyaya katılabiliyor ve cep telefonlarına gelen şifreyi mağaza yetkililerine göstererek anında indirim kazanıyor.





Kampanya hakkında daha fazla bilgi için www.aveaheryerdekazandirir.com adresi ziyaret edilebilir.